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"تعليم الأحساء" توحّد "الممارسات الإشرافية" إلكترونياً

الأسبوع المقبل ستبدأ الأولى للتطبيق بالبدء بمكاتب التعليم

دشّن مدير الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء حمد بن محمد العيسى، صباح اليوم الثلاثاء، مشروع توحيد الممارسات الإشرافية بين المشرفين التربويين إلكترونياً وتقنياً عبر استخدام تطبيق الأجهزة الذكية.

وأكد مدير التعليم خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة، بحضور مديري مكاتب التعليم وعدد من المشرفين، أهمية توظيف الجانب التقني لخدمة العملية التعليمية والإشرافية، مشيداً بفريق العمل والقائمين على البوابة، ووجّه شكره للمساعد للشؤون التعليمية، مشيراً إلى أن الأسبوع المقبل ستبدأ المرحلة الأولى لتطبيق المشروع، وذلك عبر البدء بمكاتب التعليم ثم تتسع لتشمل باقي الإدارات.

وأوضح مساعد المدير العام للشؤون التعليمية الدكتور عبدالرحمن بن محمد الفلاح في كلمته التي ألقاها أن مشروع البوابة التعليمية من شأنه أن يوحد أسلوب التقارير الذي تعده المكاتب، ويساعد في الوصول لمعلومات المشرفين الميدانية بأسلوب سلس وواضح الأمر الذي يسهم في تحسين العملية الإشرافية في الميدان مما ينعكس على الجوانب التربوية.

وبيّن الدكتور "الفلاح" أنه ولغرض الوصول لهذا التطبيق الإلكتروني، فقد تم تشكيل لجنة علمية وأخرى تقنية من مكاتب التعليم تم خلالها رصد نقاط القوة وفرص التحسين وتم اعتمادها كعناصر في المشروع، مشيراً إلى أنه يشتمل على ثلاث مراحل: مرحلة التخطيط، وأثناء الممارسة الإشرافية، وما بعد الممارسة، وأعرب عن تطلعه وثقته بأن هذا المشروع الذي سيتم البدء به الأسبوع القادم سينعكس بشكل إيجابي على العمل الإشرافي الميداني.

وفي ختام الحفل الذي حضره مدير إدارة الإشراف التربوي خالد العتيبي، كرّم مدير التعليم اللجان الفنية والتقنية التي أسهمت في إنجاز المشروع.

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"تعليم الأحساء" توحّد "الممارسات الإشرافية" إلكترونياً
سبق

دشّن مدير الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء حمد بن محمد العيسى، صباح اليوم الثلاثاء، مشروع توحيد الممارسات الإشرافية بين المشرفين التربويين إلكترونياً وتقنياً عبر استخدام تطبيق الأجهزة الذكية.

وأكد مدير التعليم خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة، بحضور مديري مكاتب التعليم وعدد من المشرفين، أهمية توظيف الجانب التقني لخدمة العملية التعليمية والإشرافية، مشيداً بفريق العمل والقائمين على البوابة، ووجّه شكره للمساعد للشؤون التعليمية، مشيراً إلى أن الأسبوع المقبل ستبدأ المرحلة الأولى لتطبيق المشروع، وذلك عبر البدء بمكاتب التعليم ثم تتسع لتشمل باقي الإدارات.

وأوضح مساعد المدير العام للشؤون التعليمية الدكتور عبدالرحمن بن محمد الفلاح في كلمته التي ألقاها أن مشروع البوابة التعليمية من شأنه أن يوحد أسلوب التقارير الذي تعده المكاتب، ويساعد في الوصول لمعلومات المشرفين الميدانية بأسلوب سلس وواضح الأمر الذي يسهم في تحسين العملية الإشرافية في الميدان مما ينعكس على الجوانب التربوية.

وبيّن الدكتور "الفلاح" أنه ولغرض الوصول لهذا التطبيق الإلكتروني، فقد تم تشكيل لجنة علمية وأخرى تقنية من مكاتب التعليم تم خلالها رصد نقاط القوة وفرص التحسين وتم اعتمادها كعناصر في المشروع، مشيراً إلى أنه يشتمل على ثلاث مراحل: مرحلة التخطيط، وأثناء الممارسة الإشرافية، وما بعد الممارسة، وأعرب عن تطلعه وثقته بأن هذا المشروع الذي سيتم البدء به الأسبوع القادم سينعكس بشكل إيجابي على العمل الإشرافي الميداني.

وفي ختام الحفل الذي حضره مدير إدارة الإشراف التربوي خالد العتيبي، كرّم مدير التعليم اللجان الفنية والتقنية التي أسهمت في إنجاز المشروع.

17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
02:18 PM

"تعليم الأحساء" توحّد "الممارسات الإشرافية" إلكترونياً

الأسبوع المقبل ستبدأ الأولى للتطبيق بالبدء بمكاتب التعليم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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دشّن مدير الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء حمد بن محمد العيسى، صباح اليوم الثلاثاء، مشروع توحيد الممارسات الإشرافية بين المشرفين التربويين إلكترونياً وتقنياً عبر استخدام تطبيق الأجهزة الذكية.

وأكد مدير التعليم خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة، بحضور مديري مكاتب التعليم وعدد من المشرفين، أهمية توظيف الجانب التقني لخدمة العملية التعليمية والإشرافية، مشيداً بفريق العمل والقائمين على البوابة، ووجّه شكره للمساعد للشؤون التعليمية، مشيراً إلى أن الأسبوع المقبل ستبدأ المرحلة الأولى لتطبيق المشروع، وذلك عبر البدء بمكاتب التعليم ثم تتسع لتشمل باقي الإدارات.

وأوضح مساعد المدير العام للشؤون التعليمية الدكتور عبدالرحمن بن محمد الفلاح في كلمته التي ألقاها أن مشروع البوابة التعليمية من شأنه أن يوحد أسلوب التقارير الذي تعده المكاتب، ويساعد في الوصول لمعلومات المشرفين الميدانية بأسلوب سلس وواضح الأمر الذي يسهم في تحسين العملية الإشرافية في الميدان مما ينعكس على الجوانب التربوية.

وبيّن الدكتور "الفلاح" أنه ولغرض الوصول لهذا التطبيق الإلكتروني، فقد تم تشكيل لجنة علمية وأخرى تقنية من مكاتب التعليم تم خلالها رصد نقاط القوة وفرص التحسين وتم اعتمادها كعناصر في المشروع، مشيراً إلى أنه يشتمل على ثلاث مراحل: مرحلة التخطيط، وأثناء الممارسة الإشرافية، وما بعد الممارسة، وأعرب عن تطلعه وثقته بأن هذا المشروع الذي سيتم البدء به الأسبوع القادم سينعكس بشكل إيجابي على العمل الإشرافي الميداني.

وفي ختام الحفل الذي حضره مدير إدارة الإشراف التربوي خالد العتيبي، كرّم مدير التعليم اللجان الفنية والتقنية التي أسهمت في إنجاز المشروع.

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