"التأهيل الشامل للإناث" بجدة يقيم فعالية "ما أسمعك بس أقدر" للصم

أقام مركز التأهيل الشامل للإناث بجدة، ممثلاً بقسم النطق والسمع، اليوم، فعالية "اليوم العربي للأصم"، تحت شعار"ما أسمعك بس أقدر"، بمشاركة ست جهات رسمية وجهتين تطوعيتين.



تأتي الفعالية لمعايشة تجربة الأصم ومشاركتهم حياتهم والتعرف على خدماتهم من نواحي عدة، كالكشف المبدئي للسمع، والتعريف بأجهزة زراعة القوقعة، وكيفية تأهيلهم بطرق حديثة.



وتناولت شرحاً مصوراً لفصول الدمج ومعاهد الأمل والسماعات الطبية، والإعانات المالية المقدمة لهم من الدولة، وتعلم لغة الإشارة، وأهمية تواجد المترجمين وتوعية الأطفال بكيفية التعامل مع أقرانهم من ذوي الإعاقة.