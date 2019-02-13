أمير مكة يرعى حفل تخريج الدفعة 49 في "جامعة المؤسس"

عددهم أكثر من 11 ألف طالب ومن مختلف التخصصات

رعى الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، مساء اليوم، حفل تخريج الدفعة الـ 49 من طلاب جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، والبالغ عددهم أكثر من 11 ألف طالب في مختلف التخصصات والدرجات العلمية، بحضور محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد ومدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي.



وفي مستهل الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة انطلقت مسيرة الخريجين، وبعدها ألقيت كلمة الخريجين من قِبل الخريجين الثلاثة أسيد الشامي ومحمد الجعيد وعبدالرحمن الزهراني، رحبوا فيها بالأمير خالد الفيصل، قائلين: أميرنا القدوة أميرُ الكلمةِ والبيان، نسوقُ إليكم مدادَ الحبرِ شكرًا وعرفانًا، أن أنرتُم حفلنا الليلة، وشاركتم أبناءكم بهجتهم بتخرّجهم وحملهم مسؤولية المساهمة في نهضة هذا الوطن العظيم. مرحبًا بمن حضر الليلة عدد خفق القلوب الذي لم ينبض قطُّ كما يفعل الليلة فرحًا وسرورًا، مرحبًا وأهلاً وسلامًا، للكلمة ثلاثةُ أبواب نقرعها بابًا يتلوه باب، أولاً بابُ التمتنان".



وأضافوا: "لا أبلغَ من بلوغ النهايةِ والفوز بنيل الأهداف إلّا أن تبلُغ هدفك من طريقٍ لم يسِرْ عليهِ إلا ناجحٌ أو عظيم، مجرّد السير على طريق الناجحين يعدُّ نجاحًا وداعيًا للافتخار، فكيف لو بلغتَ هدفكَ في أروقة جامعةٍ عريقةٍ، نقشَ التميّز على أبوابها بكفٍّ من شموخ جامعتي، التي استَقَتْ فخرها من المؤسس، الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، سأحمل فخر انتسابي لكِ كما يفخرُ السعوديُّ بلغتهِ وهُويّته ، كما يحمل الولد اسم أبيه".

وزاد في كلمته: "مليكي خادم الحرمين الشريفين، يدك المعطاءة ظللت نجاحي ورعتْ خطوي إليه، لقد أهديتني قدوةً أقتفي أثرها بذلاً وعطاءً، ورسمتْ لي مثالاً عزّ شبيهه وقلّ نظيره: سيدي ولي العهد الأمين محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، صاحب الرؤية والتمكين، وراعي الشباب وقائد الازدهار".



واختتم أحدهم بقوله: "إلى لغتنا الخالدة لغة القرآن اللغة التي قوّمت فكري كما قومت لساني؛ ولا تفنى لغةُ قومٍ من ورائها رجالٌ كخالد الفيصل، ولا تندثر ملامحها وقد خصّها الله تعالى أن تكون معجزةَ كلامه في كتابه العزيز. شكرًا أميرنا على كريم دعمك لأبنائك وتشريفكَ حفلنا. شكرًا لمن وافى وشرّف وكرّم. نستأذنكم صاحب السمو بأن يقف جميعُ الخريجين ، وأن يرددوا معي: أنا كفُّ إعلاءِ هذا الوطنْ.. مرادي عُلاهُ ونفسي الثمَنْ".

وعقب ذلك أدى خريجو الكليات الصحية القسم، معاهدين الله سبحانه وتعالى على الجد والإخلاص والأمانة والوفاء للدين ثم المليك والوطن، ثم منح مدير الجامعة الدرجات العلمية المستحقة كل في تخصصه بعد إنهاء الطلاب متطلبات الحصول على درجات الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي والبكالوريوس والدبلوم وفقًا للمناهج والخطط المعتمدة.

وألقى مدير الجامعة كلمة أعرب من خلالها عن شكره وتقديره لمستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة على تشريفه حفل خريجي جامعة المؤسس، قبل أن يعلن منح الدرجة العلمية للخريجين.

من جانب آخر، عبّر عميد القبول والتسجيل الدكتور عابد المشايخي، عن شكره لأمير منطقة مكة المكرمة على تشريفه ورعايته لحفل تخريج الدفعة الـ49 من طلاب جامعة الملك عبدالعزيز، والتي تسعد بتخريج تلك السواعد الشابة لتشارك في التنمية الشاملة التي تشهدها مملكتنا الحبيبة.

وقال: "إننا في هذه الليلة نشعر بالفخر والاعتزاز بتخريج كوكبة من أبناء جامعتنا الحبيبة -جامعة الملك عبدالعزيز- بعد أن بذلوا الكثير من الجد والاجتهاد والسهر والتعب حتى تكللت جهودهم بالنجاح بعد توفيق الله، وهاهم يقطفون ثمرة جهدهم وصبرهم خلالها سنوات مضت.. إن هذه الكوكبة من الخريجين لتقف أمام سموكم الكريم معتزين مبتهجين جزء مهم من طموحاتهم، تغمرهم الفرحة بتشريفكم لحفلنا هذا، ويرفعون بهذه المناسبة أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان لمقام والدنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين".

عقب ذلك، قرأ وكيل عمادة القبول والتسجيل للشؤون التعليمية الدكتور هاني برديسي، أسماء الطلبة المكرمين الذين تشرفوا بالسلام على أمير المنطقة.