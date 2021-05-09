تعقد وزارة الصحة اليوم الأحد المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) عند الساعة الـ3:35 عصرًا. وفي التفاصيل، يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة، واقترابنا من العيد، وخريطة الإصابات، والمنحنى الوبائي والمؤشرات الوبائية، وأبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا، والإحصائيات والخدمات الصحية. وبدوره، يستعرض المهندس هشام عبدالمنعم سعيد، المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة، خلال المؤتمر استكمال الخطط التشغيلية والتنظيمية لموسم عمرة رمضان 1442. من جهته، يستعرض المهندس أحمد جميل قطان، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتصنيف المقاولين، استمرار الجولات الرقابية ورصد المخالفات، ومستجدات جولات سكن العمالة، ومستجدات التقييم الذاتي. كما يستعرض المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم بن عبدالله الروساء خلال المؤتمر إجراءات السفر الجديدة للمواطنين وغير المواطنين، والبروتوكولات الصحية المتبعة في المطارات، وشحن اللقاحات ونقلها واستقبالها في مطارات المملكة. كما يستعرض المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي عثمان بن يوسف القصبي خلال المؤتمر تأمين السفر، والفئات الملزمة به، وأبرز الحالات التي يغطيها تأمين السفر، وقنوات الحصول على التأمين، والتأكد من فاعليته، والأسئلة الشائعة والاستفسارات. ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

5 متحدثين اليوم في مؤتمر "الصحة" عن كورونا.. و"الروساء" يستعرض إجراءات السفر الجديدة عبدالحكيم شار سبق 2021-05-09 تعقد وزارة الصحة اليوم الأحد المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) عند الساعة الـ3:35 عصرًا.



وفي التفاصيل، يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة، واقترابنا من العيد، وخريطة الإصابات، والمنحنى الوبائي والمؤشرات الوبائية، وأبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا، والإحصائيات والخدمات الصحية.



وبدوره، يستعرض المهندس هشام عبدالمنعم سعيد، المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة، خلال المؤتمر استكمال الخطط التشغيلية والتنظيمية لموسم عمرة رمضان 1442.



من جهته، يستعرض المهندس أحمد جميل قطان، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتصنيف المقاولين، استمرار الجولات الرقابية ورصد المخالفات، ومستجدات جولات سكن العمالة، ومستجدات التقييم الذاتي.



كما يستعرض المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم بن عبدالله الروساء خلال المؤتمر إجراءات السفر الجديدة للمواطنين وغير المواطنين، والبروتوكولات الصحية المتبعة في المطارات، وشحن اللقاحات ونقلها واستقبالها في مطارات المملكة.



كما يستعرض المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي عثمان بن يوسف القصبي خلال المؤتمر تأمين السفر، والفئات الملزمة به، وأبرز الحالات التي يغطيها تأمين السفر، وقنوات الحصول على التأمين، والتأكد من فاعليته، والأسئلة الشائعة والاستفسارات.



ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

09 مايو 2021 - 27 رمضان 1442 01:44 AM

5 متحدثين اليوم في مؤتمر "الصحة" عن كورونا.. و"الروساء" يستعرض إجراءات السفر الجديدة "العبدالعالي" يناقش الأوضاع العالمية للجائحة وخريطة الإصابات والمنحنى الوبائي





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تعقد وزارة الصحة اليوم الأحد المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) عند الساعة الـ3:35 عصرًا.



وفي التفاصيل، يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة، واقترابنا من العيد، وخريطة الإصابات، والمنحنى الوبائي والمؤشرات الوبائية، وأبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا، والإحصائيات والخدمات الصحية.



وبدوره، يستعرض المهندس هشام عبدالمنعم سعيد، المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة، خلال المؤتمر استكمال الخطط التشغيلية والتنظيمية لموسم عمرة رمضان 1442.



من جهته، يستعرض المهندس أحمد جميل قطان، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتصنيف المقاولين، استمرار الجولات الرقابية ورصد المخالفات، ومستجدات جولات سكن العمالة، ومستجدات التقييم الذاتي.



كما يستعرض المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم بن عبدالله الروساء خلال المؤتمر إجراءات السفر الجديدة للمواطنين وغير المواطنين، والبروتوكولات الصحية المتبعة في المطارات، وشحن اللقاحات ونقلها واستقبالها في مطارات المملكة.



كما يستعرض المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي عثمان بن يوسف القصبي خلال المؤتمر تأمين السفر، والفئات الملزمة به، وأبرز الحالات التي يغطيها تأمين السفر، وقنوات الحصول على التأمين، والتأكد من فاعليته، والأسئلة الشائعة والاستفسارات.



ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".