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العراق.. الاستخبارات تتصيد جاسوساً كبيراً قدم معلومات خطيرة لـ"داعش"

زود قيادات التنظيم بتحركات القوات الأمنية

أطاحت الاستخبارات العسكرية في العراق بعميل داعشي كبير في مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار، كان يزوّد قيادات "الدواعش" بمعلومات خطيرة عن تحركات القطاعات الأمنية العراقية.

وأوضحت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم (الاثنين)، في بيان نقله "روسيا اليوم"، أن "مفارزها في مقر الفرقة 14 وبالتعاون والتنسيق مع استخبارات لواء المشاة 40، وعلى ضوء معلومات دقيقة، قبضت على أحد الإرهابيين الذين كانوا يعملون كعناصر أمنية مع عصابات داعش قبل التحرير".

وأفادت المديرية بأن الإرهابي المعتقل قدم معلومات مهمة وخطيرة عن تحركات القطاعات الأمنية ومنتسبيها والمتعاونين معها للتنظيم المتطرف".

الرئيسية/ أخبار العالم

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العراق.. الاستخبارات تتصيد جاسوساً كبيراً قدم معلومات خطيرة لـ"داعش"
سبق

أطاحت الاستخبارات العسكرية في العراق بعميل داعشي كبير في مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار، كان يزوّد قيادات "الدواعش" بمعلومات خطيرة عن تحركات القطاعات الأمنية العراقية.

وأوضحت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم (الاثنين)، في بيان نقله "روسيا اليوم"، أن "مفارزها في مقر الفرقة 14 وبالتعاون والتنسيق مع استخبارات لواء المشاة 40، وعلى ضوء معلومات دقيقة، قبضت على أحد الإرهابيين الذين كانوا يعملون كعناصر أمنية مع عصابات داعش قبل التحرير".

وأفادت المديرية بأن الإرهابي المعتقل قدم معلومات مهمة وخطيرة عن تحركات القطاعات الأمنية ومنتسبيها والمتعاونين معها للتنظيم المتطرف".

21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440
07:46 PM

العراق.. الاستخبارات تتصيد جاسوساً كبيراً قدم معلومات خطيرة لـ"داعش"

زود قيادات التنظيم بتحركات القوات الأمنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطاحت الاستخبارات العسكرية في العراق بعميل داعشي كبير في مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار، كان يزوّد قيادات "الدواعش" بمعلومات خطيرة عن تحركات القطاعات الأمنية العراقية.

وأوضحت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم (الاثنين)، في بيان نقله "روسيا اليوم"، أن "مفارزها في مقر الفرقة 14 وبالتعاون والتنسيق مع استخبارات لواء المشاة 40، وعلى ضوء معلومات دقيقة، قبضت على أحد الإرهابيين الذين كانوا يعملون كعناصر أمنية مع عصابات داعش قبل التحرير".

وأفادت المديرية بأن الإرهابي المعتقل قدم معلومات مهمة وخطيرة عن تحركات القطاعات الأمنية ومنتسبيها والمتعاونين معها للتنظيم المتطرف".

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