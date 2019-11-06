زعيم "داعش" الجديد شخص مجهول بالنسبة لأمريكا

لم يُثِرِ اهتمامها من قبل.. ولا تعرف إن كان في العراق أم سوريا

وصف مسؤول أميركي، أبو إبراهيم الهاشمي القريشي الزعيم الجديد لتنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم (الأربعاء)؛ بأنه شخص مجهول.

وذكر المسؤول الأميركي البارز، الذي طلب عدم الكشف عن هويته؛ أن رصد مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للتنظيم تشير إلى أن أتباعه لا يعرفون الكثير عن "القريشي"، وفقاً لما أوردت قناة "فرانس 24".

وأضاف للصحافيين: أن ذلك أصبح قضية رئيسة في عالم التواصل الاجتماعي لـ"داعش"، ويبدو أن هذا الشخص مجهول.

وقال المسؤول: "من المعلومات القليلة التي تعرفها عنه، فإن هذا الشخص لم يثر اهتمامنا، وإذا كان في العراق أو سوريا، لا نعتقد أن مقتله بعيد المنال".

ورفض الكشف عن مزيد من التفاصيل، بما في ذلك ما إذا كان "القريشي" قد اعتقل سابقًا في السجون الأميركية مثلما كان "البغدادي"، أم لا.

وأعلن التنظيم، الأسبوع الماضي، تعيين "القريشي" زعيمًا جديدًا، بعد مقتل أبو بكر البغدادي في عملية للقوات الأميركية الخاصة.