النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تُوَقّع اتفاقية لتقديم حلول تمويلية سكنية

مع مصرف الراجحي.. وفي إطار ما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

وقّعت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمقرها اليوم، اتفاقية تعاون مشترك مع مصرف الراجحي، يقدم بموجبها المصرف حلولًا تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للعملاء الراغبين في الاستفادة من الفرص الاستثمارية والسكنية في مختلف أحياء المدينة الاقتصادية؛ وفقًا لشروط ومعايير التمويل المعتمدة لدى البنك.

وستساهم هذه الشراكة في تطوير السوق العقاري عن طريق توفير الحلول التمويلية لمختلف شرائح المجتمع الراغبين في التملك في بيئة نوعية، وكذلك تقديم تسهيلات عقارية لجميع القطاعات المعتمدة لدى البنك الذين يرغبون في الاستفادة من العروض السكنية بالمدينة الاقتصادية.

وقال الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحمد لنجاوي: يأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار جهود المدينة الاقتصادية المستمرة والهادفة إلى مواصلة توفير حلول سكنية متنوعة تناسب مستويات الدخل كافة، وتتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ببرامج جودة حياة نوعية وزيادة الطلب من قِبَل أكبر شريحة من المواطنين".

مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تُوَقّع اتفاقية لتقديم حلول تمويلية سكنية
سبق

وقّعت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمقرها اليوم، اتفاقية تعاون مشترك مع مصرف الراجحي، يقدم بموجبها المصرف حلولًا تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للعملاء الراغبين في الاستفادة من الفرص الاستثمارية والسكنية في مختلف أحياء المدينة الاقتصادية؛ وفقًا لشروط ومعايير التمويل المعتمدة لدى البنك.

وستساهم هذه الشراكة في تطوير السوق العقاري عن طريق توفير الحلول التمويلية لمختلف شرائح المجتمع الراغبين في التملك في بيئة نوعية، وكذلك تقديم تسهيلات عقارية لجميع القطاعات المعتمدة لدى البنك الذين يرغبون في الاستفادة من العروض السكنية بالمدينة الاقتصادية.

وقال الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحمد لنجاوي: يأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار جهود المدينة الاقتصادية المستمرة والهادفة إلى مواصلة توفير حلول سكنية متنوعة تناسب مستويات الدخل كافة، وتتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ببرامج جودة حياة نوعية وزيادة الطلب من قِبَل أكبر شريحة من المواطنين".

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
01:33 PM

مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تُوَقّع اتفاقية لتقديم حلول تمويلية سكنية

مع مصرف الراجحي.. وفي إطار ما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,048

وقّعت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمقرها اليوم، اتفاقية تعاون مشترك مع مصرف الراجحي، يقدم بموجبها المصرف حلولًا تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للعملاء الراغبين في الاستفادة من الفرص الاستثمارية والسكنية في مختلف أحياء المدينة الاقتصادية؛ وفقًا لشروط ومعايير التمويل المعتمدة لدى البنك.

وستساهم هذه الشراكة في تطوير السوق العقاري عن طريق توفير الحلول التمويلية لمختلف شرائح المجتمع الراغبين في التملك في بيئة نوعية، وكذلك تقديم تسهيلات عقارية لجميع القطاعات المعتمدة لدى البنك الذين يرغبون في الاستفادة من العروض السكنية بالمدينة الاقتصادية.

وقال الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحمد لنجاوي: يأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار جهود المدينة الاقتصادية المستمرة والهادفة إلى مواصلة توفير حلول سكنية متنوعة تناسب مستويات الدخل كافة، وتتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ببرامج جودة حياة نوعية وزيادة الطلب من قِبَل أكبر شريحة من المواطنين".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,505
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,115
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,931
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,889

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

مها الجبر
احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

عبدالمحسن الحارثي
عاقِبوا المستهترين بكورونا!

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

صالح مطر الغامدي
لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي
تحرير الموظف الأهلي

تحرير الموظف الأهلي

أحمد عجب
المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

ماجد البريكان
حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حسن آل عمير
الفرص التريليونية في السعودية

الفرص التريليونية في السعودية

عبدالمحسن الحارثي
لماذا هُزم ترامب؟

لماذا هُزم ترامب؟

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة