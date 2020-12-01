كشفت قائمة أكثر المطارات أمانًا العالمية التي تصدر كشبكة لقاعدة بيانات شاملة حول بروتوكولات الصحة والسلامة المتعلقة بفيروس كورونا حول العالم عن اختيار ثلاثة مطارات سعودية ضمن قائمة العشرة الأوائل لأكثر المطارات أمانًا في الشرق الأوسط وإفريقيا. وجاء مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة في المركز الرابع بالمنطقة بعلامة 4 من 5، بينما حل مطار الملك خالد الدولي في الرياض في المركز السادس بعلامة 3.9 ومطار الملك فهد الدولي في المركز العاشر بعلامة 3.8 . واستند التحقيق إلى الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها المطارات لتحسين تجربة المسافرين بإلزام الركاب بارتداء كمامات الوجه والقفازات التي تستخدم لمرة واحدة إلى جانب عمليات التطهير المتكررة لمبنى الركاب والسلالم المتحركة والأماكن العامة المشتركة. واعتمدت منهجية التصنيف على ‏معايير، منها قدرة الدولة على احتواء ‏الجائحة، وتحقيق الاستقرار خلال فترة زمنية طويلة، وفقاً لموقع "ويجو ترافل" المختص في متابعة نشاطات السفر والسياحة حول العالم. يشار إلى أن المملكة احتلت المرتبة الأولى في الشرق الأوسط والسادسة في قائمة أفضل الوجهات العالمية الآمنة للسفر أثناء جائحة كورونا طبقًا لمعايير دول الاتحاد ‏الأوروبي.

3 مطارات سعودية تتصدر قائمة الأكثر أمانًا في الشرق الأوسط وإفريقيا خالد خليل سبق 2020-12-01 كشفت قائمة أكثر المطارات أمانًا العالمية التي تصدر كشبكة لقاعدة بيانات شاملة حول بروتوكولات الصحة والسلامة المتعلقة بفيروس كورونا حول العالم عن اختيار ثلاثة مطارات سعودية ضمن قائمة العشرة الأوائل لأكثر المطارات أمانًا في الشرق الأوسط وإفريقيا.



وجاء مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة في المركز الرابع بالمنطقة بعلامة 4 من 5، بينما حل مطار الملك خالد الدولي في الرياض في المركز السادس بعلامة 3.9 ومطار الملك فهد الدولي في المركز العاشر بعلامة 3.8 .



واستند التحقيق إلى الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها المطارات لتحسين تجربة المسافرين بإلزام الركاب بارتداء كمامات الوجه والقفازات التي تستخدم لمرة واحدة إلى جانب عمليات التطهير المتكررة لمبنى الركاب والسلالم المتحركة والأماكن العامة المشتركة.



واعتمدت منهجية التصنيف على ‏معايير، منها قدرة الدولة على احتواء ‏الجائحة، وتحقيق الاستقرار خلال فترة زمنية طويلة، وفقاً لموقع "ويجو ترافل" المختص في متابعة نشاطات السفر والسياحة حول العالم.



يشار إلى أن المملكة احتلت المرتبة الأولى في الشرق الأوسط والسادسة في قائمة أفضل الوجهات العالمية الآمنة للسفر أثناء جائحة كورونا طبقًا لمعايير دول الاتحاد ‏الأوروبي.

01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442 06:40 PM

3 مطارات سعودية تتصدر قائمة الأكثر أمانًا في الشرق الأوسط وإفريقيا ضمن قائمة العشرة الأوائل وبناءً على معايير الاتحاد الأوروبي





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كشفت قائمة أكثر المطارات أمانًا العالمية التي تصدر كشبكة لقاعدة بيانات شاملة حول بروتوكولات الصحة والسلامة المتعلقة بفيروس كورونا حول العالم عن اختيار ثلاثة مطارات سعودية ضمن قائمة العشرة الأوائل لأكثر المطارات أمانًا في الشرق الأوسط وإفريقيا.



وجاء مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة في المركز الرابع بالمنطقة بعلامة 4 من 5، بينما حل مطار الملك خالد الدولي في الرياض في المركز السادس بعلامة 3.9 ومطار الملك فهد الدولي في المركز العاشر بعلامة 3.8 .



واستند التحقيق إلى الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها المطارات لتحسين تجربة المسافرين بإلزام الركاب بارتداء كمامات الوجه والقفازات التي تستخدم لمرة واحدة إلى جانب عمليات التطهير المتكررة لمبنى الركاب والسلالم المتحركة والأماكن العامة المشتركة.



واعتمدت منهجية التصنيف على ‏معايير، منها قدرة الدولة على احتواء ‏الجائحة، وتحقيق الاستقرار خلال فترة زمنية طويلة، وفقاً لموقع "ويجو ترافل" المختص في متابعة نشاطات السفر والسياحة حول العالم.



يشار إلى أن المملكة احتلت المرتبة الأولى في الشرق الأوسط والسادسة في قائمة أفضل الوجهات العالمية الآمنة للسفر أثناء جائحة كورونا طبقًا لمعايير دول الاتحاد ‏الأوروبي.