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الصين.. وفد سعودي يبحث سلامة المنتجات وتفعيل القائمة السوداء

لرفع مستوى جودة المنتجات المصدّرة وتعزيز التعاون في "المواصفات"

ناقش وفد سعودي مع مسؤولي الإدارة العامة للرقابة على الأسواق في الصين (SAMR)، عددًا من المواضيع الخاصة بحماية المستهلك وسلامة المنتجات، من أهمها: تفعيل القائمة السوداء بين الطرفين لرفع مستوى سلامة وجودة المنتجات المصدرة، وتعزيز التعاون في مجال المواصفات والمقاييس والجودة، والشراكة الاستراتيجية مع الجهات المختصة بجمهورية الصين.

جاء ذلك خلال اجتماع على هامش زيارة قام بها الوفد لجمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من ٢- ٧ سبتمبر ٢٠١٩م برئاسة محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة د.سعد بن عثمان القصبي، ومشاركة كل من: وكيل وزارة التجارة والاستثمار لحماية المستهلك، ووكيل الهيئة العامة للجمارك لتيسير التجارة، بالإضافة إلى عدد من المختصين من هيئة المواصفات ووزارة التجارة والجمارك، والملحق التجاري السعودي في بكين.

كما شهدت مدينة بكين بتاريخ ٢ سبتمبر ٢٠١٩م، ورشة عمل للتعريف بالإجراءات الرقابية المتبعة في المملكة لبرنامج سلامة المنتجات، ونظام سابر؛ نظّمتها هيئة المواصفات، بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار والهيئة العامة للجمارك، وشهدت حضورًا ومشاركة واسعة من أصحاب المصلحة المهتمين بالسوق السعودي.
ويُنتظر أن يقوم وفد المملكة بتنظيم ورشة عمل مماثلة بمدينة شنغهاي وبمدينة جوانزو خلال الأسبوع الحالي.

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الصين.. وفد سعودي يبحث سلامة المنتجات وتفعيل القائمة السوداء
سبق

ناقش وفد سعودي مع مسؤولي الإدارة العامة للرقابة على الأسواق في الصين (SAMR)، عددًا من المواضيع الخاصة بحماية المستهلك وسلامة المنتجات، من أهمها: تفعيل القائمة السوداء بين الطرفين لرفع مستوى سلامة وجودة المنتجات المصدرة، وتعزيز التعاون في مجال المواصفات والمقاييس والجودة، والشراكة الاستراتيجية مع الجهات المختصة بجمهورية الصين.

جاء ذلك خلال اجتماع على هامش زيارة قام بها الوفد لجمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من ٢- ٧ سبتمبر ٢٠١٩م برئاسة محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة د.سعد بن عثمان القصبي، ومشاركة كل من: وكيل وزارة التجارة والاستثمار لحماية المستهلك، ووكيل الهيئة العامة للجمارك لتيسير التجارة، بالإضافة إلى عدد من المختصين من هيئة المواصفات ووزارة التجارة والجمارك، والملحق التجاري السعودي في بكين.

كما شهدت مدينة بكين بتاريخ ٢ سبتمبر ٢٠١٩م، ورشة عمل للتعريف بالإجراءات الرقابية المتبعة في المملكة لبرنامج سلامة المنتجات، ونظام سابر؛ نظّمتها هيئة المواصفات، بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار والهيئة العامة للجمارك، وشهدت حضورًا ومشاركة واسعة من أصحاب المصلحة المهتمين بالسوق السعودي.
ويُنتظر أن يقوم وفد المملكة بتنظيم ورشة عمل مماثلة بمدينة شنغهاي وبمدينة جوانزو خلال الأسبوع الحالي.

04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441
11:44 AM

الصين.. وفد سعودي يبحث سلامة المنتجات وتفعيل القائمة السوداء

لرفع مستوى جودة المنتجات المصدّرة وتعزيز التعاون في "المواصفات"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ناقش وفد سعودي مع مسؤولي الإدارة العامة للرقابة على الأسواق في الصين (SAMR)، عددًا من المواضيع الخاصة بحماية المستهلك وسلامة المنتجات، من أهمها: تفعيل القائمة السوداء بين الطرفين لرفع مستوى سلامة وجودة المنتجات المصدرة، وتعزيز التعاون في مجال المواصفات والمقاييس والجودة، والشراكة الاستراتيجية مع الجهات المختصة بجمهورية الصين.

جاء ذلك خلال اجتماع على هامش زيارة قام بها الوفد لجمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من ٢- ٧ سبتمبر ٢٠١٩م برئاسة محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة د.سعد بن عثمان القصبي، ومشاركة كل من: وكيل وزارة التجارة والاستثمار لحماية المستهلك، ووكيل الهيئة العامة للجمارك لتيسير التجارة، بالإضافة إلى عدد من المختصين من هيئة المواصفات ووزارة التجارة والجمارك، والملحق التجاري السعودي في بكين.

كما شهدت مدينة بكين بتاريخ ٢ سبتمبر ٢٠١٩م، ورشة عمل للتعريف بالإجراءات الرقابية المتبعة في المملكة لبرنامج سلامة المنتجات، ونظام سابر؛ نظّمتها هيئة المواصفات، بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار والهيئة العامة للجمارك، وشهدت حضورًا ومشاركة واسعة من أصحاب المصلحة المهتمين بالسوق السعودي.
ويُنتظر أن يقوم وفد المملكة بتنظيم ورشة عمل مماثلة بمدينة شنغهاي وبمدينة جوانزو خلال الأسبوع الحالي.

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