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صعود الدولار يهوي بأسعار الذهب

السماح بزيادة متواضعة للتضخم

هوى الذهب أكثر من اثنين بالمائة في معاملات متقلبة، اليوم (الخميس)، في ظل صعود الدولار الأمريكي، وعوائد سندات الخزانة عقب إعلان جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي عن تغيير في معدل التضخم، الذي يستهدفه البنك المركزي كما كان متوقعًا على نطاق واسع.

وبحلول الساعة 1542 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضًا 1.5 بالمائة إلى 1925.19 دولار للأوقية، وارتفعت الأسعار بما يصل إلى 1.1 بالمائة أثناء تصريحات بأول، وفقًا لـ"رويترز".

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1.4 بالمائة لتسجل 1924.60 دولار للأوقية.

وذكر مجلس الاحتياطي أنه سيسمح بزيادة متواضعة للتضخم، وهو شيء إيجابي للذهب.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة أكثر من ثلاثة بالمائة عن ذروة أسبوع التي سجلتها في وقت سابق من الجلسة. وهبط المعدن 2.1 بالمائة في أحدث سعر له إلى 26.95 دولار للأوقية.

وانخفض البلاديوم 1.4 بالمائة في المعاملات الفورية إلى 2166.33 دولار للأوقية ونزل البلاتين 1.1 بالمائة إلى 918.54 دولار.

أسعار الذهب

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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صعود الدولار يهوي بأسعار الذهب
سبق

هوى الذهب أكثر من اثنين بالمائة في معاملات متقلبة، اليوم (الخميس)، في ظل صعود الدولار الأمريكي، وعوائد سندات الخزانة عقب إعلان جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي عن تغيير في معدل التضخم، الذي يستهدفه البنك المركزي كما كان متوقعًا على نطاق واسع.

وبحلول الساعة 1542 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضًا 1.5 بالمائة إلى 1925.19 دولار للأوقية، وارتفعت الأسعار بما يصل إلى 1.1 بالمائة أثناء تصريحات بأول، وفقًا لـ"رويترز".

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1.4 بالمائة لتسجل 1924.60 دولار للأوقية.

وذكر مجلس الاحتياطي أنه سيسمح بزيادة متواضعة للتضخم، وهو شيء إيجابي للذهب.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة أكثر من ثلاثة بالمائة عن ذروة أسبوع التي سجلتها في وقت سابق من الجلسة. وهبط المعدن 2.1 بالمائة في أحدث سعر له إلى 26.95 دولار للأوقية.

وانخفض البلاديوم 1.4 بالمائة في المعاملات الفورية إلى 2166.33 دولار للأوقية ونزل البلاتين 1.1 بالمائة إلى 918.54 دولار.

27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442
09:08 PM

صعود الدولار يهوي بأسعار الذهب

السماح بزيادة متواضعة للتضخم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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هوى الذهب أكثر من اثنين بالمائة في معاملات متقلبة، اليوم (الخميس)، في ظل صعود الدولار الأمريكي، وعوائد سندات الخزانة عقب إعلان جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي عن تغيير في معدل التضخم، الذي يستهدفه البنك المركزي كما كان متوقعًا على نطاق واسع.

وبحلول الساعة 1542 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضًا 1.5 بالمائة إلى 1925.19 دولار للأوقية، وارتفعت الأسعار بما يصل إلى 1.1 بالمائة أثناء تصريحات بأول، وفقًا لـ"رويترز".

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1.4 بالمائة لتسجل 1924.60 دولار للأوقية.

وذكر مجلس الاحتياطي أنه سيسمح بزيادة متواضعة للتضخم، وهو شيء إيجابي للذهب.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة أكثر من ثلاثة بالمائة عن ذروة أسبوع التي سجلتها في وقت سابق من الجلسة. وهبط المعدن 2.1 بالمائة في أحدث سعر له إلى 26.95 دولار للأوقية.

وانخفض البلاديوم 1.4 بالمائة في المعاملات الفورية إلى 2166.33 دولار للأوقية ونزل البلاتين 1.1 بالمائة إلى 918.54 دولار.

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