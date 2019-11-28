"ابن مشخص": مشهورات مُطلّقات يشوهن صورة الزواج ويشجعن على العنوسة

طالب الأسر بتخفيف تكاليف الزواج والمهور والبُعد عن المظاهر الزائفة

ناشد متخصص في قضايا الشباب مؤسسات المجتمع ووسائل الإعلام والمشاهير الإيجابيين والأسر بمحاربة ومنع ما يتم ترويجه في بعض المسلسلات، ومن بعض المطلقات من المشهورات في مواقع التواصل بتشويه صورة الزواج الشرعي، ومحاولة عزوف الشباب والفتيات عن الزواج المبكر، وتصوير الحياة الزوجية بالسجن والمشاكل. وتجميل صورة الطلاق والعنوسة.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية التوعية الوقائية للشباب "حمد بن مشخص العتيبي" في مقطع فيديو نشره ضمن سلسلة "سوالف حمد"، إن الإحصاءات الصادرة سابقاً من هيئة الإحصاء تؤكد وجود مليونين ومئتين وثمانية وثلاثين ألف فتاة في سن الزواج ولم يتزوجن. ومئتين وثلاثين ألف فتاة عانس بالمملكة والعدد قابل للزيادة، داعياً إلى تكاتف مؤسسات المجتمع والأسر في إيجاد حلول كاملة لهذه القضية.

وقدّم "ابن مشخص" نصائح لكل رب أسرة بأن يتم تزويج الشاب إذا تقدم لخطبة بناته، وخاصة من هو ذو خلق ودين، كما نصح الشباب بعدم تسويف الزواج وعدم التردد، مؤكداً أن الزواج هو حصن حصين للفتى من الانحراف والمغريات، كما حذر الفتاة من أن قطار الحياة يمر سريعاً، وعدم الحرص على الزواج قد يجعل الفتاة تكتشف أنها أصبحت عانساً بعذر الوظيفة أو الدراسة أو الاستمتاع.

وطالب الأسر بتخفيف تكاليف الزواج والمهور، والحرص على الزواج المبكر البعيد عن المظاهر الزائفة والتكاليف الباهظة.

وشدد "ابن مشخص" على التوعية والتثقيف والتدريب للشباب من الجنسين، وتشجيعهم على الزواج المبكر، وتقديم العون لهم مالياً ومعنوياً.