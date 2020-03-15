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سوق الأسهم يغلق منخفضاً  6287.36 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.5 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 69.70 نقطة ليقفل عند مستوى 6287.36 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.5 مليارات ريال.


وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 195 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 40 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 146 شركة على تراجع.


وكانت أسهم شركات سدافكو، وأمانة للتأمين، وباعظيم، ومعادن، واتحاد اتصالات الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات إسمنت المدينة، وشاكر، ووقت اللياقة، والمراكز، وسيسكو فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.00% و 10.00%.


فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وأرامكو السعودية، والراجحي، ودار الأركان، والجزيرة هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية، وسابك، والبحري هي الأكثر نشاطًا في القيمة.


كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 330.77 نقطة ليقفل عند مستوى 5252.37 نقطة، وبتداولات تجاوزت 12 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 360 ألف سهم تقاسمتها 869 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سوق الأسهم يغلق منخفضاً  6287.36 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 69.70 نقطة ليقفل عند مستوى 6287.36 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.5 مليارات ريال.


وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 195 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 40 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 146 شركة على تراجع.


وكانت أسهم شركات سدافكو، وأمانة للتأمين، وباعظيم، ومعادن، واتحاد اتصالات الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات إسمنت المدينة، وشاكر، ووقت اللياقة، والمراكز، وسيسكو فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.00% و 10.00%.


فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وأرامكو السعودية، والراجحي، ودار الأركان، والجزيرة هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية، وسابك، والبحري هي الأكثر نشاطًا في القيمة.


كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 330.77 نقطة ليقفل عند مستوى 5252.37 نقطة، وبتداولات تجاوزت 12 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 360 ألف سهم تقاسمتها 869 صفقة.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
04:16 PM

سوق الأسهم يغلق منخفضاً  6287.36 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.5 مليارات ريال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 69.70 نقطة ليقفل عند مستوى 6287.36 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.5 مليارات ريال.


وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 195 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 40 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 146 شركة على تراجع.


وكانت أسهم شركات سدافكو، وأمانة للتأمين، وباعظيم، ومعادن، واتحاد اتصالات الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات إسمنت المدينة، وشاكر، ووقت اللياقة، والمراكز، وسيسكو فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.00% و 10.00%.


فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وأرامكو السعودية، والراجحي، ودار الأركان، والجزيرة هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية، وسابك، والبحري هي الأكثر نشاطًا في القيمة.


كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 330.77 نقطة ليقفل عند مستوى 5252.37 نقطة، وبتداولات تجاوزت 12 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 360 ألف سهم تقاسمتها 869 صفقة.

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