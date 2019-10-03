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الجيش اليمني: الحوثيون زرعوا حقول ألغام جنوب الحديدة

في طرقات عبور المواطنين في القرى والمزارع والطرق الفرعية

قال الجيش اليمني: إن مليشيا الحوثي قامت بزرع العديد من حقول الألغام في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة في الجيش: إن "الحوثيين زرعوا -خلال اليومين الماضيين- عشرات الحقول من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة في طرقات عبور المواطنين في القرى والمزارع والطرق الفرعية؛ منها قرى منطقة عرفان، وظمي، وسقم جنوب مدينة حيس جنوب شرقي الحديدة".

ووفق ما نقلته "سبوتنك" أضاف: أن "تلك العمليات شملت أيضًا خطوط الدراجات النارية المتجهة إلى مدينة حيس، والخطوط الفرعية المتجهة إلى مدينة الخوخة جنوب الحديدة".

وذكر أن "عناصر الحوثيين نصبوا نقاط تقطّع، ومنعوا المواطنين من العبور في بعض الخطوط المعهودة وأجبروهم على التحول إلى خطوط وعرة يصعب العبور فيها، قبيل زرع الألغام ذات الأحجام والأشكال المختلفة".

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش اليمني: الحوثيون زرعوا حقول ألغام جنوب الحديدة
سبق

قال الجيش اليمني: إن مليشيا الحوثي قامت بزرع العديد من حقول الألغام في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة في الجيش: إن "الحوثيين زرعوا -خلال اليومين الماضيين- عشرات الحقول من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة في طرقات عبور المواطنين في القرى والمزارع والطرق الفرعية؛ منها قرى منطقة عرفان، وظمي، وسقم جنوب مدينة حيس جنوب شرقي الحديدة".

ووفق ما نقلته "سبوتنك" أضاف: أن "تلك العمليات شملت أيضًا خطوط الدراجات النارية المتجهة إلى مدينة حيس، والخطوط الفرعية المتجهة إلى مدينة الخوخة جنوب الحديدة".

وذكر أن "عناصر الحوثيين نصبوا نقاط تقطّع، ومنعوا المواطنين من العبور في بعض الخطوط المعهودة وأجبروهم على التحول إلى خطوط وعرة يصعب العبور فيها، قبيل زرع الألغام ذات الأحجام والأشكال المختلفة".

03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441
09:55 AM

الجيش اليمني: الحوثيون زرعوا حقول ألغام جنوب الحديدة

في طرقات عبور المواطنين في القرى والمزارع والطرق الفرعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الجيش اليمني: إن مليشيا الحوثي قامت بزرع العديد من حقول الألغام في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة في الجيش: إن "الحوثيين زرعوا -خلال اليومين الماضيين- عشرات الحقول من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة في طرقات عبور المواطنين في القرى والمزارع والطرق الفرعية؛ منها قرى منطقة عرفان، وظمي، وسقم جنوب مدينة حيس جنوب شرقي الحديدة".

ووفق ما نقلته "سبوتنك" أضاف: أن "تلك العمليات شملت أيضًا خطوط الدراجات النارية المتجهة إلى مدينة حيس، والخطوط الفرعية المتجهة إلى مدينة الخوخة جنوب الحديدة".

وذكر أن "عناصر الحوثيين نصبوا نقاط تقطّع، ومنعوا المواطنين من العبور في بعض الخطوط المعهودة وأجبروهم على التحول إلى خطوط وعرة يصعب العبور فيها، قبيل زرع الألغام ذات الأحجام والأشكال المختلفة".

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