بـ1175.. المملكة تواصل تسجيل أرقام قياسية في عدد المتعافين من كورونا

سجّلت المملكة، اليوم، 1175 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا "كوفيد-19".
وأظهرت آخر تحديثات وزارة الصحة اليوم تسجيل 1175 حالة تعافٍ في المملكة، ليصبح إجمالي المتعافين 71791 حالة.
سجّلت المملكة، اليوم، 1175 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا "كوفيد-19".
وأظهرت آخر تحديثات وزارة الصحة اليوم تسجيل 1175 حالة تعافٍ في المملكة، ليصبح إجمالي المتعافين 71791 حالة.
فيروس كورونا الجديد
سجّلت المملكة، اليوم، 1175 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا "كوفيد-19".
وأظهرت آخر تحديثات وزارة الصحة اليوم تسجيل 1175 حالة تعافٍ في المملكة، ليصبح إجمالي المتعافين 71791 حالة.
سجّلت المملكة، اليوم، 1175 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا "كوفيد-19".
وأظهرت آخر تحديثات وزارة الصحة اليوم تسجيل 1175 حالة تعافٍ في المملكة، ليصبح إجمالي المتعافين 71791 حالة.