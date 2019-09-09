المشاركون في مسابقة القرآن يعتبرونها "إنجازاً ليس فيه خاسر"

نظراً لكونها تقام في المسجد الحرام وبجوار الكعبة المشرفة

أكد عدد من المشاركين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها "41" التي تقام في المسجد الحرام بمكة المكرمة أن المشاركة في المسابقة الدولية القرآنية تعدّ إنجازاً وليس هناك خاسر؛ لكونها تقام في أرض الحرم المكي الشريف وبجوار الكعبة المشرفة، مشيدين بجهود المملكة في خدمة كتاب الله الكريم منذ عقود عدة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لهم خلال مشاركتهم في المسابقة الدولية، حيث أوضح المتسابق أمجد شبل علي من جمهورية اليمن أن المشاركة في المسابقة الدولية القرآنية تعدّ إنجازاً بغض النظر عن الفوز والخسارة لكونها تقام في أعظم بقعة على وجه الأرض.

وذكر أنه اليوم يعيش أجواء إيمانية مع إخوانه المتسابقين من شتى بقاع الأرض، سائلاً الله أن يوفقه وجميع المتسابقين في هذه المسابقة.

وأفاد المتسابق بلال المختار عبدالله الشمسي من المملكة المغربية العربية المشارك في الفرع الثالث من المسابقة بأن مسابقة المؤسس الدولية محفل إيماني عالمي يجتمع فيه حفظة كتاب الله الكريم في أرض التنزيل ومأوى أفئدة المسلمين يتنافسون في أشرف ميدان لنيل أكرم جائزة.

وأعرب المتسابق ما حمادي سيفدا حسين كواكا من جمهورية بوركينافاسو عن سعادته الغامرة بالمشاركة في المسابقة ووجوده في مكة المكرمة والطواف حول الكعبة المشرفة.

وقال: أعيش أجمل لحظات عمري بجوار البيت الحرام، مشاركاً في أعظم مسابقة تهتم بحفظ كتاب الله وتلاوته وتفسيره، سائلاً الله التوفيق والسداد للجميع.

وأجمع المشاركون على تقديم الشكر والثناء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين على إقامة مثل هذه المسابقات القرآنية الإيمانية التي تعكس حرصهم وعنايتهم بكتاب الله الكريم، كما شكروا وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على حسن تنظيم المسابقة وعلى ما قدّم لهم من تسهيلات وخدمات كبيرة.