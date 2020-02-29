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هل ينتقل "كورونا" عبر سجادة المسجد؟ "الصحة" تجيب عبر 937

في معرض ردّها على تساؤل طرحه أحد المغردين حول الفيروس

أفادت وزارة الصحة من خلال حسابها "الصحة_937" بأن الدراسات الوبائية ما زالت قائمة لفهم فيروس "كورونا" الجديد nCov-2019 بشكل أكبر، خاصة من ناحية تحديد مدة بقائه حياً خارج الجسم الحي.

وقالت الوزارة اليوم: من المعروف أن الفيروسات من عائلة "كورونا" بشكل عام لا تعيش لفترة طويلة على الأسطح، فهي تحتاج لعائل حي؛ لكي تتكاثر وتحدث العدوى.

جاء ذلك في معرض الردّ على تساؤل طرحه أحد المغردين حول الفترة التي يعيشها فيروس "كورونا" خارج جسم الإنسان، وما إذا كان ينتقل عن طريق سجادة المسجد.

وتابعت "الصحة" في ردّها: لذلك فإن قدرة الفيروسات ضعيفة جداً، وتكاد تكون معدومة مع مرور الوقت لإحداث العدوى، وإن بقيت فترة على الأسطح، مع العلم بأن هناك عوامل تؤثر بمدة بقاء الفيروسات على الأسطح منها نوع الفيروس والبيئة المحيطة من حيث (الرطوبة، نوع السطح، درجة الحرارة). عافاكم الله.

وزارة الصحة سجادة المسجد فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هل ينتقل "كورونا" عبر سجادة المسجد؟ "الصحة" تجيب عبر 937
سبق

أفادت وزارة الصحة من خلال حسابها "الصحة_937" بأن الدراسات الوبائية ما زالت قائمة لفهم فيروس "كورونا" الجديد nCov-2019 بشكل أكبر، خاصة من ناحية تحديد مدة بقائه حياً خارج الجسم الحي.

وقالت الوزارة اليوم: من المعروف أن الفيروسات من عائلة "كورونا" بشكل عام لا تعيش لفترة طويلة على الأسطح، فهي تحتاج لعائل حي؛ لكي تتكاثر وتحدث العدوى.

جاء ذلك في معرض الردّ على تساؤل طرحه أحد المغردين حول الفترة التي يعيشها فيروس "كورونا" خارج جسم الإنسان، وما إذا كان ينتقل عن طريق سجادة المسجد.

وتابعت "الصحة" في ردّها: لذلك فإن قدرة الفيروسات ضعيفة جداً، وتكاد تكون معدومة مع مرور الوقت لإحداث العدوى، وإن بقيت فترة على الأسطح، مع العلم بأن هناك عوامل تؤثر بمدة بقاء الفيروسات على الأسطح منها نوع الفيروس والبيئة المحيطة من حيث (الرطوبة، نوع السطح، درجة الحرارة). عافاكم الله.

29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
03:39 PM

هل ينتقل "كورونا" عبر سجادة المسجد؟ "الصحة" تجيب عبر 937

في معرض ردّها على تساؤل طرحه أحد المغردين حول الفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,726

أفادت وزارة الصحة من خلال حسابها "الصحة_937" بأن الدراسات الوبائية ما زالت قائمة لفهم فيروس "كورونا" الجديد nCov-2019 بشكل أكبر، خاصة من ناحية تحديد مدة بقائه حياً خارج الجسم الحي.

وقالت الوزارة اليوم: من المعروف أن الفيروسات من عائلة "كورونا" بشكل عام لا تعيش لفترة طويلة على الأسطح، فهي تحتاج لعائل حي؛ لكي تتكاثر وتحدث العدوى.

جاء ذلك في معرض الردّ على تساؤل طرحه أحد المغردين حول الفترة التي يعيشها فيروس "كورونا" خارج جسم الإنسان، وما إذا كان ينتقل عن طريق سجادة المسجد.

وتابعت "الصحة" في ردّها: لذلك فإن قدرة الفيروسات ضعيفة جداً، وتكاد تكون معدومة مع مرور الوقت لإحداث العدوى، وإن بقيت فترة على الأسطح، مع العلم بأن هناك عوامل تؤثر بمدة بقاء الفيروسات على الأسطح منها نوع الفيروس والبيئة المحيطة من حيث (الرطوبة، نوع السطح، درجة الحرارة). عافاكم الله.

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