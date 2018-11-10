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الترجي التونسي بطلاً لدوري أبطال إفريقيا

كسب الأهلي المصري بثلاثية نظيفة إيابًا

تُوِّج الفريق الكروي الأول بنادي الترجي التونسي بلقب دوري أبطال إفريقيا (اللقب الثالث)؛ وذلك بعد أن كسب نظيره الأهلي المصري 3/ 0 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الجمعة على أرض ملعب الأولمبي في رادس بالعاصمة التونسية تونس (الإياب). وكان لقاء الذهاب قد انتهى لصالح الأهلي 3/ 1؛ وبالتالي تصبح النتيجة 4/ 3 لصالح الترجي.

وفي التفاصيل، سيطر أصحاب الأرض والجمهور على مجريات اللعب، والاستحواذ على منطقة المناورة، وسط تراجع لاعبي الأهلي واللعب على المرتدات.

وبينما كان الحكم يستعد لإطلاق صفارة النهاية فاجأ لاعب الترجي سعد بقير بهدف التقدم عند الدقيقة الأولى من الوقت بدلاً من الضائع (46) واضعًا الكرة على يمين الشناوي بعد أن وصلته من الخنيسي.

وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة الـ54، عزز الترجي النتيجة حينما استفاد سعد بقير من عرضية الدربالي واضعًا الكرة برأسه على يمين الشناوي هدفًا ثانيًا له وللترجي في هذا اللقاء.

حاول الأهلي خطف هدف اللقب لكن الجدار الدفاعي للترجي كان متماسكًا وقويًّا، بل التهديد التونسي من خلال الكرات المرتدة كنا حاضرًا، ومنها استطاع لاعب الترجي أنيس البدري عند الدقيقة الـ86 إرسال صاروخ قوي، لا يصد ولا يرد، على يمين الشناوي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الترجي التونسي بطلاً لدوري أبطال إفريقيا
سبق

تُوِّج الفريق الكروي الأول بنادي الترجي التونسي بلقب دوري أبطال إفريقيا (اللقب الثالث)؛ وذلك بعد أن كسب نظيره الأهلي المصري 3/ 0 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الجمعة على أرض ملعب الأولمبي في رادس بالعاصمة التونسية تونس (الإياب). وكان لقاء الذهاب قد انتهى لصالح الأهلي 3/ 1؛ وبالتالي تصبح النتيجة 4/ 3 لصالح الترجي.

وفي التفاصيل، سيطر أصحاب الأرض والجمهور على مجريات اللعب، والاستحواذ على منطقة المناورة، وسط تراجع لاعبي الأهلي واللعب على المرتدات.

وبينما كان الحكم يستعد لإطلاق صفارة النهاية فاجأ لاعب الترجي سعد بقير بهدف التقدم عند الدقيقة الأولى من الوقت بدلاً من الضائع (46) واضعًا الكرة على يمين الشناوي بعد أن وصلته من الخنيسي.

وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة الـ54، عزز الترجي النتيجة حينما استفاد سعد بقير من عرضية الدربالي واضعًا الكرة برأسه على يمين الشناوي هدفًا ثانيًا له وللترجي في هذا اللقاء.

حاول الأهلي خطف هدف اللقب لكن الجدار الدفاعي للترجي كان متماسكًا وقويًّا، بل التهديد التونسي من خلال الكرات المرتدة كنا حاضرًا، ومنها استطاع لاعب الترجي أنيس البدري عند الدقيقة الـ86 إرسال صاروخ قوي، لا يصد ولا يرد، على يمين الشناوي.

10 نوفمبر 2018 - 2 ربيع الأول 1440
12:05 AM
اخر تعديل
10 نوفمبر 2018 - 2 ربيع الأول 1440
01:13 AM

الترجي التونسي بطلاً لدوري أبطال إفريقيا

كسب الأهلي المصري بثلاثية نظيفة إيابًا

A A A
أحمد سرور - الرياض
8
3,799

تُوِّج الفريق الكروي الأول بنادي الترجي التونسي بلقب دوري أبطال إفريقيا (اللقب الثالث)؛ وذلك بعد أن كسب نظيره الأهلي المصري 3/ 0 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الجمعة على أرض ملعب الأولمبي في رادس بالعاصمة التونسية تونس (الإياب). وكان لقاء الذهاب قد انتهى لصالح الأهلي 3/ 1؛ وبالتالي تصبح النتيجة 4/ 3 لصالح الترجي.

وفي التفاصيل، سيطر أصحاب الأرض والجمهور على مجريات اللعب، والاستحواذ على منطقة المناورة، وسط تراجع لاعبي الأهلي واللعب على المرتدات.

وبينما كان الحكم يستعد لإطلاق صفارة النهاية فاجأ لاعب الترجي سعد بقير بهدف التقدم عند الدقيقة الأولى من الوقت بدلاً من الضائع (46) واضعًا الكرة على يمين الشناوي بعد أن وصلته من الخنيسي.

وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة الـ54، عزز الترجي النتيجة حينما استفاد سعد بقير من عرضية الدربالي واضعًا الكرة برأسه على يمين الشناوي هدفًا ثانيًا له وللترجي في هذا اللقاء.

حاول الأهلي خطف هدف اللقب لكن الجدار الدفاعي للترجي كان متماسكًا وقويًّا، بل التهديد التونسي من خلال الكرات المرتدة كنا حاضرًا، ومنها استطاع لاعب الترجي أنيس البدري عند الدقيقة الـ86 إرسال صاروخ قوي، لا يصد ولا يرد، على يمين الشناوي.

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