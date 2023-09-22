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"الحلبي" أستاذًا مشاركًا للعمارة الإسلامية بجامعة أم القرى

صدر قرار المجلس العلمي بجامعة أم القرى بترقية الدكتور وائل بن صالح الحلبي، الأستاذ المساعد بقسم العمارة الإسلامية، إلى درجة أستاذ مشارك بجامعة أم القرى.

يُذكر أن "الحلبي" حصل على الدكتوراه في إدارة الحشود من جامعة نيوكاسل البريطانية، وعمل عضوًا في اللجنة الفنية لمشروعات خادم الحرمين الشريفين للمسجد الحرام والمسجد النبوي التابعة لجامعة أم القرى، ومتحدثًا عنها سنوات عدة.

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"الحلبي" أستاذًا مشاركًا للعمارة الإسلامية بجامعة أم القرى
سبق

صدر قرار المجلس العلمي بجامعة أم القرى بترقية الدكتور وائل بن صالح الحلبي، الأستاذ المساعد بقسم العمارة الإسلامية، إلى درجة أستاذ مشارك بجامعة أم القرى.

يُذكر أن "الحلبي" حصل على الدكتوراه في إدارة الحشود من جامعة نيوكاسل البريطانية، وعمل عضوًا في اللجنة الفنية لمشروعات خادم الحرمين الشريفين للمسجد الحرام والمسجد النبوي التابعة لجامعة أم القرى، ومتحدثًا عنها سنوات عدة.

22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441
12:59 AM

"الحلبي" أستاذًا مشاركًا للعمارة الإسلامية بجامعة أم القرى

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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صدر قرار المجلس العلمي بجامعة أم القرى بترقية الدكتور وائل بن صالح الحلبي، الأستاذ المساعد بقسم العمارة الإسلامية، إلى درجة أستاذ مشارك بجامعة أم القرى.

يُذكر أن "الحلبي" حصل على الدكتوراه في إدارة الحشود من جامعة نيوكاسل البريطانية، وعمل عضوًا في اللجنة الفنية لمشروعات خادم الحرمين الشريفين للمسجد الحرام والمسجد النبوي التابعة لجامعة أم القرى، ومتحدثًا عنها سنوات عدة.

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