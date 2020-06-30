بالصور.. "التحالف" يضبط كميات كبيرة من الأسلحة الإيرانية في طريقها لليمن

أحبطت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، خلال الشهرين الماضيين، آمال الحوثيين وإيران، بضبطها شحنات أسلحة كانت في طريقها لليمن.

وبتاريخ ٢٤ يونيو ٢٠٢٠، أحبطت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية خلال الشهرين الماضيين؛ آمال الحوثيين وإيران، بضبطها شحنتي أسلحة كانتا في الطريق إلى اليمن بحراً.

كما ضبطت القوات شحنتي أسلحة كانتا في الطريق إلى اليمن بحراً مقابل شواطئ المهرة بتاريخ ١٧ ابريل ٢٠٢٠.