الجهات الأمنية تُطيح بالجناة المُقنّعين في فيديو اقتحام مسلح لمتجر في ضباء

وثّقتهم الكاميرات واستولوا على إيرادته تحت تهديد السلاح

نجحت الجهات الأمنية في ضباء في القبض على جناة نفّذوا جريمة سطو مسلح على أحد المتاجر.

وكانت كاميرات المراقبة قد وثّقت مشاهد من الجريمة، ظهر فيها أشخاص مُقنّعون يحملون سلاح رشاش وهم يقتحمون المتجر، ويستولون على إيرادات المتجر تحت تهديد السلاح.

كثفت الجهات الأمنية من عمليات البحث والتحري، ونجحت في القبض على المتهمين، ويجري حاليًا اتخاذ الإجراءات النظامية.