النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خبير طقس: اليوم "الشولة" آخر نجوم المربعانية.. البرودة والصقيع وسقوط الثلوج والحرارة الصفرية

توافقها حالة ممطرة على معظم مناطق السعودية

قال خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني؛ إن اليوم آخر نجم من نجوم المربعانية، المسمّى "الشولة"، وَهُوَ النجم الثالث ويستمر لـ 13 يوماً، فيها استمرار البرودة والصقيع متى مَا هبت الرياح أصلها قطبي أو سيبيري، خَاصَّة كلما اتجهنا شَمَالاً من المملكة وشمال الوسطى، فيها آخر موعد لزراعة القمح والشعير في شمال السعودية.

واضاف "الحصيني"؛ متوقع أن يوافق دخول الشولة هذا العام تقدم رياح أصلها قطبي باردة تؤدي الى سقوط بعض الثلوج على تركيا، وأقْصَى شمال العراق، وتكون بداية الانخفاض على الشمالية والمدينة، غداً الإثنين، ومن الثلاثاء الوسطى فالشرقية، ومن المتوقع أن تؤثر في الغربية بما فيها مَكَّة وجدة، مع رياح نشطة.

وأضاف "الحصيني"؛ القول متوقع تشكل الصقيع على أجزاءٍ من الشمالية وتقترب الحرارة عليها من الصفر،الوسطى من"5" درجات الشرقية والمدينة المنوّرة من 9 لـ 13 درجة.

تقول العامة "إذا طلعت الشولة، طال الليل طوله، وأعجلت الشيخ بوله، وأشدت على العائل العوله، ويوافق الشولة حالة ممطرة متوقع استمرارها -إن شاء الله- اليوم الأحد على معظم مناطق السعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خبير طقس: اليوم "الشولة" آخر نجوم المربعانية.. البرودة والصقيع وسقوط الثلوج والحرارة الصفرية
سبق

قال خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني؛ إن اليوم آخر نجم من نجوم المربعانية، المسمّى "الشولة"، وَهُوَ النجم الثالث ويستمر لـ 13 يوماً، فيها استمرار البرودة والصقيع متى مَا هبت الرياح أصلها قطبي أو سيبيري، خَاصَّة كلما اتجهنا شَمَالاً من المملكة وشمال الوسطى، فيها آخر موعد لزراعة القمح والشعير في شمال السعودية.

واضاف "الحصيني"؛ متوقع أن يوافق دخول الشولة هذا العام تقدم رياح أصلها قطبي باردة تؤدي الى سقوط بعض الثلوج على تركيا، وأقْصَى شمال العراق، وتكون بداية الانخفاض على الشمالية والمدينة، غداً الإثنين، ومن الثلاثاء الوسطى فالشرقية، ومن المتوقع أن تؤثر في الغربية بما فيها مَكَّة وجدة، مع رياح نشطة.

وأضاف "الحصيني"؛ القول متوقع تشكل الصقيع على أجزاءٍ من الشمالية وتقترب الحرارة عليها من الصفر،الوسطى من"5" درجات الشرقية والمدينة المنوّرة من 9 لـ 13 درجة.

تقول العامة "إذا طلعت الشولة، طال الليل طوله، وأعجلت الشيخ بوله، وأشدت على العائل العوله، ويوافق الشولة حالة ممطرة متوقع استمرارها -إن شاء الله- اليوم الأحد على معظم مناطق السعودية.

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
08:29 AM

خبير طقس: اليوم "الشولة" آخر نجوم المربعانية.. البرودة والصقيع وسقوط الثلوج والحرارة الصفرية

توافقها حالة ممطرة على معظم مناطق السعودية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
14,262

قال خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني؛ إن اليوم آخر نجم من نجوم المربعانية، المسمّى "الشولة"، وَهُوَ النجم الثالث ويستمر لـ 13 يوماً، فيها استمرار البرودة والصقيع متى مَا هبت الرياح أصلها قطبي أو سيبيري، خَاصَّة كلما اتجهنا شَمَالاً من المملكة وشمال الوسطى، فيها آخر موعد لزراعة القمح والشعير في شمال السعودية.

واضاف "الحصيني"؛ متوقع أن يوافق دخول الشولة هذا العام تقدم رياح أصلها قطبي باردة تؤدي الى سقوط بعض الثلوج على تركيا، وأقْصَى شمال العراق، وتكون بداية الانخفاض على الشمالية والمدينة، غداً الإثنين، ومن الثلاثاء الوسطى فالشرقية، ومن المتوقع أن تؤثر في الغربية بما فيها مَكَّة وجدة، مع رياح نشطة.

وأضاف "الحصيني"؛ القول متوقع تشكل الصقيع على أجزاءٍ من الشمالية وتقترب الحرارة عليها من الصفر،الوسطى من"5" درجات الشرقية والمدينة المنوّرة من 9 لـ 13 درجة.

تقول العامة "إذا طلعت الشولة، طال الليل طوله، وأعجلت الشيخ بوله، وأشدت على العائل العوله، ويوافق الشولة حالة ممطرة متوقع استمرارها -إن شاء الله- اليوم الأحد على معظم مناطق السعودية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,123
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,150
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,659
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,562

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير
حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة