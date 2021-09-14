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تخصيص خطبة الجمعة القادمة للتذكير بنعمة الأمن ووحدة الصف خلف القيادة

بموجب توجيه وزير الشؤون الإسلامية تزامنًا مع ذكرى اليوم الوطني الـ91 للمملكة

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم الثلاثاء السابع من شهر صفر لعام 1443هــ، أصحاب الفضيلة الخطباء بعموم مناطق المملكة، بتخصيص خطبة الجمعة القادمة 10/ 2/ 1443هـ، للحديث عن ما تعيشه المملكة العربية السعودية من النعم المتوافرة وعلى رأسها نعمة الأمن ووحدة الصف واجتماع الكلمة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.

جاء ذلك في تعميم أصدره الوزير د. عبداللطيف آل الشيخ، اليوم لجميع فروع الوزارة بمناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة تزامناً مع اليوم الوطني الـ(91) للمملكة، حيث تضمن التوجيه التأكيد على تذكير الناس بهذه النعمة التي تعيشها بلادنا المباركة ودعوتهم لشكرها والمحافظة عليها والتأكيد على وجوب الالتفاف حول القيادة، وأهمية الانتماء للوطن والحفاظ على ممتلكاته ومقدراته. .

ويأتي توجيه الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ للخطباء في إطار التأكيد على الرسالة السامية التي تضطلع بها الوزارة؛ للقيام بدورها الفاعل في نشر الوعي الشرعي، وتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم، وتأكيداً على دور وأهمية خطبة الجمعة في ترسيخ قيم الانتماء والمواطنة وتعزيز اللحمة الوطنية بين أفراد المجتمع.

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تخصيص خطبة الجمعة القادمة للتذكير بنعمة الأمن ووحدة الصف خلف القيادة
سبق

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم الثلاثاء السابع من شهر صفر لعام 1443هــ، أصحاب الفضيلة الخطباء بعموم مناطق المملكة، بتخصيص خطبة الجمعة القادمة 10/ 2/ 1443هـ، للحديث عن ما تعيشه المملكة العربية السعودية من النعم المتوافرة وعلى رأسها نعمة الأمن ووحدة الصف واجتماع الكلمة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.

جاء ذلك في تعميم أصدره الوزير د. عبداللطيف آل الشيخ، اليوم لجميع فروع الوزارة بمناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة تزامناً مع اليوم الوطني الـ(91) للمملكة، حيث تضمن التوجيه التأكيد على تذكير الناس بهذه النعمة التي تعيشها بلادنا المباركة ودعوتهم لشكرها والمحافظة عليها والتأكيد على وجوب الالتفاف حول القيادة، وأهمية الانتماء للوطن والحفاظ على ممتلكاته ومقدراته. .

ويأتي توجيه الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ للخطباء في إطار التأكيد على الرسالة السامية التي تضطلع بها الوزارة؛ للقيام بدورها الفاعل في نشر الوعي الشرعي، وتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم، وتأكيداً على دور وأهمية خطبة الجمعة في ترسيخ قيم الانتماء والمواطنة وتعزيز اللحمة الوطنية بين أفراد المجتمع.

14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443
04:17 PM

تخصيص خطبة الجمعة القادمة للتذكير بنعمة الأمن ووحدة الصف خلف القيادة

بموجب توجيه وزير الشؤون الإسلامية تزامنًا مع ذكرى اليوم الوطني الـ91 للمملكة

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عبدالله العنزي - الرياض
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وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم الثلاثاء السابع من شهر صفر لعام 1443هــ، أصحاب الفضيلة الخطباء بعموم مناطق المملكة، بتخصيص خطبة الجمعة القادمة 10/ 2/ 1443هـ، للحديث عن ما تعيشه المملكة العربية السعودية من النعم المتوافرة وعلى رأسها نعمة الأمن ووحدة الصف واجتماع الكلمة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.

جاء ذلك في تعميم أصدره الوزير د. عبداللطيف آل الشيخ، اليوم لجميع فروع الوزارة بمناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة تزامناً مع اليوم الوطني الـ(91) للمملكة، حيث تضمن التوجيه التأكيد على تذكير الناس بهذه النعمة التي تعيشها بلادنا المباركة ودعوتهم لشكرها والمحافظة عليها والتأكيد على وجوب الالتفاف حول القيادة، وأهمية الانتماء للوطن والحفاظ على ممتلكاته ومقدراته. .

ويأتي توجيه الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ للخطباء في إطار التأكيد على الرسالة السامية التي تضطلع بها الوزارة؛ للقيام بدورها الفاعل في نشر الوعي الشرعي، وتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم، وتأكيداً على دور وأهمية خطبة الجمعة في ترسيخ قيم الانتماء والمواطنة وتعزيز اللحمة الوطنية بين أفراد المجتمع.

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