النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

توقّفوا للراحة فأمطرتْهم بالرصاص.. مقتل 24 جنديًّا تشاديًّا في هجوم لـ"بوكو حرام"

وقع الاعتداء في جزيرة تبعد عن العاصمة 190 كم

قُتل 24 جنديًّا تشاديًّا وجُرح آخرون في هجوم شنّته جماعة بوكو حرام في منطقة بحيرة تشاد، بحسب ما أفاد نائب مسؤول المنطقة حاجي جديدي، اليوم "الخميس".

وبيّن "جديدي" أن جنودًا عائدين من دورية كانوا يستريحون عندما هاجمتهم بوكو حرام وأمطرتهم بالرصاص.

من جانبه أوضح المتحدث باسم الجيش التشادي الجنرال عظيم برماندوا أغونا، أن الهجوم وقع في جزيرة تشوكو تيليا التي تبعد 190 كيلومترًا شمال غرب العاصمة نجامينا، لكنه رفض ذكْر أي حصيلة؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وتنشط "بوكو حرام" النيجيرية أو جناحها المنشقّ الذي بات ينشط تحت اسم تنظيم داعش الإرهابي في غرب أفريقيا، "إيسواب" في منطقة بحيرة تشاد المكوّنة من مساحة شاسعة من المياه والمستنقعات تنتشر فيها جزر صغيرة مأهولة.

وتطلق السلطات التشادية على هاتين الجماعتين اسم "بوكو حرام"، وهما تهاجمان بانتظام الجيش والمدنيين هناك.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
توقّفوا للراحة فأمطرتْهم بالرصاص.. مقتل 24 جنديًّا تشاديًّا في هجوم لـ"بوكو حرام"
سبق

قُتل 24 جنديًّا تشاديًّا وجُرح آخرون في هجوم شنّته جماعة بوكو حرام في منطقة بحيرة تشاد، بحسب ما أفاد نائب مسؤول المنطقة حاجي جديدي، اليوم "الخميس".

وبيّن "جديدي" أن جنودًا عائدين من دورية كانوا يستريحون عندما هاجمتهم بوكو حرام وأمطرتهم بالرصاص.

من جانبه أوضح المتحدث باسم الجيش التشادي الجنرال عظيم برماندوا أغونا، أن الهجوم وقع في جزيرة تشوكو تيليا التي تبعد 190 كيلومترًا شمال غرب العاصمة نجامينا، لكنه رفض ذكْر أي حصيلة؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وتنشط "بوكو حرام" النيجيرية أو جناحها المنشقّ الذي بات ينشط تحت اسم تنظيم داعش الإرهابي في غرب أفريقيا، "إيسواب" في منطقة بحيرة تشاد المكوّنة من مساحة شاسعة من المياه والمستنقعات تنتشر فيها جزر صغيرة مأهولة.

وتطلق السلطات التشادية على هاتين الجماعتين اسم "بوكو حرام"، وهما تهاجمان بانتظام الجيش والمدنيين هناك.

05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
09:26 PM

توقّفوا للراحة فأمطرتْهم بالرصاص.. مقتل 24 جنديًّا تشاديًّا في هجوم لـ"بوكو حرام"

وقع الاعتداء في جزيرة تبعد عن العاصمة 190 كم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
238

قُتل 24 جنديًّا تشاديًّا وجُرح آخرون في هجوم شنّته جماعة بوكو حرام في منطقة بحيرة تشاد، بحسب ما أفاد نائب مسؤول المنطقة حاجي جديدي، اليوم "الخميس".

وبيّن "جديدي" أن جنودًا عائدين من دورية كانوا يستريحون عندما هاجمتهم بوكو حرام وأمطرتهم بالرصاص.

من جانبه أوضح المتحدث باسم الجيش التشادي الجنرال عظيم برماندوا أغونا، أن الهجوم وقع في جزيرة تشوكو تيليا التي تبعد 190 كيلومترًا شمال غرب العاصمة نجامينا، لكنه رفض ذكْر أي حصيلة؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وتنشط "بوكو حرام" النيجيرية أو جناحها المنشقّ الذي بات ينشط تحت اسم تنظيم داعش الإرهابي في غرب أفريقيا، "إيسواب" في منطقة بحيرة تشاد المكوّنة من مساحة شاسعة من المياه والمستنقعات تنتشر فيها جزر صغيرة مأهولة.

وتطلق السلطات التشادية على هاتين الجماعتين اسم "بوكو حرام"، وهما تهاجمان بانتظام الجيش والمدنيين هناك.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,447
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,265
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,566
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,181

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة