النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور.. "التحالف" يضبط كميات كبيرة من الأسلحة الإيرانية في طريقها لليمن

أحبطت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، خلال الشهرين الماضيين، آمال الحوثيين وإيران، بضبطها شحنات أسلحة كانت في طريقها لليمن.

وبتاريخ ٢٤ يونيو ٢٠٢٠، أحبطت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية خلال الشهرين الماضيين؛ آمال الحوثيين وإيران، بضبطها شحنتي أسلحة كانتا في الطريق إلى اليمن بحراً.

كما ضبطت القوات شحنتي أسلحة كانتا في الطريق إلى اليمن بحراً مقابل شواطئ المهرة بتاريخ ١٧ ابريل ٢٠٢٠.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالصور.. "التحالف" يضبط كميات كبيرة من الأسلحة الإيرانية في طريقها لليمن
سبق

أحبطت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، خلال الشهرين الماضيين، آمال الحوثيين وإيران، بضبطها شحنات أسلحة كانت في طريقها لليمن.

وبتاريخ ٢٤ يونيو ٢٠٢٠، أحبطت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية خلال الشهرين الماضيين؛ آمال الحوثيين وإيران، بضبطها شحنتي أسلحة كانتا في الطريق إلى اليمن بحراً.

كما ضبطت القوات شحنتي أسلحة كانتا في الطريق إلى اليمن بحراً مقابل شواطئ المهرة بتاريخ ١٧ ابريل ٢٠٢٠.

30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441
07:15 PM

بالصور.. "التحالف" يضبط كميات كبيرة من الأسلحة الإيرانية في طريقها لليمن

A A A
محمد المواسي - الرياض
2
6,318

أحبطت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، خلال الشهرين الماضيين، آمال الحوثيين وإيران، بضبطها شحنات أسلحة كانت في طريقها لليمن.

وبتاريخ ٢٤ يونيو ٢٠٢٠، أحبطت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية خلال الشهرين الماضيين؛ آمال الحوثيين وإيران، بضبطها شحنتي أسلحة كانتا في الطريق إلى اليمن بحراً.

كما ضبطت القوات شحنتي أسلحة كانتا في الطريق إلى اليمن بحراً مقابل شواطئ المهرة بتاريخ ١٧ ابريل ٢٠٢٠.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,505
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,573
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,392
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,691

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

قرار الحج وأبواق الإخونج..!

قرار الحج وأبواق الإخونج..!

عبدالرحمن المرشد
نشامى عسير.. قول وفعل

نشامى عسير.. قول وفعل

بندر الشهري
فندق رواندا

فندق رواندا

بدر الغامدي
الماضي وأوجاعه

الماضي وأوجاعه

غسان محمد عسيلان
نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

عبدالغني الشيخ
مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

محمد عمير الغامدي
الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

ماجد البريكان
حكمة سعودية تبهر العالم

حكمة سعودية تبهر العالم

علي آل شرمة
"صرخة" سكيورتي

"صرخة" سكيورتي

أحمد عجب
تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

سارة الجهني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة