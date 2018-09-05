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قرابة مليوني ريال.. "تعليم الباحة" تعتمد صرف الميزانية التشغيلية للمدارس

تهدف إلى تمكين المدرسة من القيام بأدوارها الإدارية وواجباتها التعليمية

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني صرف الميزانية التشغيلية لمدارس المنطقة بما يقارب مليوني ريال، والتي سيتم إيداعها في حساب قادة المدارس خلال الأسبوع الحالي.

وقال المدير العام: إن الميزانية التشغيلية تم تخصيصها للصرف على مجالات نشاط الطلاب ومستلزمات العملية التربوية والتعليمية، بما يدعم خطط الإدارة العامة في توفير البيئة المناسبة واستثمار المال العام في أوجه الصرف الفعلية التي تحقق المردود الإيجابي على أداء المدرسة ومنسوبيها.

وأضاف: تسهم بشكل مباشر في تحسين البرامج التربوية الموجهة للطالب والطالبة منذ مطلع العام الجديد، مشيراً إلى أن الميزانيات التشغيلية تهدف إلى تمكين المدرسة من القيام بأدوارها الإدارية وواجباتها التعليمية التي تحقق أهدافها التربوية والتعليمية من خلال توفير الموارد المالية اللازمة للمدرسة؛ لمساعدتها في تنفيذ الخطة التشغيلية لها وتلبية متطلباتها الرئيسة، إضافة إلى دورها في دعم المدرسة لتحقيق الجودة اللازمة في الأداء التعليمي والارتقاء بالعمل لمستويات عليا من التحسن النوعي، مما يزيد من دورها التربوي والحيوي في الميدان التعليمي.

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قرابة مليوني ريال.. "تعليم الباحة" تعتمد صرف الميزانية التشغيلية للمدارس
سبق

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني صرف الميزانية التشغيلية لمدارس المنطقة بما يقارب مليوني ريال، والتي سيتم إيداعها في حساب قادة المدارس خلال الأسبوع الحالي.

وقال المدير العام: إن الميزانية التشغيلية تم تخصيصها للصرف على مجالات نشاط الطلاب ومستلزمات العملية التربوية والتعليمية، بما يدعم خطط الإدارة العامة في توفير البيئة المناسبة واستثمار المال العام في أوجه الصرف الفعلية التي تحقق المردود الإيجابي على أداء المدرسة ومنسوبيها.

وأضاف: تسهم بشكل مباشر في تحسين البرامج التربوية الموجهة للطالب والطالبة منذ مطلع العام الجديد، مشيراً إلى أن الميزانيات التشغيلية تهدف إلى تمكين المدرسة من القيام بأدوارها الإدارية وواجباتها التعليمية التي تحقق أهدافها التربوية والتعليمية من خلال توفير الموارد المالية اللازمة للمدرسة؛ لمساعدتها في تنفيذ الخطة التشغيلية لها وتلبية متطلباتها الرئيسة، إضافة إلى دورها في دعم المدرسة لتحقيق الجودة اللازمة في الأداء التعليمي والارتقاء بالعمل لمستويات عليا من التحسن النوعي، مما يزيد من دورها التربوي والحيوي في الميدان التعليمي.

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
09:41 AM

قرابة مليوني ريال.. "تعليم الباحة" تعتمد صرف الميزانية التشغيلية للمدارس

تهدف إلى تمكين المدرسة من القيام بأدوارها الإدارية وواجباتها التعليمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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1,863

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني صرف الميزانية التشغيلية لمدارس المنطقة بما يقارب مليوني ريال، والتي سيتم إيداعها في حساب قادة المدارس خلال الأسبوع الحالي.

وقال المدير العام: إن الميزانية التشغيلية تم تخصيصها للصرف على مجالات نشاط الطلاب ومستلزمات العملية التربوية والتعليمية، بما يدعم خطط الإدارة العامة في توفير البيئة المناسبة واستثمار المال العام في أوجه الصرف الفعلية التي تحقق المردود الإيجابي على أداء المدرسة ومنسوبيها.

وأضاف: تسهم بشكل مباشر في تحسين البرامج التربوية الموجهة للطالب والطالبة منذ مطلع العام الجديد، مشيراً إلى أن الميزانيات التشغيلية تهدف إلى تمكين المدرسة من القيام بأدوارها الإدارية وواجباتها التعليمية التي تحقق أهدافها التربوية والتعليمية من خلال توفير الموارد المالية اللازمة للمدرسة؛ لمساعدتها في تنفيذ الخطة التشغيلية لها وتلبية متطلباتها الرئيسة، إضافة إلى دورها في دعم المدرسة لتحقيق الجودة اللازمة في الأداء التعليمي والارتقاء بالعمل لمستويات عليا من التحسن النوعي، مما يزيد من دورها التربوي والحيوي في الميدان التعليمي.

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