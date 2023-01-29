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الأهلي يتفق مع صانع الألعاب الروماني نيكولاي ستانسيو

أعلن نادي الأهلي توقيعه عقدًا مبدئيًّا مع صانع الألعاب الروماني نيكولاي ستانسيو قادمًا من نادي سبارتابراغ التشيكي، على أن يتم التوقيع النهائي مع اللاعب لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة عقب اجتيازه الكشف الطبي في مدينة جدة خلال اليومين المقبلين.

يُذكر أن نيكولاي ستانسيو (25 عامًا) سبق له اللعب لأندية ستيوا بوخارست الروماني وأندرلخت البلجيكي وسبارتا براغ التشيكي. أما على المستوى الدولي فقد خاض مع منتخب بلاده 21 مباراةن سجل خلالها 7 أهداف.

كما أعلن النادي توقيع المدافع البرازيلي أدريلان سانتوس عقد انضمامه الرسمي إلى النادي لمدة موسم ونصف الموسم قادمًا من فالنسيا الإسباني، وذلك عقب اجتيازه الكشف الطبي بنجاح.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأهلي يتفق مع صانع الألعاب الروماني نيكولاي ستانسيو
سبق

أعلن نادي الأهلي توقيعه عقدًا مبدئيًّا مع صانع الألعاب الروماني نيكولاي ستانسيو قادمًا من نادي سبارتابراغ التشيكي، على أن يتم التوقيع النهائي مع اللاعب لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة عقب اجتيازه الكشف الطبي في مدينة جدة خلال اليومين المقبلين.

يُذكر أن نيكولاي ستانسيو (25 عامًا) سبق له اللعب لأندية ستيوا بوخارست الروماني وأندرلخت البلجيكي وسبارتا براغ التشيكي. أما على المستوى الدولي فقد خاض مع منتخب بلاده 21 مباراةن سجل خلالها 7 أهداف.

كما أعلن النادي توقيع المدافع البرازيلي أدريلان سانتوس عقد انضمامه الرسمي إلى النادي لمدة موسم ونصف الموسم قادمًا من فالنسيا الإسباني، وذلك عقب اجتيازه الكشف الطبي بنجاح.

29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
01:14 AM

الأهلي يتفق مع صانع الألعاب الروماني نيكولاي ستانسيو

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أعلن نادي الأهلي توقيعه عقدًا مبدئيًّا مع صانع الألعاب الروماني نيكولاي ستانسيو قادمًا من نادي سبارتابراغ التشيكي، على أن يتم التوقيع النهائي مع اللاعب لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة عقب اجتيازه الكشف الطبي في مدينة جدة خلال اليومين المقبلين.

يُذكر أن نيكولاي ستانسيو (25 عامًا) سبق له اللعب لأندية ستيوا بوخارست الروماني وأندرلخت البلجيكي وسبارتا براغ التشيكي. أما على المستوى الدولي فقد خاض مع منتخب بلاده 21 مباراةن سجل خلالها 7 أهداف.

كما أعلن النادي توقيع المدافع البرازيلي أدريلان سانتوس عقد انضمامه الرسمي إلى النادي لمدة موسم ونصف الموسم قادمًا من فالنسيا الإسباني، وذلك عقب اجتيازه الكشف الطبي بنجاح.

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