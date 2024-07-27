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"التأهيل الشامل للإناث" بجدة يقيم فعالية "ما أسمعك بس أقدر" للصم

أقام مركز التأهيل الشامل للإناث بجدة، ممثلاً بقسم النطق والسمع، اليوم، فعالية "اليوم العربي للأصم"، تحت شعار"ما أسمعك بس أقدر"، بمشاركة ست جهات رسمية وجهتين تطوعيتين.

تأتي الفعالية لمعايشة تجربة الأصم ومشاركتهم حياتهم والتعرف على خدماتهم من نواحي عدة، كالكشف المبدئي للسمع، والتعريف بأجهزة زراعة القوقعة، وكيفية تأهيلهم بطرق حديثة.

وتناولت شرحاً مصوراً لفصول الدمج ومعاهد الأمل والسماعات الطبية، والإعانات المالية المقدمة لهم من الدولة، وتعلم لغة الإشارة، وأهمية تواجد المترجمين وتوعية الأطفال بكيفية التعامل مع أقرانهم من ذوي الإعاقة.

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"التأهيل الشامل للإناث" بجدة يقيم فعالية "ما أسمعك بس أقدر" للصم
سبق

أقام مركز التأهيل الشامل للإناث بجدة، ممثلاً بقسم النطق والسمع، اليوم، فعالية "اليوم العربي للأصم"، تحت شعار"ما أسمعك بس أقدر"، بمشاركة ست جهات رسمية وجهتين تطوعيتين.

تأتي الفعالية لمعايشة تجربة الأصم ومشاركتهم حياتهم والتعرف على خدماتهم من نواحي عدة، كالكشف المبدئي للسمع، والتعريف بأجهزة زراعة القوقعة، وكيفية تأهيلهم بطرق حديثة.

وتناولت شرحاً مصوراً لفصول الدمج ومعاهد الأمل والسماعات الطبية، والإعانات المالية المقدمة لهم من الدولة، وتعلم لغة الإشارة، وأهمية تواجد المترجمين وتوعية الأطفال بكيفية التعامل مع أقرانهم من ذوي الإعاقة.

27 يوليو 2019 - 24 ذو القعدة 1440
03:17 PM

"التأهيل الشامل للإناث" بجدة يقيم فعالية "ما أسمعك بس أقدر" للصم

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أقام مركز التأهيل الشامل للإناث بجدة، ممثلاً بقسم النطق والسمع، اليوم، فعالية "اليوم العربي للأصم"، تحت شعار"ما أسمعك بس أقدر"، بمشاركة ست جهات رسمية وجهتين تطوعيتين.

تأتي الفعالية لمعايشة تجربة الأصم ومشاركتهم حياتهم والتعرف على خدماتهم من نواحي عدة، كالكشف المبدئي للسمع، والتعريف بأجهزة زراعة القوقعة، وكيفية تأهيلهم بطرق حديثة.

وتناولت شرحاً مصوراً لفصول الدمج ومعاهد الأمل والسماعات الطبية، والإعانات المالية المقدمة لهم من الدولة، وتعلم لغة الإشارة، وأهمية تواجد المترجمين وتوعية الأطفال بكيفية التعامل مع أقرانهم من ذوي الإعاقة.

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بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,172
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,323
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,248
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,174

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