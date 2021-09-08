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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

تشمل عددًا من المحافظات وتستمر حتى 7 مساء

نبّه المركز الوطنيّ للأرصاد، من رياح سطحيّة نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدّي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران.

وتشمل الحالة مدينة نجران، ومحافظات يدمة، وخباش، وثار، وحبونا، وبدر الجنوب.

وذكر المركز أنّ الحالة تستمرّ حتّى الساعة السابعة من مساء اليوم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران
سبق

نبّه المركز الوطنيّ للأرصاد، من رياح سطحيّة نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدّي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران.

وتشمل الحالة مدينة نجران، ومحافظات يدمة، وخباش، وثار، وحبونا، وبدر الجنوب.

وذكر المركز أنّ الحالة تستمرّ حتّى الساعة السابعة من مساء اليوم.

08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443
03:56 PM

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

تشمل عددًا من المحافظات وتستمر حتى 7 مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نبّه المركز الوطنيّ للأرصاد، من رياح سطحيّة نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدّي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران.

وتشمل الحالة مدينة نجران، ومحافظات يدمة، وخباش، وثار، وحبونا، وبدر الجنوب.

وذكر المركز أنّ الحالة تستمرّ حتّى الساعة السابعة من مساء اليوم.

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