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بالفيديو.. شاهد لحظة وقوع زلزال تركيا

البحث عن العشرات تحت الأنقاض وسط مشاهد الدمار

بثّت وسائل إعلام ومواقع التواصل، لقطات فيديو تُظهر لحظة وقوع الزلزال القوي الذي هزّ شرق تركيا في ساعة متأخرة من مساء الجمعة؛ مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصًا، وإصابة المئات، وانهيار العديد من المباني، في إقليم ألازيغ مركز الزلزال.

وحسب وكالة "رويترز"، بثّت محطة "تي. أر. تي" الحكومية في تقريرها؛ لقطات للحظة وقوع الزلزال داخل أحد المباني؛ حيث ظهر أثاث المنزل وهو يهتزّ بشدة ويتساقط بعضه، وفي لقطة أخرى نشاهد مجموعة من الناس تهرول خارج أحد المباني.

بينما تبادل رواد مواقع التواصل لقطات عديدة داخل بعض محلات السوبر ماركت، ويظهر في أحدها مجموعة من الناس تهرول محاولة الخروج من المبنى، وفي شريط آخر يَظهر بائع وهو يجلس في محله، لكن فجأة يهتزّ كل شيء وتسقط البضائع فيهرول خارجًا.

كما أظهرت العديد من اللقطات، مشاهد لعشرات العمال يستخدمون معاول للحفر في منزل انهار جزئيًّا في ألازيغ، وتحطّمت النوافذ وانهارت شرفات من أربعة طوابق على الأقل.

وقالت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ بتركيا، في ساعة مبكرة من صباح السبت: إن 16 شخصًا لقوا حتفهم في ألازيغ وأربعة آخرين في إقليم ملطية المجاور. وأضافت أن نحو 920 شخصًا أُصيبوا ونُقلوا إلى مستشفيات بالمنطقة.

وقال وزير الداخلية سليمان صويلو: إن أفراد الطوارئ يبحثون عن 30 شخصًا تحت الأنقاض.

زلزال تركيا

الرئيسية/ محطات

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بالفيديو.. شاهد لحظة وقوع زلزال تركيا
سبق

بثّت وسائل إعلام ومواقع التواصل، لقطات فيديو تُظهر لحظة وقوع الزلزال القوي الذي هزّ شرق تركيا في ساعة متأخرة من مساء الجمعة؛ مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصًا، وإصابة المئات، وانهيار العديد من المباني، في إقليم ألازيغ مركز الزلزال.

وحسب وكالة "رويترز"، بثّت محطة "تي. أر. تي" الحكومية في تقريرها؛ لقطات للحظة وقوع الزلزال داخل أحد المباني؛ حيث ظهر أثاث المنزل وهو يهتزّ بشدة ويتساقط بعضه، وفي لقطة أخرى نشاهد مجموعة من الناس تهرول خارج أحد المباني.

بينما تبادل رواد مواقع التواصل لقطات عديدة داخل بعض محلات السوبر ماركت، ويظهر في أحدها مجموعة من الناس تهرول محاولة الخروج من المبنى، وفي شريط آخر يَظهر بائع وهو يجلس في محله، لكن فجأة يهتزّ كل شيء وتسقط البضائع فيهرول خارجًا.

كما أظهرت العديد من اللقطات، مشاهد لعشرات العمال يستخدمون معاول للحفر في منزل انهار جزئيًّا في ألازيغ، وتحطّمت النوافذ وانهارت شرفات من أربعة طوابق على الأقل.

وقالت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ بتركيا، في ساعة مبكرة من صباح السبت: إن 16 شخصًا لقوا حتفهم في ألازيغ وأربعة آخرين في إقليم ملطية المجاور. وأضافت أن نحو 920 شخصًا أُصيبوا ونُقلوا إلى مستشفيات بالمنطقة.

وقال وزير الداخلية سليمان صويلو: إن أفراد الطوارئ يبحثون عن 30 شخصًا تحت الأنقاض.

25 يناير 2020 - 30 جمادى الأول 1441
11:33 AM

بالفيديو.. شاهد لحظة وقوع زلزال تركيا

البحث عن العشرات تحت الأنقاض وسط مشاهد الدمار

A A A
أيمن حسن - الرياض
2
8,583

بثّت وسائل إعلام ومواقع التواصل، لقطات فيديو تُظهر لحظة وقوع الزلزال القوي الذي هزّ شرق تركيا في ساعة متأخرة من مساء الجمعة؛ مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصًا، وإصابة المئات، وانهيار العديد من المباني، في إقليم ألازيغ مركز الزلزال.

وحسب وكالة "رويترز"، بثّت محطة "تي. أر. تي" الحكومية في تقريرها؛ لقطات للحظة وقوع الزلزال داخل أحد المباني؛ حيث ظهر أثاث المنزل وهو يهتزّ بشدة ويتساقط بعضه، وفي لقطة أخرى نشاهد مجموعة من الناس تهرول خارج أحد المباني.

بينما تبادل رواد مواقع التواصل لقطات عديدة داخل بعض محلات السوبر ماركت، ويظهر في أحدها مجموعة من الناس تهرول محاولة الخروج من المبنى، وفي شريط آخر يَظهر بائع وهو يجلس في محله، لكن فجأة يهتزّ كل شيء وتسقط البضائع فيهرول خارجًا.

كما أظهرت العديد من اللقطات، مشاهد لعشرات العمال يستخدمون معاول للحفر في منزل انهار جزئيًّا في ألازيغ، وتحطّمت النوافذ وانهارت شرفات من أربعة طوابق على الأقل.

وقالت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ بتركيا، في ساعة مبكرة من صباح السبت: إن 16 شخصًا لقوا حتفهم في ألازيغ وأربعة آخرين في إقليم ملطية المجاور. وأضافت أن نحو 920 شخصًا أُصيبوا ونُقلوا إلى مستشفيات بالمنطقة.

وقال وزير الداخلية سليمان صويلو: إن أفراد الطوارئ يبحثون عن 30 شخصًا تحت الأنقاض.

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