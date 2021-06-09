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"التأمينات": قرار شمول العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني بدأ تطبيقه

منذ تاريخ صدوره.. ولا يسري على المدد السابقة ويهدف إلى حفظ الحقوق في المنافع المستحقة

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن قرار مجلس الوزراء القاضي بشمول نظام التأمينات الاجتماعية جميع العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني، بدأ تطبيقه اعتبارًا من تاريخ صدور القرار ولا يسري على المدد السابقة.

وقال مساعد المحافظ للشؤون التأمينية في المؤسسة نادر بن إبراهيم الوهيبي: القرار يأتي مراعيًا للعاملين الذين لا يشملهم نظام التقاعد المدني، الذي من خلاله سيحفظ لهم حقوقهم في الحصول على المنافع المستحقة، سواء كانت التعويضات التي تقدمها المؤسسة معاشات تقاعدية، أو تعويضات الأخطار المهنية، أو التعطل عن العمل "ساند".

وأكد أن القرار تم العمل به اعتبارًا من تاريخه ولا يسري على المدد السابقة لصدور هذا القرار، مبينًا أن التسجيل سيكون متاحًا عن طريق الخدمات الإلكترونية للتأمينات الاجتماعية والمتاحة أيضًا للوزارات والأجهزة الحكومية لتسجيل عامليها.

وأضاف: نسبة الاشتراك في نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي 10% بالنسبة للمشترك، و12% بالنسبة لصاحب العمل، التي تشمل الاشتراك في فروع التأمينات الاجتماعية "معاشات، أخطار، وتعطل عن العمل".

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"التأمينات": قرار شمول العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني بدأ تطبيقه
سبق

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن قرار مجلس الوزراء القاضي بشمول نظام التأمينات الاجتماعية جميع العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني، بدأ تطبيقه اعتبارًا من تاريخ صدور القرار ولا يسري على المدد السابقة.

وقال مساعد المحافظ للشؤون التأمينية في المؤسسة نادر بن إبراهيم الوهيبي: القرار يأتي مراعيًا للعاملين الذين لا يشملهم نظام التقاعد المدني، الذي من خلاله سيحفظ لهم حقوقهم في الحصول على المنافع المستحقة، سواء كانت التعويضات التي تقدمها المؤسسة معاشات تقاعدية، أو تعويضات الأخطار المهنية، أو التعطل عن العمل "ساند".

وأكد أن القرار تم العمل به اعتبارًا من تاريخه ولا يسري على المدد السابقة لصدور هذا القرار، مبينًا أن التسجيل سيكون متاحًا عن طريق الخدمات الإلكترونية للتأمينات الاجتماعية والمتاحة أيضًا للوزارات والأجهزة الحكومية لتسجيل عامليها.

وأضاف: نسبة الاشتراك في نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي 10% بالنسبة للمشترك، و12% بالنسبة لصاحب العمل، التي تشمل الاشتراك في فروع التأمينات الاجتماعية "معاشات، أخطار، وتعطل عن العمل".

09 يونيو 2021 - 28 شوّال 1442
05:14 PM

"التأمينات": قرار شمول العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني بدأ تطبيقه

منذ تاريخ صدوره.. ولا يسري على المدد السابقة ويهدف إلى حفظ الحقوق في المنافع المستحقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
10,627

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن قرار مجلس الوزراء القاضي بشمول نظام التأمينات الاجتماعية جميع العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني، بدأ تطبيقه اعتبارًا من تاريخ صدور القرار ولا يسري على المدد السابقة.

وقال مساعد المحافظ للشؤون التأمينية في المؤسسة نادر بن إبراهيم الوهيبي: القرار يأتي مراعيًا للعاملين الذين لا يشملهم نظام التقاعد المدني، الذي من خلاله سيحفظ لهم حقوقهم في الحصول على المنافع المستحقة، سواء كانت التعويضات التي تقدمها المؤسسة معاشات تقاعدية، أو تعويضات الأخطار المهنية، أو التعطل عن العمل "ساند".

وأكد أن القرار تم العمل به اعتبارًا من تاريخه ولا يسري على المدد السابقة لصدور هذا القرار، مبينًا أن التسجيل سيكون متاحًا عن طريق الخدمات الإلكترونية للتأمينات الاجتماعية والمتاحة أيضًا للوزارات والأجهزة الحكومية لتسجيل عامليها.

وأضاف: نسبة الاشتراك في نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي 10% بالنسبة للمشترك، و12% بالنسبة لصاحب العمل، التي تشمل الاشتراك في فروع التأمينات الاجتماعية "معاشات، أخطار، وتعطل عن العمل".

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