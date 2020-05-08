النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بيانات مزورة وأجندتهم نعلمها.. "فهد آل ثاني" وأبناؤه: هذه الحسابات لا تمثلنا

محاولات من النظام القطري لضرب مصداقية المعارضين بتحايل وذباب إلكتروني

نفى الشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني، انتماء بعض الحسابات لهم كحساب "أحرار دولة قطر المحتلة وكنترول الدوحة"، بعد ملاحظة نشاطهم وتطرقهم للمعارضة القطرية والتحدث باسمهم والتشكيك في تواجدهم، وتضامن معه أبناؤه المشايخ "عبدالله وأحمد ومحمد"، ونفوا صلتهم بهذه الحسابات التي تُدار من المخابرات القطرية لتنفيذ أجندة معينة؛ وذلك بعد نفي حساب "أحرار دولة قطر المحتلة" وجود أي حسابات لأسرة آل ثاني؛ محاولًا التشكيك في المعارضة الخارجية لكن بطريقة غير مباشرة؛ حيث تتوشح هذه الحسابات رداء المعارضة وهي من أدوات النظام القطري لضرب الحراك المناهض لسياساته خاصة، وما يُثبت تلاعب هذه الحسابات أنه قد تغير اسم أحدها اليوم إلى "قطر نيوز"؛ مستندًا إلى أكبر مزارع للذباب الإلكتروني في فضاء "تويتر".

وقال الشيخ فهد: "‏رصدنا بعض الحسابات التي تحاول التحدث باسمنا‪@QATAR_Hawks و‪@kun_Doh؛ وعليه فإننا نؤكد أن هذه الحسابات لا تمثلنا ولا تملك الحق أو التفويض بالحديث عن أحرار وشرفاء آل ثاني، هناك أجندة يحاولون تمريرها وإيهام الناس بالحديث نيابةً عنا؛ لذا وجب التنويه".

فيما ذكر الشيخ عبدالله: "بناءً على ملاحظات في الآونة الأخيرة من نشاط لحسابات تتحدث باسمنا وباسم أحرار ‫#آل_ثاني مثل ‪@QATAR_Hawks و‪@kun_Doh، فإننا نعلن أن هذه المعرفات لا تنتمي إلينا أو إلى أحرار وشرفاء آل ثاني، وبالتالي لا يحق لها الحديث باسمنا أو نيابةً عنا وإصدار خطابات وبيانات مزورة".

وكتب الشيخ أحمد: "‏أود التنويه بأن الحسابات التالية ‪@QATAR_Hawks و‪@kun_Doh لا تمثلنا ولا يحق لأصحابها الحديث نيابةً عنا أو عن أحرار وشرفاء ‫#آل_ثاني، هذه حسابات مجهولة لأشخاص مجهولين يعملون لتمرير أجندة معينة نعلمها جيدًا، لذلك نأمل عدم متابعة حسابات مجهولة".

فيما قال الشيخ محمد: "أدعو الجميع إلى تجاهل هذه الحسابات ‪@QATAR_Hawks و‪@kun_Doh لأنها لا تمثلنا ولا يحق لها الحديث باسمنا أو باسم أحرار وشرفاء ‫#آل_ثاني وتدار من قِبَل أشخاص مجهولين لهم أجندة وأهداف معينة؛ لذلك وجب التنويه عنها".

فهد بن عبدالله آل ثاني قطر

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بيانات مزورة وأجندتهم نعلمها.. "فهد آل ثاني" وأبناؤه: هذه الحسابات لا تمثلنا
سبق

نفى الشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني، انتماء بعض الحسابات لهم كحساب "أحرار دولة قطر المحتلة وكنترول الدوحة"، بعد ملاحظة نشاطهم وتطرقهم للمعارضة القطرية والتحدث باسمهم والتشكيك في تواجدهم، وتضامن معه أبناؤه المشايخ "عبدالله وأحمد ومحمد"، ونفوا صلتهم بهذه الحسابات التي تُدار من المخابرات القطرية لتنفيذ أجندة معينة؛ وذلك بعد نفي حساب "أحرار دولة قطر المحتلة" وجود أي حسابات لأسرة آل ثاني؛ محاولًا التشكيك في المعارضة الخارجية لكن بطريقة غير مباشرة؛ حيث تتوشح هذه الحسابات رداء المعارضة وهي من أدوات النظام القطري لضرب الحراك المناهض لسياساته خاصة، وما يُثبت تلاعب هذه الحسابات أنه قد تغير اسم أحدها اليوم إلى "قطر نيوز"؛ مستندًا إلى أكبر مزارع للذباب الإلكتروني في فضاء "تويتر".

وقال الشيخ فهد: "‏رصدنا بعض الحسابات التي تحاول التحدث باسمنا‪@QATAR_Hawks و‪@kun_Doh؛ وعليه فإننا نؤكد أن هذه الحسابات لا تمثلنا ولا تملك الحق أو التفويض بالحديث عن أحرار وشرفاء آل ثاني، هناك أجندة يحاولون تمريرها وإيهام الناس بالحديث نيابةً عنا؛ لذا وجب التنويه".

فيما ذكر الشيخ عبدالله: "بناءً على ملاحظات في الآونة الأخيرة من نشاط لحسابات تتحدث باسمنا وباسم أحرار ‫#آل_ثاني مثل ‪@QATAR_Hawks و‪@kun_Doh، فإننا نعلن أن هذه المعرفات لا تنتمي إلينا أو إلى أحرار وشرفاء آل ثاني، وبالتالي لا يحق لها الحديث باسمنا أو نيابةً عنا وإصدار خطابات وبيانات مزورة".

وكتب الشيخ أحمد: "‏أود التنويه بأن الحسابات التالية ‪@QATAR_Hawks و‪@kun_Doh لا تمثلنا ولا يحق لأصحابها الحديث نيابةً عنا أو عن أحرار وشرفاء ‫#آل_ثاني، هذه حسابات مجهولة لأشخاص مجهولين يعملون لتمرير أجندة معينة نعلمها جيدًا، لذلك نأمل عدم متابعة حسابات مجهولة".

فيما قال الشيخ محمد: "أدعو الجميع إلى تجاهل هذه الحسابات ‪@QATAR_Hawks و‪@kun_Doh لأنها لا تمثلنا ولا يحق لها الحديث باسمنا أو باسم أحرار وشرفاء ‫#آل_ثاني وتدار من قِبَل أشخاص مجهولين لهم أجندة وأهداف معينة؛ لذلك وجب التنويه عنها".

08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
02:20 PM

بيانات مزورة وأجندتهم نعلمها.. "فهد آل ثاني" وأبناؤه: هذه الحسابات لا تمثلنا

محاولات من النظام القطري لضرب مصداقية المعارضين بتحايل وذباب إلكتروني

A A A
بدر العتيبي - الرياض
0
1,323

نفى الشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني، انتماء بعض الحسابات لهم كحساب "أحرار دولة قطر المحتلة وكنترول الدوحة"، بعد ملاحظة نشاطهم وتطرقهم للمعارضة القطرية والتحدث باسمهم والتشكيك في تواجدهم، وتضامن معه أبناؤه المشايخ "عبدالله وأحمد ومحمد"، ونفوا صلتهم بهذه الحسابات التي تُدار من المخابرات القطرية لتنفيذ أجندة معينة؛ وذلك بعد نفي حساب "أحرار دولة قطر المحتلة" وجود أي حسابات لأسرة آل ثاني؛ محاولًا التشكيك في المعارضة الخارجية لكن بطريقة غير مباشرة؛ حيث تتوشح هذه الحسابات رداء المعارضة وهي من أدوات النظام القطري لضرب الحراك المناهض لسياساته خاصة، وما يُثبت تلاعب هذه الحسابات أنه قد تغير اسم أحدها اليوم إلى "قطر نيوز"؛ مستندًا إلى أكبر مزارع للذباب الإلكتروني في فضاء "تويتر".

وقال الشيخ فهد: "‏رصدنا بعض الحسابات التي تحاول التحدث باسمنا‪@QATAR_Hawks و‪@kun_Doh؛ وعليه فإننا نؤكد أن هذه الحسابات لا تمثلنا ولا تملك الحق أو التفويض بالحديث عن أحرار وشرفاء آل ثاني، هناك أجندة يحاولون تمريرها وإيهام الناس بالحديث نيابةً عنا؛ لذا وجب التنويه".

فيما ذكر الشيخ عبدالله: "بناءً على ملاحظات في الآونة الأخيرة من نشاط لحسابات تتحدث باسمنا وباسم أحرار ‫#آل_ثاني مثل ‪@QATAR_Hawks و‪@kun_Doh، فإننا نعلن أن هذه المعرفات لا تنتمي إلينا أو إلى أحرار وشرفاء آل ثاني، وبالتالي لا يحق لها الحديث باسمنا أو نيابةً عنا وإصدار خطابات وبيانات مزورة".

وكتب الشيخ أحمد: "‏أود التنويه بأن الحسابات التالية ‪@QATAR_Hawks و‪@kun_Doh لا تمثلنا ولا يحق لأصحابها الحديث نيابةً عنا أو عن أحرار وشرفاء ‫#آل_ثاني، هذه حسابات مجهولة لأشخاص مجهولين يعملون لتمرير أجندة معينة نعلمها جيدًا، لذلك نأمل عدم متابعة حسابات مجهولة".

فيما قال الشيخ محمد: "أدعو الجميع إلى تجاهل هذه الحسابات ‪@QATAR_Hawks و‪@kun_Doh لأنها لا تمثلنا ولا يحق لها الحديث باسمنا أو باسم أحرار وشرفاء ‫#آل_ثاني وتدار من قِبَل أشخاص مجهولين لهم أجندة وأهداف معينة؛ لذلك وجب التنويه عنها".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,012
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,877
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,177
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,114

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده
كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

عبدالسلام المشيطي
"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

محمد الفرج
العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة
المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني
مَنْ ضحك على القصبي؟!

مَنْ ضحك على القصبي؟!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة