الدفاعات الجوية تعترض وتدمّر مسيّرة حوثية مفخخة أطلقتها الميليشيا باتجاه "خميس مشيط"
التحالف: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن -قبل قليل- أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمّرت طائرة دون طيّار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.
وقال التحالف: الميليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، ونتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.
الدفاعات الجوية تعترض وتدمّر مسيّرة حوثية مفخخة أطلقتها الميليشيا باتجاه "خميس مشيط"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-09-04
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن -قبل قليل- أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمّرت طائرة دون طيّار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.
وقال التحالف: الميليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، ونتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.
04 سبتمبر 2021 - 27 محرّم 1443
11:07 AM
اخر تعديل
04 سبتمبر 2021 - 27 محرّم 1443
11:25 PM
الدفاعات الجوية تعترض وتدمّر مسيّرة حوثية مفخخة أطلقتها الميليشيا باتجاه "خميس مشيط"
التحالف: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن -قبل قليل- أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمّرت طائرة دون طيّار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.
وقال التحالف: الميليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، ونتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.