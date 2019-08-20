مدير جامعة حائل يوجه بتطوير البرامج للتعامل مع طول العام الدراسي

أكد أن الأستاذ الجامعي هو حجر الزاوية بالمنظومة والجدول ليس كل شيء

وجّه مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، الكليات والأكاديمية والعمادات المساندة التي لها ارتباط مباشر بالطالب أو الطالبة، لتطوير البرامج والأنشطة وتقديم الأفكار الخلاقة فيها، وتهيئة كل الظروف التي ترفع من قدرات الطالب وتنمّي مهاراته خلال العام الدراسي الجامعي القادم، الذي يُعد طويلًا نسبيًّا مقارنة بالأعوام الماضية.

وأكد "البراهيم" أن الأستاذ الجامعي هو حجر الزاوية في المنظومة الجامعية؛ وهو مَن يُنظر له كقدوة في القاعة الدراسية وخارجها.

وأضاف، خلال حفل المعايدة لمنسوبي الجامعة، أنه يجب الانتباه إلى أن الجدول الدراسي ليس هو كل شيء، ويجب أن يكون وقود العاملين في الجامعة العمل بإخلاص وبذل الجهود والتناغم في منظومة العمل الكلية.