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15 فيلماً لمواهب سعودية واعدة خلال مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

ترسم ملامح المشهد السينمائي.. وتضمّ أعمالاً روائية ووثائقية وأفلام تحريك

كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي اليوم عن 15 فيلماً قصيراً ضمن برنامج "سينما السعودية الجديدة"، ستعرض في دورته الافتتاحية من 6 - 15 ديسمبر المقبل.

تقدّم هذه الأفلام إبداعات من مواهب سعودية واعدة ترسم ملامح المشهد السينمائي السعودي، وتضمّ أعمالاً روائية ووثائقية وأفلام تحريك.

وأكّد المدير الفني لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي إدوارد وينتروب أن أهمية برنامج "سينما السعودية الجديدة" تكمن في اكتشاف المواهب، وعرض أعمال تعبّر عن النشاط والحراك الذي يشهده المجتمع السعودي، والاحتفاء بجيل جديد من المواهب القادرة على تقديم أساليب سينمائية فريدة ومبتكرة.

وذكر أن قسم الأفلام القصيرة في البرنامج بشكل خاص يتيح مجالاً من الحرية الإبداعية والخروج عن المألوف، والتي نتطلع لعرضها أمام الجمهور المحلي والعالمي".

وفي السياق ذاته، قال مدير البرنامج في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي محيي قاري " سيكتشف الجمهور في برنامج "سينما السعودية الجديدة" قصصاً جديدة ترويها مواهب وطاقات إبداعية شابّة، ستكون بلا شك قادرة على الدفع بالسينما السعودية إلى الأمام، سواء تلك التي تتناول واقع الثقافة المحلية المعاصرة، أو تعود بالمشاهد إلى ستينات القرن الماضي، أو تمنحنا فرصة لتخيّل تسعينات القرن الجاري، كل هذه الأعمال تتلاقى في قدرتها على تقديم قصص بوجهات نظر سعودية جديدة".

يُذكر أن الدورة الافتتاحية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي تقام في جدة البلد من 6 - 15 ديسمبر 2021م، فيما تتوفر باقات التذاكر الآن عبر موقع المهرجان على الإنترنت.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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15 فيلماً لمواهب سعودية واعدة خلال مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي
سبق

كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي اليوم عن 15 فيلماً قصيراً ضمن برنامج "سينما السعودية الجديدة"، ستعرض في دورته الافتتاحية من 6 - 15 ديسمبر المقبل.

تقدّم هذه الأفلام إبداعات من مواهب سعودية واعدة ترسم ملامح المشهد السينمائي السعودي، وتضمّ أعمالاً روائية ووثائقية وأفلام تحريك.

وأكّد المدير الفني لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي إدوارد وينتروب أن أهمية برنامج "سينما السعودية الجديدة" تكمن في اكتشاف المواهب، وعرض أعمال تعبّر عن النشاط والحراك الذي يشهده المجتمع السعودي، والاحتفاء بجيل جديد من المواهب القادرة على تقديم أساليب سينمائية فريدة ومبتكرة.

وذكر أن قسم الأفلام القصيرة في البرنامج بشكل خاص يتيح مجالاً من الحرية الإبداعية والخروج عن المألوف، والتي نتطلع لعرضها أمام الجمهور المحلي والعالمي".

وفي السياق ذاته، قال مدير البرنامج في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي محيي قاري " سيكتشف الجمهور في برنامج "سينما السعودية الجديدة" قصصاً جديدة ترويها مواهب وطاقات إبداعية شابّة، ستكون بلا شك قادرة على الدفع بالسينما السعودية إلى الأمام، سواء تلك التي تتناول واقع الثقافة المحلية المعاصرة، أو تعود بالمشاهد إلى ستينات القرن الماضي، أو تمنحنا فرصة لتخيّل تسعينات القرن الجاري، كل هذه الأعمال تتلاقى في قدرتها على تقديم قصص بوجهات نظر سعودية جديدة".

يُذكر أن الدورة الافتتاحية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي تقام في جدة البلد من 6 - 15 ديسمبر 2021م، فيما تتوفر باقات التذاكر الآن عبر موقع المهرجان على الإنترنت.

25 أكتوبر 2021 - 19 ربيع الأول 1443
03:33 PM

15 فيلماً لمواهب سعودية واعدة خلال مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

ترسم ملامح المشهد السينمائي.. وتضمّ أعمالاً روائية ووثائقية وأفلام تحريك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي اليوم عن 15 فيلماً قصيراً ضمن برنامج "سينما السعودية الجديدة"، ستعرض في دورته الافتتاحية من 6 - 15 ديسمبر المقبل.

تقدّم هذه الأفلام إبداعات من مواهب سعودية واعدة ترسم ملامح المشهد السينمائي السعودي، وتضمّ أعمالاً روائية ووثائقية وأفلام تحريك.

وأكّد المدير الفني لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي إدوارد وينتروب أن أهمية برنامج "سينما السعودية الجديدة" تكمن في اكتشاف المواهب، وعرض أعمال تعبّر عن النشاط والحراك الذي يشهده المجتمع السعودي، والاحتفاء بجيل جديد من المواهب القادرة على تقديم أساليب سينمائية فريدة ومبتكرة.

وذكر أن قسم الأفلام القصيرة في البرنامج بشكل خاص يتيح مجالاً من الحرية الإبداعية والخروج عن المألوف، والتي نتطلع لعرضها أمام الجمهور المحلي والعالمي".

وفي السياق ذاته، قال مدير البرنامج في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي محيي قاري " سيكتشف الجمهور في برنامج "سينما السعودية الجديدة" قصصاً جديدة ترويها مواهب وطاقات إبداعية شابّة، ستكون بلا شك قادرة على الدفع بالسينما السعودية إلى الأمام، سواء تلك التي تتناول واقع الثقافة المحلية المعاصرة، أو تعود بالمشاهد إلى ستينات القرن الماضي، أو تمنحنا فرصة لتخيّل تسعينات القرن الجاري، كل هذه الأعمال تتلاقى في قدرتها على تقديم قصص بوجهات نظر سعودية جديدة".

يُذكر أن الدورة الافتتاحية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي تقام في جدة البلد من 6 - 15 ديسمبر 2021م، فيما تتوفر باقات التذاكر الآن عبر موقع المهرجان على الإنترنت.

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