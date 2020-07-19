النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل" تعلن الدفعة الثانية من المقبولين بمسارات السنة التحضيرية والبرامج الأخرى

أعلنت اليوم جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ممثلة بعمادة القبول والتسجيل، الدفعة الثانية من الطلاب والطالبات المرشحين والمرشحات للقبول في مسارات السنة التحضيرية والبرامج الأخرى للعام الجامعي 1441/ 1442هـ.

وأوضح عميد القبول والتسجيل، الدكتور عبدالله بن سعيد آل مريح، أنه يجب على المرشحين للقبول في الدفعة الثانية سرعة استكمال إجراءات القبول إلكترونيًّا عبر بوابة القبول الإلكترونية في موقع الجامعة من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بـ(الطالب، الطالبة) في أيقونة استعراض طلب سابق، ومتابعة الطلب بالضغط على أيقونة "حالة التقديم" مع استكمال المعلومات المطلوبة، ومن ثم طباعة إشعار القبول قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم الثلاثاء 30/ 11/ 1441هـ الموافق 21/ 07/ 2020م. ويمكن للمرشحين الاطلاع على الفيديو التوضيحي لإنهاء إجراءات القبول من خلال قناة العمادة في اليوتيوب.

وأكد "آل مريح" أن الطلبة المرشحين الذين لم يستكملوا إجراءات القبول الإلكترونية خلال الفترة المحددة للدفعة سيتم إغلاق ملفاتهم تلقائيًّا. مشددًا على المرشحين في المسار الصحي بطباعة نموذج الفحص الطبي لإجراء الفحص، وسيتم إرسال موعد الفحص برسالة نصية على جوال الطالب المسجل في طلبه بعد انتهاء الدفعات، وأيضًا يجب على من تم ترقية قبولهم لرغبات أعلى بتلك الدفعة الدخول على الطلب، وطباعة إشعار القبول الجديد، متمنيًا التوفيق والسداد للجميع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل" تعلن الدفعة الثانية من المقبولين بمسارات السنة التحضيرية والبرامج الأخرى
سبق

أعلنت اليوم جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ممثلة بعمادة القبول والتسجيل، الدفعة الثانية من الطلاب والطالبات المرشحين والمرشحات للقبول في مسارات السنة التحضيرية والبرامج الأخرى للعام الجامعي 1441/ 1442هـ.

وأوضح عميد القبول والتسجيل، الدكتور عبدالله بن سعيد آل مريح، أنه يجب على المرشحين للقبول في الدفعة الثانية سرعة استكمال إجراءات القبول إلكترونيًّا عبر بوابة القبول الإلكترونية في موقع الجامعة من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بـ(الطالب، الطالبة) في أيقونة استعراض طلب سابق، ومتابعة الطلب بالضغط على أيقونة "حالة التقديم" مع استكمال المعلومات المطلوبة، ومن ثم طباعة إشعار القبول قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم الثلاثاء 30/ 11/ 1441هـ الموافق 21/ 07/ 2020م. ويمكن للمرشحين الاطلاع على الفيديو التوضيحي لإنهاء إجراءات القبول من خلال قناة العمادة في اليوتيوب.

وأكد "آل مريح" أن الطلبة المرشحين الذين لم يستكملوا إجراءات القبول الإلكترونية خلال الفترة المحددة للدفعة سيتم إغلاق ملفاتهم تلقائيًّا. مشددًا على المرشحين في المسار الصحي بطباعة نموذج الفحص الطبي لإجراء الفحص، وسيتم إرسال موعد الفحص برسالة نصية على جوال الطالب المسجل في طلبه بعد انتهاء الدفعات، وأيضًا يجب على من تم ترقية قبولهم لرغبات أعلى بتلك الدفعة الدخول على الطلب، وطباعة إشعار القبول الجديد، متمنيًا التوفيق والسداد للجميع.

19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
09:15 PM

"جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل" تعلن الدفعة الثانية من المقبولين بمسارات السنة التحضيرية والبرامج الأخرى

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
0
284

أعلنت اليوم جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ممثلة بعمادة القبول والتسجيل، الدفعة الثانية من الطلاب والطالبات المرشحين والمرشحات للقبول في مسارات السنة التحضيرية والبرامج الأخرى للعام الجامعي 1441/ 1442هـ.

وأوضح عميد القبول والتسجيل، الدكتور عبدالله بن سعيد آل مريح، أنه يجب على المرشحين للقبول في الدفعة الثانية سرعة استكمال إجراءات القبول إلكترونيًّا عبر بوابة القبول الإلكترونية في موقع الجامعة من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بـ(الطالب، الطالبة) في أيقونة استعراض طلب سابق، ومتابعة الطلب بالضغط على أيقونة "حالة التقديم" مع استكمال المعلومات المطلوبة، ومن ثم طباعة إشعار القبول قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم الثلاثاء 30/ 11/ 1441هـ الموافق 21/ 07/ 2020م. ويمكن للمرشحين الاطلاع على الفيديو التوضيحي لإنهاء إجراءات القبول من خلال قناة العمادة في اليوتيوب.

وأكد "آل مريح" أن الطلبة المرشحين الذين لم يستكملوا إجراءات القبول الإلكترونية خلال الفترة المحددة للدفعة سيتم إغلاق ملفاتهم تلقائيًّا. مشددًا على المرشحين في المسار الصحي بطباعة نموذج الفحص الطبي لإجراء الفحص، وسيتم إرسال موعد الفحص برسالة نصية على جوال الطالب المسجل في طلبه بعد انتهاء الدفعات، وأيضًا يجب على من تم ترقية قبولهم لرغبات أعلى بتلك الدفعة الدخول على الطلب، وطباعة إشعار القبول الجديد، متمنيًا التوفيق والسداد للجميع.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,892
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,350
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,991
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,159

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

ابتسام منصور القحطاني
تم شطب القضية

تم شطب القضية

أحمد عجب
دناءة التخطيط وقذارة الغادر

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

جمعان الكرت
وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

علي آل شرمة
أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير
ملك لا يتخلى عن شعبه!!

ملك لا يتخلى عن شعبه!!

غسان محمد عسيلان
زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

بندر الشهري
احتـراف.. عنـدي لك..!!

احتـراف.. عنـدي لك..!!

محمد الصيـعري
هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة