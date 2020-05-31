النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في لقطة طريفة.. لاعبو بوروسيا مونشنغلادباخ يحيون المدرجات الفارغة

في لقطة طريفة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مختلف أنحاء العالم، توجه لاعبو مونشنغلادباخ بعد نهاية مباراتهم مع يونيون برلين، لتحية الجماهير في المدرجات الفارغة.

وكان فريق بروسيا مونشنغلادباخ ابتكر حلًّا سحريًّا لتعويض غياب الجمهور عن المدرجات؛ حيث قام بطبع صور جمهور الفريق ووضعها على المقاعد.

وكان فريق بوروسيا مونشنغلادباخ، ألحق اليوم هزيمة ساحقة بضيفه يونيون برلين (4-1)، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الألماني لكرة القدم، بالرغم من أن عجلة الدوري الألماني "البوندسليغا" عادت إلى الدوران من جديد، بعد فترة توقف دامت أكثر من شهرين، بسبب تفشّي وباء كورونا، ولكن من دون حضور الجمهور.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
في لقطة طريفة.. لاعبو بوروسيا مونشنغلادباخ يحيون المدرجات الفارغة
سبق

في لقطة طريفة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مختلف أنحاء العالم، توجه لاعبو مونشنغلادباخ بعد نهاية مباراتهم مع يونيون برلين، لتحية الجماهير في المدرجات الفارغة.

وكان فريق بروسيا مونشنغلادباخ ابتكر حلًّا سحريًّا لتعويض غياب الجمهور عن المدرجات؛ حيث قام بطبع صور جمهور الفريق ووضعها على المقاعد.

وكان فريق بوروسيا مونشنغلادباخ، ألحق اليوم هزيمة ساحقة بضيفه يونيون برلين (4-1)، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الألماني لكرة القدم، بالرغم من أن عجلة الدوري الألماني "البوندسليغا" عادت إلى الدوران من جديد، بعد فترة توقف دامت أكثر من شهرين، بسبب تفشّي وباء كورونا، ولكن من دون حضور الجمهور.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
09:32 PM

في لقطة طريفة.. لاعبو بوروسيا مونشنغلادباخ يحيون المدرجات الفارغة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,051

في لقطة طريفة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مختلف أنحاء العالم، توجه لاعبو مونشنغلادباخ بعد نهاية مباراتهم مع يونيون برلين، لتحية الجماهير في المدرجات الفارغة.

وكان فريق بروسيا مونشنغلادباخ ابتكر حلًّا سحريًّا لتعويض غياب الجمهور عن المدرجات؛ حيث قام بطبع صور جمهور الفريق ووضعها على المقاعد.

وكان فريق بوروسيا مونشنغلادباخ، ألحق اليوم هزيمة ساحقة بضيفه يونيون برلين (4-1)، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الألماني لكرة القدم، بالرغم من أن عجلة الدوري الألماني "البوندسليغا" عادت إلى الدوران من جديد، بعد فترة توقف دامت أكثر من شهرين، بسبب تفشّي وباء كورونا، ولكن من دون حضور الجمهور.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,677
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,013
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,988
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,759

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة