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الاتحاد السعودي لكرة القدم: اعتماد 7 أجانب ولاعب مواليد بداية من الموسم المقبل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، اعتماد عدد الأجانب في الموسم المقبل 2020-2021 لأندية الدرجة الممتازة، واللاعبين المواليد، وذلك بالسماح بالتعاقد مع 7 لاعبين غير سعوديين، كما يجري في الموسم الحالي، إضافة إلى لاعب واحد من المواليد.

ووضع اتحاد القدم ضوابط عدة لقراره، حيث يجب ألا يتجاوز عمر اللاعب 28 عاماً لأندية الدرجة الممتازة، فيما حددت 26 عاماً الحد الأعلى للدرجة الأولى، و24 للثانية، أما عدد الأجانب فيسمح لأندية الأولى بالتعاقد مع 4 أجانب، والثانية بلاعبين اثنين.

وأشار الاتحاد إلى أنه يستثنى من الأعمار المحددة، لاعب المواليد المحترف المسجل مسبقاً في ناديه ومستمر في نفس النادي قبل صدور القرار.

إضافة إلى ذلك تم تقليص عدد اللاعبين المواليد القصّر في الفئات السنية من ثلاثة إلى اثنين في كل درجة من الفئات السنية، وفي حال بلغ لاعب المواليد عمر 18 عاماً، فيحق للنادي تسجيله كلاعب محترف، أو إبقائه هاوياً، على أن يكون تصنيفه في درجة الشباب.

وفي حال رغبة النادي تصنيف اللاعب في الفريق الأول، يكون تسجيله كلاعب محترف، فيما لا يحق لأندية الدرجة الثالثة تسجيل اللاعبين المواليد في الفريق الأول.

كما ألزم القرار أندية الدرجة الثانية بأن يكون الحد الأعلى للاعبين السعوديين المحترفين 6 لاعبين، أما الحد الأدنى لجميع اللاعبين المحترفين لا يقل عن 2.

وألا تزيد أجور اللاعبين السعوديين المحترفين عن 8 آلاف ريال ولا تقل عن 4 آلاف ريال، وفي حال لم يحضر النادي لاعبين أجانب ومواليد محترفين، يحق له إبدالهم بلاعبين سعوديين محترفين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد السعودي لكرة القدم: اعتماد 7 أجانب ولاعب مواليد بداية من الموسم المقبل
سبق

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، اعتماد عدد الأجانب في الموسم المقبل 2020-2021 لأندية الدرجة الممتازة، واللاعبين المواليد، وذلك بالسماح بالتعاقد مع 7 لاعبين غير سعوديين، كما يجري في الموسم الحالي، إضافة إلى لاعب واحد من المواليد.

ووضع اتحاد القدم ضوابط عدة لقراره، حيث يجب ألا يتجاوز عمر اللاعب 28 عاماً لأندية الدرجة الممتازة، فيما حددت 26 عاماً الحد الأعلى للدرجة الأولى، و24 للثانية، أما عدد الأجانب فيسمح لأندية الأولى بالتعاقد مع 4 أجانب، والثانية بلاعبين اثنين.

وأشار الاتحاد إلى أنه يستثنى من الأعمار المحددة، لاعب المواليد المحترف المسجل مسبقاً في ناديه ومستمر في نفس النادي قبل صدور القرار.

إضافة إلى ذلك تم تقليص عدد اللاعبين المواليد القصّر في الفئات السنية من ثلاثة إلى اثنين في كل درجة من الفئات السنية، وفي حال بلغ لاعب المواليد عمر 18 عاماً، فيحق للنادي تسجيله كلاعب محترف، أو إبقائه هاوياً، على أن يكون تصنيفه في درجة الشباب.

وفي حال رغبة النادي تصنيف اللاعب في الفريق الأول، يكون تسجيله كلاعب محترف، فيما لا يحق لأندية الدرجة الثالثة تسجيل اللاعبين المواليد في الفريق الأول.

كما ألزم القرار أندية الدرجة الثانية بأن يكون الحد الأعلى للاعبين السعوديين المحترفين 6 لاعبين، أما الحد الأدنى لجميع اللاعبين المحترفين لا يقل عن 2.

وألا تزيد أجور اللاعبين السعوديين المحترفين عن 8 آلاف ريال ولا تقل عن 4 آلاف ريال، وفي حال لم يحضر النادي لاعبين أجانب ومواليد محترفين، يحق له إبدالهم بلاعبين سعوديين محترفين.

04 يوليو 2020 - 13 ذو القعدة 1441
07:37 PM

الاتحاد السعودي لكرة القدم: اعتماد 7 أجانب ولاعب مواليد بداية من الموسم المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، اعتماد عدد الأجانب في الموسم المقبل 2020-2021 لأندية الدرجة الممتازة، واللاعبين المواليد، وذلك بالسماح بالتعاقد مع 7 لاعبين غير سعوديين، كما يجري في الموسم الحالي، إضافة إلى لاعب واحد من المواليد.

ووضع اتحاد القدم ضوابط عدة لقراره، حيث يجب ألا يتجاوز عمر اللاعب 28 عاماً لأندية الدرجة الممتازة، فيما حددت 26 عاماً الحد الأعلى للدرجة الأولى، و24 للثانية، أما عدد الأجانب فيسمح لأندية الأولى بالتعاقد مع 4 أجانب، والثانية بلاعبين اثنين.

وأشار الاتحاد إلى أنه يستثنى من الأعمار المحددة، لاعب المواليد المحترف المسجل مسبقاً في ناديه ومستمر في نفس النادي قبل صدور القرار.

إضافة إلى ذلك تم تقليص عدد اللاعبين المواليد القصّر في الفئات السنية من ثلاثة إلى اثنين في كل درجة من الفئات السنية، وفي حال بلغ لاعب المواليد عمر 18 عاماً، فيحق للنادي تسجيله كلاعب محترف، أو إبقائه هاوياً، على أن يكون تصنيفه في درجة الشباب.

وفي حال رغبة النادي تصنيف اللاعب في الفريق الأول، يكون تسجيله كلاعب محترف، فيما لا يحق لأندية الدرجة الثالثة تسجيل اللاعبين المواليد في الفريق الأول.

كما ألزم القرار أندية الدرجة الثانية بأن يكون الحد الأعلى للاعبين السعوديين المحترفين 6 لاعبين، أما الحد الأدنى لجميع اللاعبين المحترفين لا يقل عن 2.

وألا تزيد أجور اللاعبين السعوديين المحترفين عن 8 آلاف ريال ولا تقل عن 4 آلاف ريال، وفي حال لم يحضر النادي لاعبين أجانب ومواليد محترفين، يحق له إبدالهم بلاعبين سعوديين محترفين.

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