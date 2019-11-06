النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

زعيم "داعش" الجديد شخص مجهول بالنسبة لأمريكا

لم يُثِرِ اهتمامها من قبل.. ولا تعرف إن كان في العراق أم سوريا

وصف مسؤول أميركي، أبو إبراهيم الهاشمي القريشي الزعيم الجديد لتنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم (الأربعاء)؛ بأنه شخص مجهول.

وذكر المسؤول الأميركي البارز، الذي طلب عدم الكشف عن هويته؛ أن رصد مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للتنظيم تشير إلى أن أتباعه لا يعرفون الكثير عن "القريشي"، وفقاً لما أوردت قناة "فرانس 24".

وأضاف للصحافيين: أن ذلك أصبح قضية رئيسة في عالم التواصل الاجتماعي لـ"داعش"، ويبدو أن هذا الشخص مجهول.

وقال المسؤول: "من المعلومات القليلة التي تعرفها عنه، فإن هذا الشخص لم يثر اهتمامنا، وإذا كان في العراق أو سوريا، لا نعتقد أن مقتله بعيد المنال".

ورفض الكشف عن مزيد من التفاصيل، بما في ذلك ما إذا كان "القريشي" قد اعتقل سابقًا في السجون الأميركية مثلما كان "البغدادي"، أم لا.

وأعلن التنظيم، الأسبوع الماضي، تعيين "القريشي" زعيمًا جديدًا، بعد مقتل أبو بكر البغدادي في عملية للقوات الأميركية الخاصة.

داعش أبو إبراهيم القريشي

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
زعيم "داعش" الجديد شخص مجهول بالنسبة لأمريكا
سبق

وصف مسؤول أميركي، أبو إبراهيم الهاشمي القريشي الزعيم الجديد لتنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم (الأربعاء)؛ بأنه شخص مجهول.

وذكر المسؤول الأميركي البارز، الذي طلب عدم الكشف عن هويته؛ أن رصد مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للتنظيم تشير إلى أن أتباعه لا يعرفون الكثير عن "القريشي"، وفقاً لما أوردت قناة "فرانس 24".

وأضاف للصحافيين: أن ذلك أصبح قضية رئيسة في عالم التواصل الاجتماعي لـ"داعش"، ويبدو أن هذا الشخص مجهول.

وقال المسؤول: "من المعلومات القليلة التي تعرفها عنه، فإن هذا الشخص لم يثر اهتمامنا، وإذا كان في العراق أو سوريا، لا نعتقد أن مقتله بعيد المنال".

ورفض الكشف عن مزيد من التفاصيل، بما في ذلك ما إذا كان "القريشي" قد اعتقل سابقًا في السجون الأميركية مثلما كان "البغدادي"، أم لا.

وأعلن التنظيم، الأسبوع الماضي، تعيين "القريشي" زعيمًا جديدًا، بعد مقتل أبو بكر البغدادي في عملية للقوات الأميركية الخاصة.

06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
09:25 PM

زعيم "داعش" الجديد شخص مجهول بالنسبة لأمريكا

لم يُثِرِ اهتمامها من قبل.. ولا تعرف إن كان في العراق أم سوريا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
76

وصف مسؤول أميركي، أبو إبراهيم الهاشمي القريشي الزعيم الجديد لتنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم (الأربعاء)؛ بأنه شخص مجهول.

وذكر المسؤول الأميركي البارز، الذي طلب عدم الكشف عن هويته؛ أن رصد مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للتنظيم تشير إلى أن أتباعه لا يعرفون الكثير عن "القريشي"، وفقاً لما أوردت قناة "فرانس 24".

وأضاف للصحافيين: أن ذلك أصبح قضية رئيسة في عالم التواصل الاجتماعي لـ"داعش"، ويبدو أن هذا الشخص مجهول.

وقال المسؤول: "من المعلومات القليلة التي تعرفها عنه، فإن هذا الشخص لم يثر اهتمامنا، وإذا كان في العراق أو سوريا، لا نعتقد أن مقتله بعيد المنال".

ورفض الكشف عن مزيد من التفاصيل، بما في ذلك ما إذا كان "القريشي" قد اعتقل سابقًا في السجون الأميركية مثلما كان "البغدادي"، أم لا.

وأعلن التنظيم، الأسبوع الماضي، تعيين "القريشي" زعيمًا جديدًا، بعد مقتل أبو بكر البغدادي في عملية للقوات الأميركية الخاصة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,803
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,000
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,406
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,643

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة