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فيديو الاستهتار يُطيح بسائق حافلة طالبات جامعة بيشة و"المرور" يُحيله للنيابة

لتعريضه الطالبات والآخرين للخطر..  وأشعرت الجامعة وتم توفير سائق بديل

تمكّن مرور بيشة، صباح اليوم، من القبض على سائق باص لنقل الطالبات، بعد انتشار مقطع فيديو له بوسائل التواصل الاجتماعي وهو يقود الحافلة باستهتار ورعونة، والحافلة بها طالبات كلية الآداب ببيشة.

وأكدت المصادر أن أفراد المرور السري ببيشة، تمكنوا اليوم بعد تحرٍّ وبحث ومتابعة من قِبَل مدير مرور بيشة العقيد مفلح ناصر الشهراني، من الإطاحة بسائق الحافلة، بعد تداول مقطع فيديو وثّقته إحدى الطالبات وهو يقود الحافلة غير مبالٍ بتعريض حياته ومَن معه والآخرين للخطر.

وأشارت المصادر إلى أنه تمت إحالة السائق للنيابة العامة؛ لتعريضه الطالبات والآخرين للخطر، وإحالته للهيئة المرورية لإصدار العقوبة بحقه.

وبيّنت أن المرور أشعر جامعة بيشة بالواقعة وما اتخذ بحقه، ووفّرت الشركة المتعهدة بنقل طالبات الجامعة سائقًا بديلًا للسائق المتهور.

وعبّر عدد من المواطنين عن سعادتهم البالغة من تجاوب مرور بيشة بشكل سريع، والقبض على المتهور، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق النظام بحقه؛ للحد من وقوع الحوادث.

سائق حافلة طالبات جامعة بيشة مرور بيشة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيديو الاستهتار يُطيح بسائق حافلة طالبات جامعة بيشة و"المرور" يُحيله للنيابة
سبق

تمكّن مرور بيشة، صباح اليوم، من القبض على سائق باص لنقل الطالبات، بعد انتشار مقطع فيديو له بوسائل التواصل الاجتماعي وهو يقود الحافلة باستهتار ورعونة، والحافلة بها طالبات كلية الآداب ببيشة.

وأكدت المصادر أن أفراد المرور السري ببيشة، تمكنوا اليوم بعد تحرٍّ وبحث ومتابعة من قِبَل مدير مرور بيشة العقيد مفلح ناصر الشهراني، من الإطاحة بسائق الحافلة، بعد تداول مقطع فيديو وثّقته إحدى الطالبات وهو يقود الحافلة غير مبالٍ بتعريض حياته ومَن معه والآخرين للخطر.

وأشارت المصادر إلى أنه تمت إحالة السائق للنيابة العامة؛ لتعريضه الطالبات والآخرين للخطر، وإحالته للهيئة المرورية لإصدار العقوبة بحقه.

وبيّنت أن المرور أشعر جامعة بيشة بالواقعة وما اتخذ بحقه، ووفّرت الشركة المتعهدة بنقل طالبات الجامعة سائقًا بديلًا للسائق المتهور.

وعبّر عدد من المواطنين عن سعادتهم البالغة من تجاوب مرور بيشة بشكل سريع، والقبض على المتهور، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق النظام بحقه؛ للحد من وقوع الحوادث.

09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441
01:41 PM

فيديو الاستهتار يُطيح بسائق حافلة طالبات جامعة بيشة و"المرور" يُحيله للنيابة

لتعريضه الطالبات والآخرين للخطر..  وأشعرت الجامعة وتم توفير سائق بديل

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سعود الدعجاني - بيشة
1
2,507

تمكّن مرور بيشة، صباح اليوم، من القبض على سائق باص لنقل الطالبات، بعد انتشار مقطع فيديو له بوسائل التواصل الاجتماعي وهو يقود الحافلة باستهتار ورعونة، والحافلة بها طالبات كلية الآداب ببيشة.

وأكدت المصادر أن أفراد المرور السري ببيشة، تمكنوا اليوم بعد تحرٍّ وبحث ومتابعة من قِبَل مدير مرور بيشة العقيد مفلح ناصر الشهراني، من الإطاحة بسائق الحافلة، بعد تداول مقطع فيديو وثّقته إحدى الطالبات وهو يقود الحافلة غير مبالٍ بتعريض حياته ومَن معه والآخرين للخطر.

وأشارت المصادر إلى أنه تمت إحالة السائق للنيابة العامة؛ لتعريضه الطالبات والآخرين للخطر، وإحالته للهيئة المرورية لإصدار العقوبة بحقه.

وبيّنت أن المرور أشعر جامعة بيشة بالواقعة وما اتخذ بحقه، ووفّرت الشركة المتعهدة بنقل طالبات الجامعة سائقًا بديلًا للسائق المتهور.

وعبّر عدد من المواطنين عن سعادتهم البالغة من تجاوب مرور بيشة بشكل سريع، والقبض على المتهور، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق النظام بحقه؛ للحد من وقوع الحوادث.

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