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4 مواجهات غداً في انطلاق الجولة 27 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان

يلتقي الاتحاد والفيحاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة

تنطلق غداً منافسات الجولة 27 غداً لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم, بإقامة 4 مواجهات في الدمام والرياض والرس وجدة.

أولى المواجهات ستكون على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، حيث يستضيف الاتفاق نظيره الرائد، في لقاء يدخله أصحاب الأرض بعد تعادلهم في الجولة الماضية أمام الفتح 1 ـ 1، ليستقر ثامن الترتيب برصيد 36 نقطة, طامحاً للفوز لتحسين مركزه في سلم الترتيب، بينما يسعى الرائد لمواصلة الانتصارات بعد الفوز على الشباب 2 ـ 1 في الجولة الماضية والمنافسة بقوة على مركز يؤهله للبطولة الآسيوية الموسم المقبل, إذ يحتل المركز السادس بـ42 نقطة.

ويستضيف الشباب"السابع" بـ 38 نقطة على ملعبه بالرياض نظيره أبها "التاسع" بـ33 نقطة", في مواجهة يسعيان من خلالها لتعويض خسارتهما الجولة الماضية من الرائد ( 1 ـ 2 ) , والحزم ( 0 ـ 2 ) على التوالي والتقدم في جدول الترتيب.

ويلتقي الحزم على ملعبه في محافظة الرس نظيره الفتح، في لقاء مهم لكلاهما كونهما يتنافسان للهروب من الهبوط, بعد أن حققا نتيجة إيجابية في الجولة الماضية خاصة الحزم الذي كسب النقاط الثلاث فيما تحصل الفتح على نقطة واحدة.
ويحتل أصحاب الأرض المركز 13 بـ 27 نقطة، مقابل 26 نقطة للفتح في المركز الـ 14, وبالتالي النقاط الثلاث مطلب أساسي لهما فيما سيكون الخاسر الأقرب للهبوط.
وفي آخر مواجهات اليوم الأول، يلتقي الاتحاد والفيحاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة.

ويسعى الاتحاد للفوز للابتعاد عن خطر الهروب إذ يحتل المركز الثاني عشر برصيد 27 نقطة , وأي تعثر جديد له قد يُرجعه أكثر من مركز, وهو الحال نفسه للفيحاء الذي يحتل المركز الحادي عشر برصيد 29 نقطة, فالفريقان يطمحان للنقاط الثلاث لتأمين البقاء في المسابقة, قبل 3 جولات من الختام.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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4 مواجهات غداً في انطلاق الجولة 27 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان
سبق

تنطلق غداً منافسات الجولة 27 غداً لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم, بإقامة 4 مواجهات في الدمام والرياض والرس وجدة.

أولى المواجهات ستكون على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، حيث يستضيف الاتفاق نظيره الرائد، في لقاء يدخله أصحاب الأرض بعد تعادلهم في الجولة الماضية أمام الفتح 1 ـ 1، ليستقر ثامن الترتيب برصيد 36 نقطة, طامحاً للفوز لتحسين مركزه في سلم الترتيب، بينما يسعى الرائد لمواصلة الانتصارات بعد الفوز على الشباب 2 ـ 1 في الجولة الماضية والمنافسة بقوة على مركز يؤهله للبطولة الآسيوية الموسم المقبل, إذ يحتل المركز السادس بـ42 نقطة.

ويستضيف الشباب"السابع" بـ 38 نقطة على ملعبه بالرياض نظيره أبها "التاسع" بـ33 نقطة", في مواجهة يسعيان من خلالها لتعويض خسارتهما الجولة الماضية من الرائد ( 1 ـ 2 ) , والحزم ( 0 ـ 2 ) على التوالي والتقدم في جدول الترتيب.

ويلتقي الحزم على ملعبه في محافظة الرس نظيره الفتح، في لقاء مهم لكلاهما كونهما يتنافسان للهروب من الهبوط, بعد أن حققا نتيجة إيجابية في الجولة الماضية خاصة الحزم الذي كسب النقاط الثلاث فيما تحصل الفتح على نقطة واحدة.
ويحتل أصحاب الأرض المركز 13 بـ 27 نقطة، مقابل 26 نقطة للفتح في المركز الـ 14, وبالتالي النقاط الثلاث مطلب أساسي لهما فيما سيكون الخاسر الأقرب للهبوط.
وفي آخر مواجهات اليوم الأول، يلتقي الاتحاد والفيحاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة.

ويسعى الاتحاد للفوز للابتعاد عن خطر الهروب إذ يحتل المركز الثاني عشر برصيد 27 نقطة , وأي تعثر جديد له قد يُرجعه أكثر من مركز, وهو الحال نفسه للفيحاء الذي يحتل المركز الحادي عشر برصيد 29 نقطة, فالفريقان يطمحان للنقاط الثلاث لتأمين البقاء في المسابقة, قبل 3 جولات من الختام.

23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
04:16 PM

4 مواجهات غداً في انطلاق الجولة 27 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان

يلتقي الاتحاد والفيحاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تنطلق غداً منافسات الجولة 27 غداً لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم, بإقامة 4 مواجهات في الدمام والرياض والرس وجدة.

أولى المواجهات ستكون على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، حيث يستضيف الاتفاق نظيره الرائد، في لقاء يدخله أصحاب الأرض بعد تعادلهم في الجولة الماضية أمام الفتح 1 ـ 1، ليستقر ثامن الترتيب برصيد 36 نقطة, طامحاً للفوز لتحسين مركزه في سلم الترتيب، بينما يسعى الرائد لمواصلة الانتصارات بعد الفوز على الشباب 2 ـ 1 في الجولة الماضية والمنافسة بقوة على مركز يؤهله للبطولة الآسيوية الموسم المقبل, إذ يحتل المركز السادس بـ42 نقطة.

ويستضيف الشباب"السابع" بـ 38 نقطة على ملعبه بالرياض نظيره أبها "التاسع" بـ33 نقطة", في مواجهة يسعيان من خلالها لتعويض خسارتهما الجولة الماضية من الرائد ( 1 ـ 2 ) , والحزم ( 0 ـ 2 ) على التوالي والتقدم في جدول الترتيب.

ويلتقي الحزم على ملعبه في محافظة الرس نظيره الفتح، في لقاء مهم لكلاهما كونهما يتنافسان للهروب من الهبوط, بعد أن حققا نتيجة إيجابية في الجولة الماضية خاصة الحزم الذي كسب النقاط الثلاث فيما تحصل الفتح على نقطة واحدة.
ويحتل أصحاب الأرض المركز 13 بـ 27 نقطة، مقابل 26 نقطة للفتح في المركز الـ 14, وبالتالي النقاط الثلاث مطلب أساسي لهما فيما سيكون الخاسر الأقرب للهبوط.
وفي آخر مواجهات اليوم الأول، يلتقي الاتحاد والفيحاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة.

ويسعى الاتحاد للفوز للابتعاد عن خطر الهروب إذ يحتل المركز الثاني عشر برصيد 27 نقطة , وأي تعثر جديد له قد يُرجعه أكثر من مركز, وهو الحال نفسه للفيحاء الذي يحتل المركز الحادي عشر برصيد 29 نقطة, فالفريقان يطمحان للنقاط الثلاث لتأمين البقاء في المسابقة, قبل 3 جولات من الختام.

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