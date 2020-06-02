النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 1869 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 89011

سفير اليمن بالمملكة: نعول على مؤتمر المانحين الكثير لانتشالنا من الوضع الصعب

"الزنداني" يؤكد أن السعودية لها دور مشكور ومحمود في اليمن منذ عقود طويلة

أكد سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة، الدكتور شائع محسن الزنداني، أن مؤتمر المانحين الدوليين الذي تنظمه المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة، وتنطلق أعماله اليوم يأتي في ظرف سياسي وإنساني هو الأكثر حساسية في تاريخ اليمن، لافتًا إلى أن اليمن يعول على المؤتمر الكثير لانتشالهم من الوضع السياسي والإنساني الصعب الذي يعيشونه.

وقال "الزنداني": المملكة العربية السعودية لها دور مشكور ومحمود في اليمن منذ عقود طويلة، وقد وقفت إلى جانب اليمن في ظروف شديدة القسوة وكانت هي العضد والسند لليمن .

وأضاف: اليمن تعيش في هذه اللحظات عامها السادس من الحرب التي قادتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، وتشهد المزيد من التدهور خاصة في المشهد السياسي جراء الأحداث التي حصلت مؤخرًا، وضعف الموارد اليمنية والانخفاض الحاد في أسواق النفط عالميًا، إضافة إلى تفشي ‏جائحة كورونا "كوفيد 19" وانتشارها في اليمن على هذا النحو المتسارع في ظل ضعف بعض مؤسسات الدولة، التي تعاني من تسرب في الكوادر وضعف في الميزانيات والإمكانيات ‏مما يجعل الحاجة ماسة لانعقاد مؤتمر المانحين في هذا التوقيت .

وأوضح أن اليمن يأمل من ‏بقية المانحين والشركاء الدوليين تقديم الدعم والمساندة لليمن في مجالات عدة، أهمها الكهرباء والصحة والتعليم، إضافة إلى استمرار دورها‏ في إسناد الشرعية اليمنية في مواجهات عصابات التمرد والانقلاب الحوثية المدعومة من إيران.

سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة الدكتور شائع محسن الزنداني مؤتمر المانحين الدوليين

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
سفير اليمن بالمملكة: نعول على مؤتمر المانحين الكثير لانتشالنا من الوضع الصعب
سبق

أكد سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة، الدكتور شائع محسن الزنداني، أن مؤتمر المانحين الدوليين الذي تنظمه المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة، وتنطلق أعماله اليوم يأتي في ظرف سياسي وإنساني هو الأكثر حساسية في تاريخ اليمن، لافتًا إلى أن اليمن يعول على المؤتمر الكثير لانتشالهم من الوضع السياسي والإنساني الصعب الذي يعيشونه.

وقال "الزنداني": المملكة العربية السعودية لها دور مشكور ومحمود في اليمن منذ عقود طويلة، وقد وقفت إلى جانب اليمن في ظروف شديدة القسوة وكانت هي العضد والسند لليمن .

وأضاف: اليمن تعيش في هذه اللحظات عامها السادس من الحرب التي قادتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، وتشهد المزيد من التدهور خاصة في المشهد السياسي جراء الأحداث التي حصلت مؤخرًا، وضعف الموارد اليمنية والانخفاض الحاد في أسواق النفط عالميًا، إضافة إلى تفشي ‏جائحة كورونا "كوفيد 19" وانتشارها في اليمن على هذا النحو المتسارع في ظل ضعف بعض مؤسسات الدولة، التي تعاني من تسرب في الكوادر وضعف في الميزانيات والإمكانيات ‏مما يجعل الحاجة ماسة لانعقاد مؤتمر المانحين في هذا التوقيت .

وأوضح أن اليمن يأمل من ‏بقية المانحين والشركاء الدوليين تقديم الدعم والمساندة لليمن في مجالات عدة، أهمها الكهرباء والصحة والتعليم، إضافة إلى استمرار دورها‏ في إسناد الشرعية اليمنية في مواجهات عصابات التمرد والانقلاب الحوثية المدعومة من إيران.

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
04:00 PM

سفير اليمن بالمملكة: نعول على مؤتمر المانحين الكثير لانتشالنا من الوضع الصعب

"الزنداني" يؤكد أن السعودية لها دور مشكور ومحمود في اليمن منذ عقود طويلة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
927

أكد سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة، الدكتور شائع محسن الزنداني، أن مؤتمر المانحين الدوليين الذي تنظمه المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة، وتنطلق أعماله اليوم يأتي في ظرف سياسي وإنساني هو الأكثر حساسية في تاريخ اليمن، لافتًا إلى أن اليمن يعول على المؤتمر الكثير لانتشالهم من الوضع السياسي والإنساني الصعب الذي يعيشونه.

وقال "الزنداني": المملكة العربية السعودية لها دور مشكور ومحمود في اليمن منذ عقود طويلة، وقد وقفت إلى جانب اليمن في ظروف شديدة القسوة وكانت هي العضد والسند لليمن .

وأضاف: اليمن تعيش في هذه اللحظات عامها السادس من الحرب التي قادتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، وتشهد المزيد من التدهور خاصة في المشهد السياسي جراء الأحداث التي حصلت مؤخرًا، وضعف الموارد اليمنية والانخفاض الحاد في أسواق النفط عالميًا، إضافة إلى تفشي ‏جائحة كورونا "كوفيد 19" وانتشارها في اليمن على هذا النحو المتسارع في ظل ضعف بعض مؤسسات الدولة، التي تعاني من تسرب في الكوادر وضعف في الميزانيات والإمكانيات ‏مما يجعل الحاجة ماسة لانعقاد مؤتمر المانحين في هذا التوقيت .

وأوضح أن اليمن يأمل من ‏بقية المانحين والشركاء الدوليين تقديم الدعم والمساندة لليمن في مجالات عدة، أهمها الكهرباء والصحة والتعليم، إضافة إلى استمرار دورها‏ في إسناد الشرعية اليمنية في مواجهات عصابات التمرد والانقلاب الحوثية المدعومة من إيران.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,757
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,114
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,129
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,825

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الشرطة في المملكة

الشرطة في المملكة

غسان محمد عسيلان
"كورونا".. والمرحلة الأخطر

"كورونا".. والمرحلة الأخطر

حواء القرني
الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

علي آل شرمة
أنت كفو

أنت كفو

مها عبدالله الحقباني
كورونا.. وبحيرة اللبن!!

كورونا.. وبحيرة اللبن!!

وحيد بغدادي
عيـــــــد.. أين سعيد؟

عيـــــــد.. أين سعيد؟

خالد الحقباني
هيئة النهي عن كورونا

هيئة النهي عن كورونا

أحمد عجب
الشوق للحياة الطبيعية!؟

الشوق للحياة الطبيعية!؟

سارة الجهني
ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم
سفراء.. الوداع الأخير

سفراء.. الوداع الأخير

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة