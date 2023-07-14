الإمارات تسجل 344 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة وحيدة

ارتفع إجمالي المصابين إلى 55,198 بينهم 45,513 متعافيًا

سجلت الإمارات، يوم الاثنين، 344 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الحالات المصابة فيها إلى 55,198 حالة.

وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 373 حالة تعافٍ جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 45,513 حالة، فيما سُجلت حالة وفاة واحدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 334 حالةً.

