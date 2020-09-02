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ماكرون يصل إلى بغداد قادمًا من بيروت

سيلتقي رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صباح اليوم الأربعاء، إلى العاصمة العراقية بغداد، بعد زيارة امتدت ليومين في بيروت.

وقال موقع "روسيا اليوم": "طائرة الرئيس الفرنسي هبطت في بغداد، وسيلتقي اليوم رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان العراقيين".

ويوم أمس، قال رئيس هيئة المستشارين في رئاسة الجمهورية العراقية علي الشكري: إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ستركز على تعزيز التعاون بين البلدين.

إيمانويل ماكرون بغداد

الرئيسية/ أخبار العالم

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ماكرون يصل إلى بغداد قادمًا من بيروت
سبق

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صباح اليوم الأربعاء، إلى العاصمة العراقية بغداد، بعد زيارة امتدت ليومين في بيروت.

وقال موقع "روسيا اليوم": "طائرة الرئيس الفرنسي هبطت في بغداد، وسيلتقي اليوم رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان العراقيين".

ويوم أمس، قال رئيس هيئة المستشارين في رئاسة الجمهورية العراقية علي الشكري: إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ستركز على تعزيز التعاون بين البلدين.

02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442
11:01 AM

ماكرون يصل إلى بغداد قادمًا من بيروت

سيلتقي رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صباح اليوم الأربعاء، إلى العاصمة العراقية بغداد، بعد زيارة امتدت ليومين في بيروت.

وقال موقع "روسيا اليوم": "طائرة الرئيس الفرنسي هبطت في بغداد، وسيلتقي اليوم رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان العراقيين".

ويوم أمس، قال رئيس هيئة المستشارين في رئاسة الجمهورية العراقية علي الشكري: إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ستركز على تعزيز التعاون بين البلدين.

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