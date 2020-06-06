وأظهرت آخر تحديثات وزارة الصحة اليوم تسجيل 1175 حالة تعافٍ في المملكة، ليصبح إجمالي المتعافين 71791 حالة.

سجّلت المملكة، اليوم، 1175 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا "كوفيد-19".

بـ1175.. المملكة تواصل تسجيل أرقام قياسية في عدد المتعافين من كورونا عبدالرزاق البجالي سبق 2020-06-06 سجّلت المملكة، اليوم، 1175 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا "كوفيد-19". وأظهرت آخر تحديثات وزارة الصحة اليوم تسجيل 1175 حالة تعافٍ في المملكة، ليصبح إجمالي المتعافين 71791 حالة.

06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441 03:55 PM

بـ1175.. المملكة تواصل تسجيل أرقام قياسية في عدد المتعافين من كورونا فيما أظهرت آخر تحديثات وزارة الصحة أن إجمالي المتعافين 71791 حالة





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سجّلت المملكة، اليوم، 1175 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا "كوفيد-19".

وأظهرت آخر تحديثات وزارة الصحة اليوم تسجيل 1175 حالة تعافٍ في المملكة، ليصبح إجمالي المتعافين 71791 حالة.