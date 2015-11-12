انتقلت إلى رحمة الله هيلة بنت إبراهيم عبدالله الخراشي، وستقام الصلاة عليها اليوم بعد صلاة العصر في جامع الجوهرة البابطين بالرياض.
اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
انتقلت إلى رحمة الله هيلة بنت إبراهيم عبدالله الخراشي، وستقام الصلاة عليها اليوم بعد صلاة العصر في جامع الجوهرة البابطين بالرياض.
اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها.
إنا لله وإنا إليه راجعون.الخراشي في ذمة الله
انتقلت إلى رحمة الله هيلة بنت إبراهيم عبدالله الخراشي، وستقام الصلاة عليها اليوم بعد صلاة العصر في جامع الجوهرة البابطين بالرياض.
اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
انتقلت إلى رحمة الله هيلة بنت إبراهيم عبدالله الخراشي، وستقام الصلاة عليها اليوم بعد صلاة العصر في جامع الجوهرة البابطين بالرياض.
اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها.
إنا لله وإنا إليه راجعون.