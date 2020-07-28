النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 2688 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و1897 إصابة

المشاركون في ندوة الحج الكبرى يرفعون الشكر لقيادة المملكة

تقديرًا وعرفانًا بالجهود المبذولة لإقامة الحج هذا العام

رفع المشاركون والمؤتمرون في ندوة الحج الكبرى التي نظمتها وزارة الحج والعمرة أمس، عبر الاتصال المرئي، شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، على الجهود المبذولة لإقامة حج هذا العام، وسط منظومة من الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية التي تضمن صحة وسلامة الحجيج.

وأشاروا إلى ما تتميز به المملكة العربية السعودية في تهيئة مخارج ومداخل الحج والمشاعر المقدسة التي أعدتها وتعدها حكومة خادم الحرمين الشريفين في كل عام، في مختلف المجالات، منها الصحية التي يستفيد منها العالم أجمع، موضحين أن مبدأ الإحسان هو الأساس الذي تقوم عليه الدولة وجميع قطاعاتها المشاركة في الحج وتعاملها مع الحجيج.

وأكدوا في توصيات الندوة على الأدلة التي وضعتها المملكة من التعاليم الإسلامية والقواعد الصحية، التي كان الإنسان وصحته هي أولى أولوياتها، والتأكيد على إبراز الرسائل العالمية والإنسانية لأنحاء العالم كافة، والتشديد على تطبيق تعاليم الإسلام ومبادئه التي تقي الإنسان من الأمراض والأوبئة، موضحين أن الإسلام فيه أسرار عظيمة اهتمت بصحة الإنسان يجب إبرازها والعناية بها.

وتناولت الندوة دور الشريعة الإسلامية في حفظ النفس وتقديمها على كثير من الشرائع الدينية، حيث أذنت للمسلم إقامة الشعائر حسب الاستطاعة في حال النوازل، وأن تقديم المصلحة دفعاً للمفسدة من القواعد الشرعية المهمة الواجب التعامل بها في هذه الجائحة، داعين إلى تكثيف الدراسات العلمية والتجارب السريرية والاهتمام بالطب البديل وتطبيقاته، والاستفادة من المنتجات الغذائية التي أوصى بها الكتاب والسنة كالعسل والعجوة في معالجة المرضى والتوعية بها.

وأوصى المشاركون في الندوة بضرورة إشراك المتخصصين في المنظمات الصحية بطرح المزيد من الاقتراحات والتوجيهات في مواجهة الأوبئة والنوازل، وحثوا شركات الأدوية على استخراج المستخلصات الطبية لعلاج الذبحات الصدرية ودعم الأبحاث والدراسات الطبية، ونشر الأبحاث التي تهتم بالطب الوقائي والطب البديل وأخذ موافقات وزارات الصحة فيما يخص الأدوية في الطب البديل، والعمل على تعزيز دور المملكة في التعامل مع الجموع البشرية وتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية لهم، بصورة شاملة ومتوازنة يجعل المملكة مهيأة لتبني فكرة إنشاء معهد أو مركز وطني لطب الحشود ليكون مقراً للبحث العلمي العالمي والتدريب والتعليم بما يسهم في أن تتبوأ المملكة المكانة التي تستحقها والريادة في هذا المجال الحيوي .

وقدّم أعضاء الندوة شكرهم لكل ممارس صحي قام بتقديم خدماته وأفنى وقته لخدمة الحجيج تحت أي ظرف طارئ، داعين إلى تخصيص جائزة وطنيه تمنح للممارس الصحي الذي أدى عملاً وطنيًا أبرز فيه التفاني والتضحية في سبيل الواجب لتكون حافزًا على الإخلاص والعمل الجاد.

يذكر أن الندوة حملت عنوان "قواعد الصحة العامة وتطبيقاتها العلمية في ضوء التوجيهات والممارسات النبوية" وشارك فيها عدد من أصحاب المعالي والفضيلة والعلماء والأطباء، ركزوا خلالها على الإجراءات المتبعة في تنظيم الحج الاستثنائي لهذا العام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المشاركون في ندوة الحج الكبرى يرفعون الشكر لقيادة المملكة
سبق

رفع المشاركون والمؤتمرون في ندوة الحج الكبرى التي نظمتها وزارة الحج والعمرة أمس، عبر الاتصال المرئي، شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، على الجهود المبذولة لإقامة حج هذا العام، وسط منظومة من الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية التي تضمن صحة وسلامة الحجيج.

وأشاروا إلى ما تتميز به المملكة العربية السعودية في تهيئة مخارج ومداخل الحج والمشاعر المقدسة التي أعدتها وتعدها حكومة خادم الحرمين الشريفين في كل عام، في مختلف المجالات، منها الصحية التي يستفيد منها العالم أجمع، موضحين أن مبدأ الإحسان هو الأساس الذي تقوم عليه الدولة وجميع قطاعاتها المشاركة في الحج وتعاملها مع الحجيج.

وأكدوا في توصيات الندوة على الأدلة التي وضعتها المملكة من التعاليم الإسلامية والقواعد الصحية، التي كان الإنسان وصحته هي أولى أولوياتها، والتأكيد على إبراز الرسائل العالمية والإنسانية لأنحاء العالم كافة، والتشديد على تطبيق تعاليم الإسلام ومبادئه التي تقي الإنسان من الأمراض والأوبئة، موضحين أن الإسلام فيه أسرار عظيمة اهتمت بصحة الإنسان يجب إبرازها والعناية بها.

وتناولت الندوة دور الشريعة الإسلامية في حفظ النفس وتقديمها على كثير من الشرائع الدينية، حيث أذنت للمسلم إقامة الشعائر حسب الاستطاعة في حال النوازل، وأن تقديم المصلحة دفعاً للمفسدة من القواعد الشرعية المهمة الواجب التعامل بها في هذه الجائحة، داعين إلى تكثيف الدراسات العلمية والتجارب السريرية والاهتمام بالطب البديل وتطبيقاته، والاستفادة من المنتجات الغذائية التي أوصى بها الكتاب والسنة كالعسل والعجوة في معالجة المرضى والتوعية بها.

وأوصى المشاركون في الندوة بضرورة إشراك المتخصصين في المنظمات الصحية بطرح المزيد من الاقتراحات والتوجيهات في مواجهة الأوبئة والنوازل، وحثوا شركات الأدوية على استخراج المستخلصات الطبية لعلاج الذبحات الصدرية ودعم الأبحاث والدراسات الطبية، ونشر الأبحاث التي تهتم بالطب الوقائي والطب البديل وأخذ موافقات وزارات الصحة فيما يخص الأدوية في الطب البديل، والعمل على تعزيز دور المملكة في التعامل مع الجموع البشرية وتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية لهم، بصورة شاملة ومتوازنة يجعل المملكة مهيأة لتبني فكرة إنشاء معهد أو مركز وطني لطب الحشود ليكون مقراً للبحث العلمي العالمي والتدريب والتعليم بما يسهم في أن تتبوأ المملكة المكانة التي تستحقها والريادة في هذا المجال الحيوي .

وقدّم أعضاء الندوة شكرهم لكل ممارس صحي قام بتقديم خدماته وأفنى وقته لخدمة الحجيج تحت أي ظرف طارئ، داعين إلى تخصيص جائزة وطنيه تمنح للممارس الصحي الذي أدى عملاً وطنيًا أبرز فيه التفاني والتضحية في سبيل الواجب لتكون حافزًا على الإخلاص والعمل الجاد.

يذكر أن الندوة حملت عنوان "قواعد الصحة العامة وتطبيقاتها العلمية في ضوء التوجيهات والممارسات النبوية" وشارك فيها عدد من أصحاب المعالي والفضيلة والعلماء والأطباء، ركزوا خلالها على الإجراءات المتبعة في تنظيم الحج الاستثنائي لهذا العام.

28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
04:05 PM

المشاركون في ندوة الحج الكبرى يرفعون الشكر لقيادة المملكة

تقديرًا وعرفانًا بالجهود المبذولة لإقامة الحج هذا العام

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - منى
0
220

رفع المشاركون والمؤتمرون في ندوة الحج الكبرى التي نظمتها وزارة الحج والعمرة أمس، عبر الاتصال المرئي، شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، على الجهود المبذولة لإقامة حج هذا العام، وسط منظومة من الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية التي تضمن صحة وسلامة الحجيج.

وأشاروا إلى ما تتميز به المملكة العربية السعودية في تهيئة مخارج ومداخل الحج والمشاعر المقدسة التي أعدتها وتعدها حكومة خادم الحرمين الشريفين في كل عام، في مختلف المجالات، منها الصحية التي يستفيد منها العالم أجمع، موضحين أن مبدأ الإحسان هو الأساس الذي تقوم عليه الدولة وجميع قطاعاتها المشاركة في الحج وتعاملها مع الحجيج.

وأكدوا في توصيات الندوة على الأدلة التي وضعتها المملكة من التعاليم الإسلامية والقواعد الصحية، التي كان الإنسان وصحته هي أولى أولوياتها، والتأكيد على إبراز الرسائل العالمية والإنسانية لأنحاء العالم كافة، والتشديد على تطبيق تعاليم الإسلام ومبادئه التي تقي الإنسان من الأمراض والأوبئة، موضحين أن الإسلام فيه أسرار عظيمة اهتمت بصحة الإنسان يجب إبرازها والعناية بها.

وتناولت الندوة دور الشريعة الإسلامية في حفظ النفس وتقديمها على كثير من الشرائع الدينية، حيث أذنت للمسلم إقامة الشعائر حسب الاستطاعة في حال النوازل، وأن تقديم المصلحة دفعاً للمفسدة من القواعد الشرعية المهمة الواجب التعامل بها في هذه الجائحة، داعين إلى تكثيف الدراسات العلمية والتجارب السريرية والاهتمام بالطب البديل وتطبيقاته، والاستفادة من المنتجات الغذائية التي أوصى بها الكتاب والسنة كالعسل والعجوة في معالجة المرضى والتوعية بها.

وأوصى المشاركون في الندوة بضرورة إشراك المتخصصين في المنظمات الصحية بطرح المزيد من الاقتراحات والتوجيهات في مواجهة الأوبئة والنوازل، وحثوا شركات الأدوية على استخراج المستخلصات الطبية لعلاج الذبحات الصدرية ودعم الأبحاث والدراسات الطبية، ونشر الأبحاث التي تهتم بالطب الوقائي والطب البديل وأخذ موافقات وزارات الصحة فيما يخص الأدوية في الطب البديل، والعمل على تعزيز دور المملكة في التعامل مع الجموع البشرية وتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية لهم، بصورة شاملة ومتوازنة يجعل المملكة مهيأة لتبني فكرة إنشاء معهد أو مركز وطني لطب الحشود ليكون مقراً للبحث العلمي العالمي والتدريب والتعليم بما يسهم في أن تتبوأ المملكة المكانة التي تستحقها والريادة في هذا المجال الحيوي .

وقدّم أعضاء الندوة شكرهم لكل ممارس صحي قام بتقديم خدماته وأفنى وقته لخدمة الحجيج تحت أي ظرف طارئ، داعين إلى تخصيص جائزة وطنيه تمنح للممارس الصحي الذي أدى عملاً وطنيًا أبرز فيه التفاني والتضحية في سبيل الواجب لتكون حافزًا على الإخلاص والعمل الجاد.

يذكر أن الندوة حملت عنوان "قواعد الصحة العامة وتطبيقاتها العلمية في ضوء التوجيهات والممارسات النبوية" وشارك فيها عدد من أصحاب المعالي والفضيلة والعلماء والأطباء، ركزوا خلالها على الإجراءات المتبعة في تنظيم الحج الاستثنائي لهذا العام.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,490
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,052
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,695
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,249

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد
موسم الحج وفلسفة التغییر

موسم الحج وفلسفة التغییر

غسان محمد عسيلان
بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

ابتسام منصور القحطاني
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

علي الفالح
ربـع مليار في ملعب..!!

ربـع مليار في ملعب..!!

محمد الصيـعري
صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

بدر الغامدي
ضياع البوصلة

ضياع البوصلة

مها عبدالله الحقباني
يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة