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"العصيمي" يزور محافظة يدمة ويتفقد إدارة المساجد والمكتب التعاوني

بحث إنجازات الشؤون الإسلامية والتقى قاضي محكمة يدمة

قام مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي بزيارة تفقدية ومتابعة إشرافية لمحافظة يدمة وشملت الزيارة جولة تفقدية لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة.

وتفقد "العصيمي" مكونات المبنى والاطلاع على سير العمل، واللقاء بمدير وموظفي الإدارة والاستماع إلى ما لديهم من مقترحات وتوصيتهم بما يرفع مستوى العمل والاطلاع على الأهداف التي تم تحقيقها والأهداف التي سيتم تحقيقها والوصول إليها.

وكان "العصيمي" قد استهل زيارته بلقاء محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي وجرى خلال اللقاء مناقشة إنجازات فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمحافظة والمراكز التابعة لها المتمثلة في بناء المساجد وخدمة بيوت الله.

كما التقى قاضي محكمة يدمة/ الشيخ مفلح الحامد، وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون فيما يعود بخدمة الدعوة إلى الله تعالى في المحافظة. بعد ذلك قام فضيلته بزيارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ولقاء فضيلة رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وعدد من العاملين بالجمعية، واستمع فضيلته لشرح موجز من فضيلة رئيس المجلس عن عمل الجمعية وعدد الحلقات والطلاب والطالبات، وما قدمته الجمعية من مخرجات للمحافظة لسد العجز الحاصل في الأئمة والخطباء، وسجل فضيلته كلمة بسجل الزوار.

كما زار "العصيمي" المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالمحافظة، وأطلع على سير العمل وما يقدمه المكتب من برامج وجهود دعوية في المحافظة، وتم تسجيل كلمة بهذه المناسبة في سجل الزوار.

كما ألقى "العصيمي" كلمة بعد صلاة الظهر بجامع الهدى وحث الجميع على تقوى الله تعالى والالتفاف حول ولاة الأمر والتذكير بنعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الحكيمة.

واختتم "العصيمي" الزيارة بجولة على مختلف الجوامع والمساجد ومصلى العيد والاطلاع على مستوى النظافة والأعمال والالتقاء ببعض منسوبي المساجد والاستماع إلى ما لديهم من طلبات واحتياجات.

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"العصيمي" يزور محافظة يدمة ويتفقد إدارة المساجد والمكتب التعاوني
سبق

قام مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي بزيارة تفقدية ومتابعة إشرافية لمحافظة يدمة وشملت الزيارة جولة تفقدية لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة.

وتفقد "العصيمي" مكونات المبنى والاطلاع على سير العمل، واللقاء بمدير وموظفي الإدارة والاستماع إلى ما لديهم من مقترحات وتوصيتهم بما يرفع مستوى العمل والاطلاع على الأهداف التي تم تحقيقها والأهداف التي سيتم تحقيقها والوصول إليها.

وكان "العصيمي" قد استهل زيارته بلقاء محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي وجرى خلال اللقاء مناقشة إنجازات فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمحافظة والمراكز التابعة لها المتمثلة في بناء المساجد وخدمة بيوت الله.

كما التقى قاضي محكمة يدمة/ الشيخ مفلح الحامد، وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون فيما يعود بخدمة الدعوة إلى الله تعالى في المحافظة. بعد ذلك قام فضيلته بزيارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ولقاء فضيلة رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وعدد من العاملين بالجمعية، واستمع فضيلته لشرح موجز من فضيلة رئيس المجلس عن عمل الجمعية وعدد الحلقات والطلاب والطالبات، وما قدمته الجمعية من مخرجات للمحافظة لسد العجز الحاصل في الأئمة والخطباء، وسجل فضيلته كلمة بسجل الزوار.

كما زار "العصيمي" المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالمحافظة، وأطلع على سير العمل وما يقدمه المكتب من برامج وجهود دعوية في المحافظة، وتم تسجيل كلمة بهذه المناسبة في سجل الزوار.

كما ألقى "العصيمي" كلمة بعد صلاة الظهر بجامع الهدى وحث الجميع على تقوى الله تعالى والالتفاف حول ولاة الأمر والتذكير بنعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الحكيمة.

واختتم "العصيمي" الزيارة بجولة على مختلف الجوامع والمساجد ومصلى العيد والاطلاع على مستوى النظافة والأعمال والالتقاء ببعض منسوبي المساجد والاستماع إلى ما لديهم من طلبات واحتياجات.

09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
11:27 PM

"العصيمي" يزور محافظة يدمة ويتفقد إدارة المساجد والمكتب التعاوني

بحث إنجازات الشؤون الإسلامية والتقى قاضي محكمة يدمة

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علي حفول - نجران
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قام مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي بزيارة تفقدية ومتابعة إشرافية لمحافظة يدمة وشملت الزيارة جولة تفقدية لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة.

وتفقد "العصيمي" مكونات المبنى والاطلاع على سير العمل، واللقاء بمدير وموظفي الإدارة والاستماع إلى ما لديهم من مقترحات وتوصيتهم بما يرفع مستوى العمل والاطلاع على الأهداف التي تم تحقيقها والأهداف التي سيتم تحقيقها والوصول إليها.

وكان "العصيمي" قد استهل زيارته بلقاء محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي وجرى خلال اللقاء مناقشة إنجازات فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمحافظة والمراكز التابعة لها المتمثلة في بناء المساجد وخدمة بيوت الله.

كما التقى قاضي محكمة يدمة/ الشيخ مفلح الحامد، وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون فيما يعود بخدمة الدعوة إلى الله تعالى في المحافظة. بعد ذلك قام فضيلته بزيارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ولقاء فضيلة رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وعدد من العاملين بالجمعية، واستمع فضيلته لشرح موجز من فضيلة رئيس المجلس عن عمل الجمعية وعدد الحلقات والطلاب والطالبات، وما قدمته الجمعية من مخرجات للمحافظة لسد العجز الحاصل في الأئمة والخطباء، وسجل فضيلته كلمة بسجل الزوار.

كما زار "العصيمي" المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالمحافظة، وأطلع على سير العمل وما يقدمه المكتب من برامج وجهود دعوية في المحافظة، وتم تسجيل كلمة بهذه المناسبة في سجل الزوار.

كما ألقى "العصيمي" كلمة بعد صلاة الظهر بجامع الهدى وحث الجميع على تقوى الله تعالى والالتفاف حول ولاة الأمر والتذكير بنعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الحكيمة.

واختتم "العصيمي" الزيارة بجولة على مختلف الجوامع والمساجد ومصلى العيد والاطلاع على مستوى النظافة والأعمال والالتقاء ببعض منسوبي المساجد والاستماع إلى ما لديهم من طلبات واحتياجات.

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