نبّه المركز الوطنيّ للأرصاد، من رياح سطحيّة نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدّي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران. وتشمل الحالة مدينة نجران، ومحافظات يدمة، وخباش، وثار، وحبونا، وبدر الجنوب. وذكر المركز أنّ الحالة تستمرّ حتّى الساعة السابعة من مساء اليوم.

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-09-08 نبّه المركز الوطنيّ للأرصاد، من رياح سطحيّة نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدّي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران.



وتشمل الحالة مدينة نجران، ومحافظات يدمة، وخباش، وثار، وحبونا، وبدر الجنوب.



وذكر المركز أنّ الحالة تستمرّ حتّى الساعة السابعة من مساء اليوم.

08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443 03:56 PM

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران تشمل عددًا من المحافظات وتستمر حتى 7 مساء





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نبّه المركز الوطنيّ للأرصاد، من رياح سطحيّة نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدّي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران.



وتشمل الحالة مدينة نجران، ومحافظات يدمة، وخباش، وثار، وحبونا، وبدر الجنوب.



وذكر المركز أنّ الحالة تستمرّ حتّى الساعة السابعة من مساء اليوم.