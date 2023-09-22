"الحلبي" أستاذًا مشاركًا للعمارة الإسلامية بجامعة أم القرى

صدر قرار المجلس العلمي بجامعة أم القرى بترقية الدكتور وائل بن صالح الحلبي، الأستاذ المساعد بقسم العمارة الإسلامية، إلى درجة أستاذ مشارك بجامعة أم القرى.

يُذكر أن "الحلبي" حصل على الدكتوراه في إدارة الحشود من جامعة نيوكاسل البريطانية، وعمل عضوًا في اللجنة الفنية لمشروعات خادم الحرمين الشريفين للمسجد الحرام والمسجد النبوي التابعة لجامعة أم القرى، ومتحدثًا عنها سنوات عدة.