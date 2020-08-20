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"الموارد البشرية" تعقد اتفاقية تعاون مع هيئة "تقييم"

ضمن خطط الوزارة لعقد الشراكات مع قطاعات الدولة

عقدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اتفاقية تعاون مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم"، حيث مثّل الوزارة في هذه الاتفاقية وكيل الوزارة للتنمية سليمان بن عبدالعزيز الزبن، ومثل الهيئة الأمين العام المهندس سلطان بن جريس الجريس.

وتنص الاتفاقية على قيام "تقييم" بتوفير إمكانية استخدام نظام "قيّم" لجهات القطاع غير الربح، الذي يهدف إلى تسهيل إجراء عملية التقييم عن طريق ربط النظام بالمنشآت المرخصة إلكترونيًا، وذلك بإتاحة صفحة مخصصة في نظام "قيّم" لجهات القطاع غير الربحي؛ لتمكّنهم من سهولة الوصول إلى المقيّمين المعتمدين وإجراء عمليات التقييم لأصولهم العقارية عن طريق المقيّمين المعتمدين، ولتربط بين الطلبات المقدمة ومقدمي خدمة التقييم لتنفيذ عمليات التقييم.

يذكر أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن خطط الوزارة لعقد مختلف الشراكات مع قطاعات الدولة ومؤسساتها الخاصة كافة؛ حرصاً على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة، وتحقيقاً لرؤية المملكة التي أكدت على ضرورة التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة كافة لخدمة المواطنين على نحو أفضل.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

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"الموارد البشرية" تعقد اتفاقية تعاون مع هيئة "تقييم"
سبق

عقدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اتفاقية تعاون مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم"، حيث مثّل الوزارة في هذه الاتفاقية وكيل الوزارة للتنمية سليمان بن عبدالعزيز الزبن، ومثل الهيئة الأمين العام المهندس سلطان بن جريس الجريس.

وتنص الاتفاقية على قيام "تقييم" بتوفير إمكانية استخدام نظام "قيّم" لجهات القطاع غير الربح، الذي يهدف إلى تسهيل إجراء عملية التقييم عن طريق ربط النظام بالمنشآت المرخصة إلكترونيًا، وذلك بإتاحة صفحة مخصصة في نظام "قيّم" لجهات القطاع غير الربحي؛ لتمكّنهم من سهولة الوصول إلى المقيّمين المعتمدين وإجراء عمليات التقييم لأصولهم العقارية عن طريق المقيّمين المعتمدين، ولتربط بين الطلبات المقدمة ومقدمي خدمة التقييم لتنفيذ عمليات التقييم.

يذكر أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن خطط الوزارة لعقد مختلف الشراكات مع قطاعات الدولة ومؤسساتها الخاصة كافة؛ حرصاً على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة، وتحقيقاً لرؤية المملكة التي أكدت على ضرورة التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة كافة لخدمة المواطنين على نحو أفضل.

20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
03:33 PM

"الموارد البشرية" تعقد اتفاقية تعاون مع هيئة "تقييم"

ضمن خطط الوزارة لعقد الشراكات مع قطاعات الدولة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اتفاقية تعاون مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم"، حيث مثّل الوزارة في هذه الاتفاقية وكيل الوزارة للتنمية سليمان بن عبدالعزيز الزبن، ومثل الهيئة الأمين العام المهندس سلطان بن جريس الجريس.

وتنص الاتفاقية على قيام "تقييم" بتوفير إمكانية استخدام نظام "قيّم" لجهات القطاع غير الربح، الذي يهدف إلى تسهيل إجراء عملية التقييم عن طريق ربط النظام بالمنشآت المرخصة إلكترونيًا، وذلك بإتاحة صفحة مخصصة في نظام "قيّم" لجهات القطاع غير الربحي؛ لتمكّنهم من سهولة الوصول إلى المقيّمين المعتمدين وإجراء عمليات التقييم لأصولهم العقارية عن طريق المقيّمين المعتمدين، ولتربط بين الطلبات المقدمة ومقدمي خدمة التقييم لتنفيذ عمليات التقييم.

يذكر أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن خطط الوزارة لعقد مختلف الشراكات مع قطاعات الدولة ومؤسساتها الخاصة كافة؛ حرصاً على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة، وتحقيقاً لرؤية المملكة التي أكدت على ضرورة التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة كافة لخدمة المواطنين على نحو أفضل.

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