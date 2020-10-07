النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بـ 16 نقطة مئوية.. نتائج استطلاع رأي تظهر تقدُّم بايدن على ترامب

يشير معظم الاستطلاعات المشابهة إلى تقدُّم المرشح الديمقراطي للرئاسة

أظهرت نتائج استطلاع للرأي أُجري بناءً على طلب من شبكة "سي إن إن" تقدُّم المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن؛ بـ 16 نقطة مئوية شعبية على منافسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووفق نتائج هذا الاستطلاع، سيصوّت 57% من المشاركين لمصلحة بايدن؛ إذا أُجريت الانتخابات الرئاسية الأمريكية الآن، فيما سيصوّت 41% من العيّنة التي شملها الاستطلاع لمصلحة الرئيس الحالي ترامب.

وسُجل في هذا الاستطلاع، فارق 16 نقطة مئوية لمصلحة المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية، في حين أن نحو 2% من المشاركين قالوا إنهم لن يساندوا الاثنين.

ووفق "روسيا اليوم" كان استطلاع سابق قد أجري في منتصف أغسطس وحينها تقدُّم بايدن؛ على منافسه ترامب؛ بفارق 8 نقاط مئوية.

وتشير معظم الاستطلاعات المشابهة إلى تقدُّم المرشح الديمقراطي للرئاسة.

كما تدل تقديرات مختلفة على أن بايدن؛ يتقدَّم على ترامب بفارق يراوح بين 2 و16 نقطة مئوية.

وشمل استطلاع الرأي الأخير 1205 أشخاص بالغين في الولايات المتحدة، وجرى في الفترة ما بين 1 - 4 أكتوبر، وتُحدّد درجة الخطأ فيه بـ 3.6 نقطة مئوية.

جو بايدن دونالد ترامب

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
بـ 16 نقطة مئوية.. نتائج استطلاع رأي تظهر تقدُّم بايدن على ترامب
سبق

أظهرت نتائج استطلاع للرأي أُجري بناءً على طلب من شبكة "سي إن إن" تقدُّم المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن؛ بـ 16 نقطة مئوية شعبية على منافسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووفق نتائج هذا الاستطلاع، سيصوّت 57% من المشاركين لمصلحة بايدن؛ إذا أُجريت الانتخابات الرئاسية الأمريكية الآن، فيما سيصوّت 41% من العيّنة التي شملها الاستطلاع لمصلحة الرئيس الحالي ترامب.

وسُجل في هذا الاستطلاع، فارق 16 نقطة مئوية لمصلحة المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية، في حين أن نحو 2% من المشاركين قالوا إنهم لن يساندوا الاثنين.

ووفق "روسيا اليوم" كان استطلاع سابق قد أجري في منتصف أغسطس وحينها تقدُّم بايدن؛ على منافسه ترامب؛ بفارق 8 نقاط مئوية.

وتشير معظم الاستطلاعات المشابهة إلى تقدُّم المرشح الديمقراطي للرئاسة.

كما تدل تقديرات مختلفة على أن بايدن؛ يتقدَّم على ترامب بفارق يراوح بين 2 و16 نقطة مئوية.

وشمل استطلاع الرأي الأخير 1205 أشخاص بالغين في الولايات المتحدة، وجرى في الفترة ما بين 1 - 4 أكتوبر، وتُحدّد درجة الخطأ فيه بـ 3.6 نقطة مئوية.

07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442
01:43 PM

بـ 16 نقطة مئوية.. نتائج استطلاع رأي تظهر تقدُّم بايدن على ترامب

يشير معظم الاستطلاعات المشابهة إلى تقدُّم المرشح الديمقراطي للرئاسة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
464

أظهرت نتائج استطلاع للرأي أُجري بناءً على طلب من شبكة "سي إن إن" تقدُّم المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن؛ بـ 16 نقطة مئوية شعبية على منافسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووفق نتائج هذا الاستطلاع، سيصوّت 57% من المشاركين لمصلحة بايدن؛ إذا أُجريت الانتخابات الرئاسية الأمريكية الآن، فيما سيصوّت 41% من العيّنة التي شملها الاستطلاع لمصلحة الرئيس الحالي ترامب.

وسُجل في هذا الاستطلاع، فارق 16 نقطة مئوية لمصلحة المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية، في حين أن نحو 2% من المشاركين قالوا إنهم لن يساندوا الاثنين.

ووفق "روسيا اليوم" كان استطلاع سابق قد أجري في منتصف أغسطس وحينها تقدُّم بايدن؛ على منافسه ترامب؛ بفارق 8 نقاط مئوية.

وتشير معظم الاستطلاعات المشابهة إلى تقدُّم المرشح الديمقراطي للرئاسة.

كما تدل تقديرات مختلفة على أن بايدن؛ يتقدَّم على ترامب بفارق يراوح بين 2 و16 نقطة مئوية.

وشمل استطلاع الرأي الأخير 1205 أشخاص بالغين في الولايات المتحدة، وجرى في الفترة ما بين 1 - 4 أكتوبر، وتُحدّد درجة الخطأ فيه بـ 3.6 نقطة مئوية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,686
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,324
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,571
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,176

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة