أسبوع مكّي فريد .. هنا "قرد الشوقية" وشارع الحب و"سمع سبعيني" وتأشيرة سياحة

"كابوس المردم" ووظائف حرّاس وتخليد اسم عالِم الجغرافيا والكهرباء بديلة للغاز بمطابخ

نستعرض في هذا التقرير أبرز ما حملته أطهر البقاع من أخبار خلال سبعة أيام، حيث: التأشيرة السياحية، ووظائف الحرّاس، وقرد الشوقية، وعودة السمع لسبعيني بعد 50 عاماً، وإعادة تأهيل شارع الحب، وغيرها من الأخبار الأبرز في حصاد أسبوع مكّي مختلف.

التأشيرة السياحية

أسفر اجتماع اللجنة الوطنية للحج والعمرة، مع وزير الحج والعمرة، عن قرارات عدة منها؛ التأشيرة السياحية، والنقل المشترك، والتحويلات المالية الداخلية، ومساعدة شركات العمرة في مواجهة التحديات.

ففي التأشيرة السياحية؛ يتم منح التأشيرات لعدد ٤٩ دولة مع إتاحة الفرص التنافسية في الخدمات من خلال المنصة الإلكترونية وغيرها ويتم احتسابها كالآتي: "٣٠٠ ريال رسوم التأشيرة + ١١٠ ريالات رسوم التأمين الطبي + قيمة الخدمات الأرضية تحدّد قيمتها من شركة العمرة".

كما تمّ السماح للنقل المشترك لخمس شركات كحد أقصى، ودراسة مشروع النقل الترددي، وتقديم الخدمات في حال رغبت شركات ومؤسسات العمرة السعودية تقديمها من خلال تقديم طلب إلى مقام وزارة الحج والعمرة يتضمن الدول المراد العمل بها.

وتمّت الموافقة على استثناء بعض الدول من عمليات التحويل المالية الخارجية وإتمامها داخلياً، وهي "الجزائر - المغرب - تونس - السودان - فلسطين - اليمن"، لمدة شهرين.

وتقوم شركات ومؤسسات العمرة السعودية بتقديم برامج فعلية على المنصات الإلكترونية المعتمدة من مقام وزارة الحج والعمرة، على أن تشمل "النقل - السكن" وتخصم قيمة البرامج من حساب الوكيل الخارجي.

إصلاح ذات البين

أكّدت إمارة منطقة مكة المكرّمة، أن لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة، نظرت قرابة 11500 قضية، منذ إنشائها قبل نحو 20 عاماً.

وأشارت الإمارة إلى أن معظم تلك القضايا المنظورة من قِبل لجنة إصلاح ذات البين، انتهت بالصلح، وقالت الإمارة: "‏نظرت لجنة إصلاح ذات البين بمنطقة مكة المكرّمة منذ إنشائها قبل نحو 20 عاماً، قرابة 11500 قضية، وأسهمت بدعم من إمارة مكة المكرّمة، في إنهاء معظمها بالصلح.. يأتي ذلك انطلاقًا من دور اللجنة في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز قيم التسامح والإصلاح في المجتمع".

وعن أعمال اللجنة قالت: "تركّزت أعمال لجنة إصلاح ذات البين على تقوية الروابط الاجتماعية، ونبذ أسباب الخلاف والبغضاء، وتوثيق أواصر الألفة بين أفراد المجتمع عبر حل النزاعات والصلح، والنصح وتقديم الاستشارات التخصصية".

325 كاميرا

واعتمدت إدارة المشاريع بجامعة أم القرى تشغيل ٣٢٥ كاميرا مراقبة في مباني المدينة الجامعية بالعابدية، كمرحلة أولى للتأمين، بعد إصلاح وصيانة كل الكاميرات الأمنية المراقبة للحدود الخارجية والداخلية، على أن تستكمل المرحلة الثانية بتغطية كل فروع الجامعة.

المشروع أصبح مكتملاً بأحدث التقنيات، وجارٍ ربطه ضمن المرحلة الثانية مع فروع الجامعة بالجموم والليث وأضم والقنفذة، ومن ثم ربطه بمركز العمليات الموحد ٩١١.

وتعمل 325 كاميرا مراقبة حالياً بكفاءة عقب صيانتها، موزعة على كل كليات ومرافق وميادين الجامعة بالعابدية، وربطت جميعها في مركز عمليات موحد ومجهز بجميع الإمكانات التقنية، فيما تم تجهيز مركز العمليات بكل التقنيات الحديثة لضمان جودة أعمال المراقبة الأمنية على مدار الساعة لكل مرافق الجامعة، وتتيح لمركز العمليات مراقبة سير الحركة المرورية ومعالجتها بشكل فوري.

وتمّ استبدال أنظمة الاتصال اللاسلكي لكاميرات الميادين والكاميرات الإنشائية إلى أنظمة حديثة الصنع لرفع مستوى الجاهزية الأمنية.

وظائف الحرّاس

وأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة، ممثلة في إدارة الموارد البشرية، أسماء المرشحين مبدئياً لإجراء المقابلة الشخصية لوظائف "حارس وزوجته" حارس مفرد "رجال - نساء".

وأكّدت إدارة التعليم أن الدعوة لإجراء المقابلة لا تعني الترشيح النهائي لشغل الوظيفة وإنما لتحديد مدى ملاءمة المرشح لشغل الوظيفة.

وقالت: مَن يجد اسمه ضمن الأسماء المعلنة، عليه الحضور في اليوم والتاريخ والوقت المحدد له والموضح ببيان الأسماء مع إحضار أصل الهوية الوطنية مع صورة منها، وأصل المؤهل مع صورة منه، وإثبات سكن "ورقة تعريف من عمدة الحي"، وأضافت الإدارة: من يتخلف عن الحضور لإجراء المقابلة في المحدد له يعد ذلك تنازلاً منه عن الترشيح للوظيفة.

عالِم الجغرافيا

وأطلقت أمانة العاصمة المقدّسة على أحد الشوارع بمكة المكرّمة اسم عالم الجغرافيا المكي "معراج مرزا"؛ وذلك في بادرة منها تجاه العالم الذي أثرى جغرافية وتاريخ مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة.

جاء ذلك تقديراً لدور "مرزا"؛ في إثراء جغرافية وتاريخ مكة المكرّمة بالبحث والدراسة والترجمة والتأليف؛ إذ تمّت تسمية الشارع الموصل بين شارعَي العباس بن عبدالمطلب وفاطمة الزهراء "ممشى النسيم" باسم ‎شارع معراج مرزا.

ومن أبرز مؤلفات الدكتور معراج مرزا؛ (الأطلس المصوَّر لمكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة، وأطلس خرائط مكة المكرّمة)، وغيرهما الكثير من المؤلفات.

ساعة النشاط

تعكف الإدارة التعليمية بمكة المكرّمة، على تنفيذ برنامجَيْن لطلابها: زيارة المرضى بالمستشفيات، ونظافة المساجد، في إطار الخطة الزمنية لإدارة نشاط الطلاب للفصل الدراسي الأول الحالي.

وتضمن خطابان منفصلان أصدرهما مساعد المدير العام لشؤون تعليم البنين بمكة المكرّمة: الأول، إلى جميع مكاتب التعليم والمدارس الثانوية الحكومية والأهلية (بنين)، بالعمل على ترشيح عشرة طلاب من كل مدرسة يرافقهم رائد النشاط بالمدرسة؛ للقيام بزيارة المرضى بالمستشفيات المجاورة بعد التنسيق معها ومخاطبتها رسمياً، وتخصيص زيارة مرضى قسم العظام -حوادث السيارات- مع الحرص على أخذ موافقة أولياء الأمور قبل التنفيذ.

والآخر، تنفيذ مبادرة مشروع نظافة المساجد واستغلال ساعة النشاط في تفعيل المبادرة، على أن يلتزم الطلاب المشاركون بآداب المسجد والتحلي بالأخلاق الفاضلة، انطلاقاً من الدور الكبير تجاه بيوت الله ابتغاء الأجر من المولى -سبحانه- وتعميقاً لحُب المسجد، والعمل التطوعي في نفوس الطلاب.

الكهرباء والغاز

وشرعت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدّسة، في التحول من نظام الغاز إلى الكهرباء في مطابخها للاستخدام الأمثل وفقاً لإجراءات السلامة.

وأوضح مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بالمدينة الطبية، حاتم المسعودي؛ لـ"سبق"، أن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات عدة تقوم بها المدينة الطبية في شتى المجالات للارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين، إضافة إلى الالتزام بتوفير أعلى معايير السلامة في جميع مرافق المدينة الطبية.

وأضاف "المسعودي": نحن في المرحلة الثالثة من المشروع؛ حيث تمّ الانتهاء من تفريغ الغاز من جميع الخزانات في المدينة الطبية، ضمن تعليمات وتوصيات وإشراف الإدارة العامة للدفاع المدني في منطقة مكة المكرّمة، التي كان لها دورٌ كبيرٌ وإيجابي في هذا المشروع، والحرص على تطبيق إجراءات السلامة خطوة بخطوة.

وبيّن أن من المتوقع -خلال الأسبوعين المقبلين- الانتهاء من التمديدات الكهربائية لتركيب التجهيزات الجديدة، وإعادة تشغيل مطابخ المدينة الطبية مرة أخرى، ولكيلا تتأثر الخدمة تمّ تخصيص موقع بديل في مستشفى الولادة والأطفال المجاور للمدينة الطبية لحين انتهاء المشروع؛ حيث يسير العمل وفق ما خُطط له دون وجود أي تأثير في الخدمة المقدمة للمرضى؛ مقدماً شكر المدينة الطبية للإدارة العامة للدفاع المدني في منطقة مكة المكرّمة ومستشفى الولادة والأطفال في العاصمة المقدّسة على دعمهم وتعاونهم لإنجاح المشروع.

بدل العدوى

وحصل عددٌ من الممارسين الصحيين في "صحة مكة المكرّمة"، على أحكام قضائية من المحكمة الإدارية بمكة، تَضَمّنت أحكاماً بصرف "بدل العدوى"، بعد أن تقدّموا بشكوى لعدم الصرف واستمرار البدل، رغم ممارستهم فعليّاً العملَ الصحي واستحقاقهم للبدل؛ نظراً لتعرضهم للإصابة بالعدوى بشكل مباشر.

وبحسب الأحكام القضائية النهائية الصادرة من المحكمة الإدارية بمكة المكرّمة -اطلعت عليها "سبق"- وبعد تأييد، تَضَمّنت إلزام المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرّمة بصرف بدل العدوى، مع استمرار صرفه ما دام الموظفون الشاكون يعملون في المجال ذاته، استناداً للأصل.. وهو ما تقرر من أن بدل العدوى للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية، يرتبط استحقاقه بمدى تعرضهم للإصابة بالعدوى نتيجة ممارستهم العمل الصحي فعليّاً.

وبلغ إجمالي المبالغ المالية المستحقة (693 ألف ريال) لعدد من الممارسين الصحيين بمكة المكرّمة، ممّن صدرت لهم أحكامٌ قضائية نهائية من المحكمة الإدارية بالمنطقة ضدّ الصحة، والتي لم تنفذ حتى الآن، بحسب المتضررين.

وفي شكوى تَلَقّتها "سبق"، أشار عددٌ من الممارسين الصحيين الذين يعملون في مكة المكرّمة، إلى طول مدة الانتظار للحصول على مستحقاتهم، بعد حصولهم على الأحكام القضائية، منذ أكثر من عام.

ولفتوا إلى أنهم يعملون منذ سنوات دون أن يتسلموا البدل، رغم امتلاكهم صكوكاً شرعية تَضَمّنت الحكم بصرفه لهم بأثر رجعي، أو حتى استمرار الصرف، كما تضمنت الأحكام القضائية التي حصلوا عليها.

وطالبوا صحة المنطقة ووزارة الصحة، بضرورة صرف "بدل العدوى" لهم على وجه السرعة، بعد أن حصلوا على أحكام نهائية من المحكمة الإدارية تُلزم "الصحة" بصرفه لهم.

كابوس مردم النفايات

تعكف أمانة العاصمة المقدّسة خلال الفترة القليلة المقبلة، إلى نقل مردم النفايات الواقع في الجهة المقابلة لمخططات ولي العهد "8،7، 6، 5" إلى مكانٍ آخر بعيداً عن السكان.

جاء ذلك في ردٍّ تلقته "سبق"، بعد أن نقلت شكوى سكان مخططات ولي العهد جنوبي مكة المكرّمة، وتذمّرهم من انبعاث الروائح الكريهة من جرّاء المردم، الذي يقبع في الجبال المقابلة لهم والقريبة من منازلهم.

وقال المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدّسة المهندس رائد سمرقندي؛ لـ"سبق": مردم النفايات الحالي يقع في الجهة المقابلة لمخططات ولي العهد بمكة المكرّمة، حيث تم إنشاء هذا المردم عام ١٤٢٤هـ خارج النطاق العمراني خلال تلك الفترة.

وأضاف: بادرت أمانة العاصمة المقدّسة في التخطيط وإيجاد حلول لانتقال المردم؛ نظراً للتمدُّد العمراني، وذلك من خلال تشكيل لجان من الجهات ذات العلاقة لاختيار موقع بديل، وتمّ اعتماده من قِبل اللجنة التي تضمنت جهات عدة مثل هيئة تطوير منطقة مكة المكرّمة، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وأردف: تمّ تكليف استشاري لعمل جميع الدراسات الخاصة بالموقع المقترح الذي تمّ اعتماده، إضافة إلى إصدار التراخيص اللازمة لذلك، وتمّ الانتهاء من الدراسات وصدرت شهادة التأهيل البيئي للإنشاء بتاريخ 1441/1/12هـ، وجارٍ العمل حالياً لطرح المرحلة الأولى لإنشاء المردم الجديد.

وتابع المتحدث: تعمل أمانة العاصمة المقدّسة حالياً على السيطرة على الروائح المنبعثة من خلال إحكام المعالجة الخاصة بمسبّبات الروائح إلى أن يتم الانتقال الكلي للمردم الجديد.

شارع الحب

وقطعت أمانة العاصمة المقدّسة، شوطاً كبيراً في تطوير ثلاثة شوارع بمكة المكرّمة، هي؛ شارع العتيبية؛ المعروف بشارع الحب، وشارع الخنساء، وشارع ابن الحسن بالمنصور، يأتي ذلك ضمن مشاريع الواجهات التي تهدف إلى إخفاء التشوّه البصري التي تشكّله العشوائيات، ودمجها مع النسيج العمراني.

ورصدت عدسة "سبق"، الأعمال الجارية التي تنفّذها إدارة التجميل والأنسنة بأمانة العاصمة المقدّسة، في تلك الشوارع من أجل تطويرها وإعادة تأهيلها وفق أحدث الطرز والتصميم الهندسي، بما يتناسب مع قدسية مكة المكرّمة.

في العتيبية؛ يجري العمل على تطوير وإعادة تأهيل شارع الحب، إلى جانب تطوير شارع الخنساء، وابن الحسن المتجه من الستين حتى المنصور، حيث ستخضع تلك الشوارع الثلاثة التي تقبع في مناطق عشوائية إلى دهن واجهات المنازل المطلة عليها، ووضع أرصفة مشاة، ومسارات خاصة لذوي الإعاقة، والعمل على تركيب أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية، إلى جانب مواقف خاصة للسيارات.

"قرد الشوقية"

ووثّق مواطن في حي الشوقية بمكة المكرّمة، من جديد ظهور "القرد" المتنقل داخل الحي، الذي أثار الذعر والهلع لدى السكان، الذين لم يتمكنوا من التخلص منه على مدى الأشهر الماضية؛ رغم البلاغات المتكرّرة لأمانة العاصمة المقدّسة.

وبحسب السكان؛ فإن "القرد" يقطن الحي منذ أشهر عدة، ويتنقل من مكان إلى آخر متسلقاً العمائر السكنية؛ مما سبّب الذعر والخوف للسكان الذين أبدوا تخوفهم الشديد منه خاصة على الأطفال.

ولفت موثّق المقطع، إلى أن محاولات السكان الإطاحة بالقرد، باءت بالفشل على مدى الأشهر الماضية؛ مشيراً إلى أنه يظهر فجأة ويختفي عن الأنظار ليعود في مكان آخر داخل الحي؛ خاصةً في العمائر التي تحت الإنشاء، وأشار الأهالي إلى أنهم خاطبوا أمانة العاصمة المقدّسة مرات عدة، من أجل إبعاد القرد عن منازلهم ولكن دون جدوى.

وكان "القرد" نفسه قد أثار الذعر والهلع لدى طالبات مدرسة بنات في حي الشوقية بمكة المكرّمة، منتصف الشهر الماضي، بعد أن ظهر جوار المدرسة في عمارة تحت الإنشاء، متنقلاً من دور إلى دور عن طريق النوافذ المكشوفة؛ مما تسبّب في إصابة الطالبات بالهلع والخوف؛ خصوصاً أوقات انصرافهن من المدرسة.

ولم يستبعد أحد أولياء الأمور في خبر نشرته "سبق" -حينها- أن يكون القرد من نوع القرود العدائية؛ مطالباً الجهات المختصة بضرورة مباشرة الموقع وإبعاد خطره عن بناتهم وسكان الحي على وجه السرعة، قبل أن يعود للظهور مجدّداً في مكان آخر داخل الحي.

عودة السمع لسبعيني

تمكّن، بفضل الله، فريق طبي بمركز جراحة الأنف والأذن وقاع الجمجمة بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدّسة من إعادة السمع لمريض كان يعاني ضعفاً شديداً في مستوى السمع، والذي كان يتزايد على مدى الخمسين سنة الماضية.

وبعد أن تمّ عمل الفحوص السمعية اللازمة والأشعة أظهرت نتائجها أنه يعاني ضعف سمع توصيلياً بدرجة شديدة في أذنه اليسرى؛ ما أدّى إلى صعوبة في معرفة اتجاه الصوت وفهم المحادثات، وتم إجراء العملية باستخدام غرس السمع بالتوصيل العظمي، وأظهرت النتائج تحسن حاسة السمع لدى المريض، ولله الحمد والمنة، وبهذه العملية يكون عدد الحالات التي أُجري لها غرس السمع بالتوصيل العظمي 11 حالة.

يُذكر أن مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدّسة، أطلقت برنامج زراعة الغرسات الإلكترونية السمعية للقوقعة التي تعد من الخدمات النوعية والتخصصية ذات الأثر الكبير في حياة المريض لاستعادة حاسة السمع ودمجه في المجتمع.