بيانات مزورة وأجندتهم نعلمها.. "فهد آل ثاني" وأبناؤه: هذه الحسابات لا تمثلنا

محاولات من النظام القطري لضرب مصداقية المعارضين بتحايل وذباب إلكتروني

نفى الشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني، انتماء بعض الحسابات لهم كحساب "أحرار دولة قطر المحتلة وكنترول الدوحة"، بعد ملاحظة نشاطهم وتطرقهم للمعارضة القطرية والتحدث باسمهم والتشكيك في تواجدهم، وتضامن معه أبناؤه المشايخ "عبدالله وأحمد ومحمد"، ونفوا صلتهم بهذه الحسابات التي تُدار من المخابرات القطرية لتنفيذ أجندة معينة؛ وذلك بعد نفي حساب "أحرار دولة قطر المحتلة" وجود أي حسابات لأسرة آل ثاني؛ محاولًا التشكيك في المعارضة الخارجية لكن بطريقة غير مباشرة؛ حيث تتوشح هذه الحسابات رداء المعارضة وهي من أدوات النظام القطري لضرب الحراك المناهض لسياساته خاصة، وما يُثبت تلاعب هذه الحسابات أنه قد تغير اسم أحدها اليوم إلى "قطر نيوز"؛ مستندًا إلى أكبر مزارع للذباب الإلكتروني في فضاء "تويتر".

وقال الشيخ فهد: "‏رصدنا بعض الحسابات التي تحاول التحدث باسمنا‪@QATAR_Hawks و‪@kun_Doh؛ وعليه فإننا نؤكد أن هذه الحسابات لا تمثلنا ولا تملك الحق أو التفويض بالحديث عن أحرار وشرفاء آل ثاني، هناك أجندة يحاولون تمريرها وإيهام الناس بالحديث نيابةً عنا؛ لذا وجب التنويه".

فيما ذكر الشيخ عبدالله: "بناءً على ملاحظات في الآونة الأخيرة من نشاط لحسابات تتحدث باسمنا وباسم أحرار ‫#آل_ثاني مثل ‪@QATAR_Hawks و‪@kun_Doh، فإننا نعلن أن هذه المعرفات لا تنتمي إلينا أو إلى أحرار وشرفاء آل ثاني، وبالتالي لا يحق لها الحديث باسمنا أو نيابةً عنا وإصدار خطابات وبيانات مزورة".

وكتب الشيخ أحمد: "‏أود التنويه بأن الحسابات التالية ‪@QATAR_Hawks و‪@kun_Doh لا تمثلنا ولا يحق لأصحابها الحديث نيابةً عنا أو عن أحرار وشرفاء ‫#آل_ثاني، هذه حسابات مجهولة لأشخاص مجهولين يعملون لتمرير أجندة معينة نعلمها جيدًا، لذلك نأمل عدم متابعة حسابات مجهولة".

فيما قال الشيخ محمد: "أدعو الجميع إلى تجاهل هذه الحسابات ‪@QATAR_Hawks و‪@kun_Doh لأنها لا تمثلنا ولا يحق لها الحديث باسمنا أو باسم أحرار وشرفاء ‫#آل_ثاني وتدار من قِبَل أشخاص مجهولين لهم أجندة وأهداف معينة؛ لذلك وجب التنويه عنها".