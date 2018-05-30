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الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند 10547.67 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 12 مليار ريال.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعاً 28.15 نقطة ليقفل عند مستوى 10547.67 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 12 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 400 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 400 ألف صفقة سجّلت فيها أسهم 123 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 64 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات: العبداللطيف، وتبوك الزراعية، والمتطورة، والإعادة السعودية، والعالمية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: وفرة، وساب، وبترو رابغ، والبابطين، ورعاية فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و 5.2%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، ولازوردي، والمتطورة، وإعمار، وكيمانول هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: المتطورة، ولازوردي، والراجحي، وشاكر، ووفرة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 210.10 نقطة ليقفل عند مستوى 23863.69 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 26 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 400 ألف سهم تقاسمتها 944 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند 10547.67 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعاً 28.15 نقطة ليقفل عند مستوى 10547.67 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 12 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 400 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 400 ألف صفقة سجّلت فيها أسهم 123 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 64 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات: العبداللطيف، وتبوك الزراعية، والمتطورة، والإعادة السعودية، والعالمية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: وفرة، وساب، وبترو رابغ، والبابطين، ورعاية فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و 5.2%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، ولازوردي، والمتطورة، وإعمار، وكيمانول هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: المتطورة، ولازوردي، والراجحي، وشاكر، ووفرة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 210.10 نقطة ليقفل عند مستوى 23863.69 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 26 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 400 ألف سهم تقاسمتها 944 صفقة.

30 مايو 2021 - 18 شوّال 1442
04:07 PM

الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند 10547.67 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 12 مليار ريال.

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعاً 28.15 نقطة ليقفل عند مستوى 10547.67 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 12 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 400 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 400 ألف صفقة سجّلت فيها أسهم 123 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 64 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات: العبداللطيف، وتبوك الزراعية، والمتطورة، والإعادة السعودية، والعالمية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: وفرة، وساب، وبترو رابغ، والبابطين، ورعاية فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و 5.2%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، ولازوردي، والمتطورة، وإعمار، وكيمانول هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: المتطورة، ولازوردي، والراجحي، وشاكر، ووفرة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 210.10 نقطة ليقفل عند مستوى 23863.69 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 26 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 400 ألف سهم تقاسمتها 944 صفقة.

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