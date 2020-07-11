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"الصحة" تعلن تسجيل 2994 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 229480

"الصحة" تعلن تسجيل 2994 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 229480

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 11 يوليو 2020، تسجيل 2994 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 229480 حالة .
وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 2370 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 165396 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 30 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2181 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 61903 والحالات الحرجة 2230 حالة.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تعلن تسجيل 2994 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 229480
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 11 يوليو 2020، تسجيل 2994 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 229480 حالة .
وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 2370 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 165396 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 30 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2181 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 61903 والحالات الحرجة 2230 حالة.

11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441
03:46 PM
اخر تعديل
11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441
04:57 PM

"الصحة" تعلن تسجيل 2994 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 229480

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
15
30,157

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 11 يوليو 2020، تسجيل 2994 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 229480 حالة .
وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 2370 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 165396 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 30 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2181 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 61903 والحالات الحرجة 2230 حالة.

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