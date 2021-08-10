نجران.. 4600 جولة ميدانية على المجمعات التجارية للتأكد من احترازات كورونا

دعت التجارة إلى الالتزام بالطاقة الاستيعابية من خلال تسجيل الدخول عبر "توكلنا"

نفّذ فرع وزارة التجارة بنجران خلال الفترة من 21 يوليو حتى الـ 9 من الشهر الجاري، 4600 جولة ميدانية، على المجمعات التجارية ومراكز التسوّق بالمنطقة، للتأكّد من تطبيقها الإجراءات والضوابط الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا.

ودعت تجارة نجران مرتادي المجمعات التجارية وأصحاب المحال، إلى الالتزام بالطاقة الاستيعابية من خلال تسجيل دخولهم عبر تطبيق "توكلنا"، والتقيد بالإجراءات الاحترازية لسلامتهم وسلامة المستهلكين، مؤكدةً استمرار الجولات الرقابية الميدانية على المنشآت التجارية بالمنطقة، وتطبيقها الأنظمة في حال ضبط أي مخالفة تتعلق بذلك.