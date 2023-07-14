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شاهد.. إصابات خطيرة لحدثين في انقلاب مركبة يقودانها بالباحة

حادث باشرته الجهات المعنية إثر بلاغ بطريق العقيق.. إخراج وإسعاف

باشرت فرق الدفاع المدني والمرور والهلال الأحمر بالباحة، انقلاب مركبة، صباح اليوم، نتج عنه إصابات بالغه لشخصين.

وبحسب معلومات "سبق" الأولية، فإن حادث الانقلاب وقع لحدثين يقودان المركبة عمرهما يراوح بين 10 أعوام و15 عاماً وتدخلت فرق الدفاع المدني لإخراج الحدثين من داخل المركبة.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، لـ"سبق"، أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة تلقت بلاغاً عن حادث انقلاب، وكان وقت البلاغ في الساعة: 6:55 صباح اليوم الثلاثاء على الرقم (997) الموقع الباحة - كبري السواد طريق الباحة – العقيق.

وأضاف "الزهراني": "تم توجيه فرقتين إسعافيتين من الهلال الأحمر للموقع بإشراف ووجود القائد الميداني وعند وصول أول فرقة اتضح وجود إصابتين لشابين وكانت إصابتهما خطيرة وتم التدخل إسعافياً ونقلهما إلى مستشفى الملك فهد العام من قِبل الفرق الإسعافية للهلال الأحمر".

الدفاع المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. إصابات خطيرة لحدثين في انقلاب مركبة يقودانها بالباحة
سبق

باشرت فرق الدفاع المدني والمرور والهلال الأحمر بالباحة، انقلاب مركبة، صباح اليوم، نتج عنه إصابات بالغه لشخصين.

وبحسب معلومات "سبق" الأولية، فإن حادث الانقلاب وقع لحدثين يقودان المركبة عمرهما يراوح بين 10 أعوام و15 عاماً وتدخلت فرق الدفاع المدني لإخراج الحدثين من داخل المركبة.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، لـ"سبق"، أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة تلقت بلاغاً عن حادث انقلاب، وكان وقت البلاغ في الساعة: 6:55 صباح اليوم الثلاثاء على الرقم (997) الموقع الباحة - كبري السواد طريق الباحة – العقيق.

وأضاف "الزهراني": "تم توجيه فرقتين إسعافيتين من الهلال الأحمر للموقع بإشراف ووجود القائد الميداني وعند وصول أول فرقة اتضح وجود إصابتين لشابين وكانت إصابتهما خطيرة وتم التدخل إسعافياً ونقلهما إلى مستشفى الملك فهد العام من قِبل الفرق الإسعافية للهلال الأحمر".

14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
12:36 PM

شاهد.. إصابات خطيرة لحدثين في انقلاب مركبة يقودانها بالباحة

حادث باشرته الجهات المعنية إثر بلاغ بطريق العقيق.. إخراج وإسعاف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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باشرت فرق الدفاع المدني والمرور والهلال الأحمر بالباحة، انقلاب مركبة، صباح اليوم، نتج عنه إصابات بالغه لشخصين.

وبحسب معلومات "سبق" الأولية، فإن حادث الانقلاب وقع لحدثين يقودان المركبة عمرهما يراوح بين 10 أعوام و15 عاماً وتدخلت فرق الدفاع المدني لإخراج الحدثين من داخل المركبة.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، لـ"سبق"، أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة تلقت بلاغاً عن حادث انقلاب، وكان وقت البلاغ في الساعة: 6:55 صباح اليوم الثلاثاء على الرقم (997) الموقع الباحة - كبري السواد طريق الباحة – العقيق.

وأضاف "الزهراني": "تم توجيه فرقتين إسعافيتين من الهلال الأحمر للموقع بإشراف ووجود القائد الميداني وعند وصول أول فرقة اتضح وجود إصابتين لشابين وكانت إصابتهما خطيرة وتم التدخل إسعافياً ونقلهما إلى مستشفى الملك فهد العام من قِبل الفرق الإسعافية للهلال الأحمر".

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